Новинки

Какие фильмы смотреть в ноябре 2025? 5 главных мировых премьер
Невероятно красивые готические фильмы
Какие фильмы смотреть в ноябре 2025 в кино? Российские премьеры
Фильм «Ужастики. Ожившие рисунки»: волшебная сила искусства

Классика

Докуфикшн: научно-популярные фильмы, снятые как реальные
«Константин: Повелитель тьмы»: как создавался фильм про детектива-оккультиста
Новости

CDPR теперь реже обращается к Анджею Сапковскому за советами

Дмитрий Кинский
3 ноября 14:32
217
1 минута на чтение
Анджей Сапковский признался, что сейчас CD Projekt RED гораздо реже обращается за советами по «Ведьмаку», чем во времена трилогии.
Писатель никак не участвует в работе над четвертой частью, однако его полностью устраивают его нынешние контракты с игровой студией.
В прошлом, напомним, между Сапковским и CDPR произошел конфликт на фоне выплат. Тем не менее стороны успешно урегулировали этот вопрос.
Мои контракты с разработчиками сейчас отличные. Надеюсь, все так и останется.
У «Ведьмака 4» пока нет даты релиза.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

