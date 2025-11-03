CDPR теперь реже обращается к Анджею Сапковскому за советами

Анджей Сапковский признался, что сейчас CD Projekt RED гораздо реже обращается за советами по «Ведьмаку», чем во времена трилогии.

Писатель никак не участвует в работе над четвертой частью, однако его полностью устраивают его нынешние контракты с игровой студией.

В прошлом, напомним, между Сапковским и CDPR произошел конфликт на фоне выплат. Тем не менее стороны успешно урегулировали этот вопрос.

Мои контракты с разработчиками сейчас отличные. Надеюсь, все так и останется.

У «Ведьмака 4» пока нет даты релиза.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.