Сценарист и геймдизайнер Kingdom Come: Deliverance присоединился к команде «Ведьмака 4»

Дмитрий Кинский
10 ноября 12:32
133
1 минута на чтение
Один из авторов дилогии Kingdom Come: Deliverance Карел Кольман объявил о переходе в команду CD Projekt RED.
Разработчик присоединился к работе над «Ведьмаком 4» в качестве старшего дизайнера квестов.
В Warhorse Кольман сначала занимался сценарием первой Kingdom Come: Deliverance, а затем — геймплеем сиквела. Также он приложил руку к хардкорному режиму.
Прощай, Warhorse. Никогда не меняйся! Здравствуй, CD Projekt RED!
У «Ведьмака 4» пока нет даты выхода.

Дмитрий Кинский

03.11.2025

1311

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

