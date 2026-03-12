«Чужой: Ромул» получит продолжение от нового режиссёра, и вот кто это может быть

Вообще-то мы уже закончили сценарий для продолжения «Ромула». Но я собираюсь передать эстафету другому режиссёру. Я буду его только продюсировать вместе с Ридли Скоттом. Сейчас мы пытаемся найти нового кинематографиста, который им займётся.