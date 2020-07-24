Слух: певица Кейси Масгрейвс сыграет Ванессу в киноадаптации «Русалочки»

Портал TheDisInsider со ссылкой на собственные источники рассказал, что певица Кейси Масгрейвс ведет переговоры о роли в киноадаптации «Русалочки».

Кейси претендует на роль Ванессы — под нее замаскировалась злодейка Урсула, чтобы помешать Ариэль и затащить принца Эрика под венец.

Напомним, что в актерском составе картины числятся Хэлли Бэйли (Ариэль), Джона Хауэр-Кинг (Эрик), Мелисса Маккарти (Урсула), Хавьер Бардем (Тритон) и другие.

Изначально съемки должны были начаться в марте, но их отложили из-за пандемии. Ожидается, что производство возобновится в конце лета.