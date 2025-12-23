КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Сериал по Assassin's Creed снимет режиссер «Чернобыля»
Сериал по Assassin's Creed снимет режиссер «Чернобыля»

Дмитрий Кинский
23 декабря 14:11
44
1 минута на чтение
По данным издания Variety, Netflix выбрал в качестве режиссера сериала по мотивам Assassin's Creed Юхана Ренка.
Постановщик получил премию «Эмми» за работу над «Чернобылем». Кроме того, он приложил руку к трем эпизодам «Викингов», «Ходячим мертвецам» и «Во все тяжкие».
Если верить слухам, то действие грядущего шоу развернется в Древнем Риме — в период правления Императора Нерона.
Главные роли исполнят Тоби Уоллес («Молочные зубы») и Лола Петтикрю («Ничего не говори»).
Съемки должны стартовать в 2026 году.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

