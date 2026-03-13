Слух: Ридли Скотт запретил возвращать важного персонажа в новой части «Чужого»

Феде Альварес, режиссёр фильма «Чужой: Ромул», ещё в прошлом году отказался сам снимать его продолжение, и появились слухи, что его место может занять Майкл Сарноски. Но почему Альварес отказался? Новый слух, который распространяет в соцсетях собиратель слухов ViewerAnon, гласит, что режиссёр не поделил персонажа с самим Ридли Скоттом, основателем «Чужого» и продюсером серии.
ViewerAnon
Интересно, когда мы все узнаем настоящую правду. Я слышал, что Феде и Ридли ОЧЕНЬ много бодались, и что это привело к уходу Феде. Друг, которому я доверяю, сказал, что Феде хотел вернуть Фассбендера в роли Дэвида, а Ридли категорически ему это запретил.
Андроид Дэвид, сыгранный Майклом Фассбендером— главный злодей фильмов «Прометей» и «Чужой: Завет», приквелов к «Чужому», снятых Ридли Скоттом. В этих фильмах он обманывает людей, приводит их к гибели и ставит на них жестокие опыты — в том числе в попытке создать идеального ксеноморфа. Насколько известно, у Скотта были планы и на третий приквел — возможно, поэтому он запретил использовать своего персонажа раньше времени.
Важно отметить, что это не более чем слух. Сам Феде Альварес ранее заявлял, что и не собирался снимать продолжение:
Феде Альварес
Не думаю, что я когда-либо собирался вернуться. Мы все понимали, когда закончили: это такая вещь, где ты приходишь, делаешь один раз и уходишь. Кэмерон, Финчер, все мои любимые режиссёры, приходили и делали один фильм. Очевидно, Ридли как создатель имел право снять несколько.
Но мы хотелиПочему «Мы»? Альварес имеет в виду Родольфо Саягеса, соавтора сценария. написать сценарий. Честно говоря, дело в том, что мы любим персонажей, которых создали, и хотели убедиться, что никого из них не убьют прямо в начале продолжения. А то знаете, как когда-то убили Хикса и Ньют. Эй, давайте вот этого не допустим. Мы его написали и удостоверились, что они останутся живы, и теперь можем дать кому-то другому это снять.
Что интересно, сообщение ViewerAnon было ответом на ещё один слух — будто бы Альварес отказался от съёмок из-за того, что от них отказался актёр Дэвид Джонсон, сыгравший андроида Энди в «Ромуле». Это также не подтверждено.