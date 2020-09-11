Режиссёр «Терминатора: Да придёт спаситель» рассказал о мрачной версии фильма

Режиссёр Макджи («Значит, война», «Мы — одна команда», «Ангелы Чарли») немного поболтал с порталом Comic Book Resources о вышедшем в 2009 году фильме «Терминатор: Да придёт спаситель». Он выразил отношение к картине и актёрам, а также внезапно разоткровенничался и раскрыл существование «более мрачной версии фильма».

Ситуация получилась интересной, потому что я думаю, мы сделали много правильных решений с «Терминатором», но, к сожалению, и много неправильных, из-за чего поклонники втоптали нас в грязь, это разбило мне сердце. И ныне, что странно, мне начинает казаться, что фильм хорошо состарился. И ещё есть режиссёрская версия, мой собственный монтаж, и в сети встречаются люди, которые говорят, что хотели бы её увидеть. Это интересно! Но я действительно полагаю, что во многих аспектах оказался прав. Очевидно, я считаю Джо Нолана (не указан в титрах — прим. МирФ) очень и очень серьёзным сценаристом, и он сделал лучшее, что мог. И Кристиан Бэйл, возможно, самый талантливый актёр в индустрии на сегодняшний день, и Сэм Уоринтгон проделал действительно отличную работу. Думаю, стоит принять удар на себя и сказать, что финальное впечатление от фильма подпортил именно я и, кто знает, может быть моя версия, которую никто не видел, даст ответы. Она мрачнее! (Смеётся) Не знаю, пусть фанаты решают. Макджи, режиссёр «Терминатор: да придёт спаситель»

В 2009-м фильм приняли прохладно — картина собрала лишь 33% на Rotten Tomatoes, а её касса составила 371 миллион при производственных тратах в 200 миллионов. «Да придёт спаситель» могла стать началом новой трилогии в постапокалиптическом сеттинге, но в итоге от этой идеи отказались. Дальнейшие перезапуски в виде «Генезиса» и «Тёмных судеб» пытались заново показать историю с путешествиями во времени.

Первоначально у картины должна была быть другая концовка. WB решили изменить финал после того, как в сеть утёк сценарий, согласно которому после гибели Джона Коннора лидеры Сопротивления решают создать киборга, внешне похожего на него. Возможно, Макджи имеет в виду именно её.

Впрочем, после официального анонса «Снайдерката» — режиссёрской версии «Лиги справедливости» — есть шанс увидеть и режиссёрскую версию четвёртого «Терминатора». Наверняка рейтинги фильма взлетят до небес, если в него включить лучший бенефис Кристиана Бэйла.