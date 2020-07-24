Слух: певица Кейси Масгрейвс сыграет Ванессу в киноадаптации «Русалочки»

Портал TheDisInsider со ссылкой на собственные источники рассказал, что певица Кейси Масгрейвс ведет переговоры о роли в киноадаптации «Русалочки».
Кейси претендует на роль Ванессы — под нее замаскировалась злодейка Урсула, чтобы помешать Ариэль и затащить принца Эрика под венец.
Напомним, что в актерском составе картины числятся Хэлли Бэйли (Ариэль), Джона Хауэр-Кинг (Эрик), Мелисса Маккарти (Урсула), Хавьер Бардем (Тритон) и другие.
Изначально съемки должны были начаться в марте, но их отложили из-за пандемии. Ожидается, что производство возобновится в конце лета.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Еженедельная рассылка
Новости фантастики
«Увидимся на другой стороне» — вышел трейлер сериала «Искатели истины»
Amazon работает над сериалом по мотивам комикса «Газетчицы»
Первый тизер «Утопии» от Amazon — ремейка британского сериала
Amazon продлил «Пацанов» на третий сезон
Отрывок и постеры «Новых мутантов» — фильм всё ещё запланирован на 28 августа
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.