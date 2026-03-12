КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

#УжасноеБали: 5 современных фильмов ужасов из Индонезии
Мультфильм «Прыгуны»: чего ждать от «оригинального» хита Pixar, чтобы не ошибиться в нём
Мультфильм «Арко»: почему французская «Гостья из будущего» претендует на «Оскар»
«Горец»: вселенная бессмертных и её воплощения

Гигер и сотворение «Чужого»
Как создавался «Аватар»: «забытый» блокбастер Джеймса Кэмерона
«Чужой: Ромул» получит продолжение от нового режиссёра, и вот кто это может быть

Кот-император
12 марта 09:08
127
1 минута на чтение
Фильм «Чужой: Ромул» был успешным, и неудивительно, что к нему давно анонсировано продолжение. Однако поставит его не режиссёр «Ромула» Феде Альварес. Редакция сайта Nexus Point выяснила, что на эту работу претендует Майкл Сарноски, режиссёр фильма «Тихое место: День первый». Это тоже фантастика про нападение инопланетных чудовищ, так что опыт у Майкла самый подходящий.

Майкл Сарноски, фото © 20 Century Studios

Сам Альварес ещё полгода назад объявил, что останется только продюсером продолжения:
Феде Альварес
Вообще-то мы уже закончили сценарий для продолжения «Ромула». Но я собираюсь передать эстафету другому режиссёру. Я буду его только продюсировать вместе с Ридли Скоттом. Сейчас мы пытаемся найти нового кинематографиста, который им займётся.
Возможно, поиски как раз завершились — хотя официального объявления об этом пока не было.

Читайте также

«Тихое место: День первый» — это «Титаник» с монстрами на руинах Америки

Александр Гагинский

04.07.2024

52058

Фильм никак не объясняет свою вселенную — зато это трогательная история любви на фоне апокалипсиса.

«Чужой: Ромул»: неужели наконец-то нормальный Чужой?

Дарья Беленкова

19.08.2024

19901

Больше никаких библейских отсылок!

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

