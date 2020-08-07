Rocksteady тизерит новую игру — это действительно «Отряд самоубийц»

Информация Eurogamer оказалась верна: Rocksteady спустя долгое время молчания наконец поделилась тизером следующей игры — «Отряда самоубийц».
Target locked — #DCFanDome — August 22. #suicidesquadgame pic.twitter.com/HrXZNKwo0f
— Rocksteady Studios (@RocksteadyGames) August 7, 2020
Согласно утекшей ранее информации, в игре суперзлодеям предстоит столкнуться с Лигой справедливости. А их главным противником, судя по постеру, будет Супермен.
Rocksteady раскроет детали проекта в рамках мероприятия DC FanDome, которое пройдет 22 августа. Там же должны анонсировать «Рыцарей Готэма» от WB Games Montreal.
Последняя игра студии — Batman: Arkham Knight — вышла летом 2015 года. Ее тепло приняли как критики, так и обычные игроки. На сайте Metacritic средняя оценка боевика составляет 87 баллов.
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Игру покажут на DC Fandome 22 августа.
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