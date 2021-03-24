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    Новости

    Шоураннер перезапуска «Звёздного крейсера „Галактика“» покинул проект

    24 марта 2021
    Кот-император
    24.03.2021
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    Шоураннер перезапуска «Звёздного крейсера „Галактика“» покинул проект

    Перестановки в командовании последним флотом человечества.

    Как пишет Deadline, сериал покинул нынешний шоураннер Майкл Лессли, сценарист фильмов «Макбет» и «Кредо убийцы», также работавший над драматическим мини-сериалом «Маленькая барабанщица». Первоначально его пригласили в проект как сценариста, но в дальнейшем он занял должность шоураннера вместо Сэма Исмаила («Мистер Робот»), который руководит перезапуском. Сейчас Исмаил занимает должность исполнительного продюсера. Сериал готовится для площадки Peacock.

    Лесли займётся адаптацией книжных романов Маргарет Этвуд «Беззумный Аддам» (так и пишется, в оригинале — Maddaddam) для сервиса Hulu, где выходит другая адаптация Этвуд «Рассказ служанки».

    Пока что деталей о новом перезапуске не слишком много. Исмаил лишь рассказывал, что общался с создателем сериала 2004 года, «ища у него одобрения». Авторы вдохновляются именно перезапуском Мура.

    Сюжет «Звёздного крейсера „Галактика“» рассказывает о войне человечества с сайлонами — гуманоидными роботам, которые уничтожили все обитаемые планеты. Из-за этого остаткам человечества пришлось перебраться в космос, спасаясь от роботов. По ходу развития истории люди узнают больше о сайлонах, а также находят обитаемые колонии. Правда, всё это время команде «Галактики» приходится разбираться со шпионами на борту — некоторые сайлоны даже не осознают себя таковыми!

    Параллельно с сериалом разрабатывается и фильм — его сценаристом числится Саймон Кинберг («Люди Икс»).

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    Кот-император
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