Слух: Ридли Скотт запретил возвращать важного персонажа в новой части «Чужого»

Не думаю, что я когда-либо собирался вернуться. Мы все понимали, когда закончили: это такая вещь, где ты приходишь, делаешь один раз и уходишь. Кэмерон, Финчер, все мои любимые режиссёры, приходили и делали один фильм. Очевидно, Ридли как создатель имел право снять несколько. Но мы хотели Почему «Мы»? Альварес имеет в виду Родольфо Саягеса, соавтора сценария. написать сценарий. Честно говоря, дело в том, что мы любим персонажей, которых создали, и хотели убедиться, что никого из них не убьют прямо в начале продолжения. А то знаете, как когда-то убили Хикса и Ньют. Эй, давайте вот этого не допустим. Мы его написали и удостоверились, что они останутся живы, и теперь можем дать кому-то другому это снять.