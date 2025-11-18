Сэди Синк сыграет в «Мстителях: Секретные войны»

По данным издания Deadline, звезда «Очень странных дел» Сэди Синк присоединилась к актерскому составу «Мстителей: Секретные войны».

Но перед этим, как мы уже знаем, актриса появится в четвертой части «Человека-паука» с подзаголовком «Совершенно новый день».

Кого сыграет Синк, инсайдеры пока не раскрывают. Изначально фанаты предполагали, что актриса примерит на себе образ телепатки Джин Грей, однако сейчас больше распространена другая теория: возможно, Сэди исполнит роль Мэйдэй Паркер — в комиксах дочери Питера Паркера и Мэри Джейн Уотсон.

Премьера нового «Человека-паука» состоится 30 июля 2026 года, а «Мстителей: Секретные войны» — 17 декабря 2027-го.

