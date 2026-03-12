«Чужой: Ромул» получит продолжение от нового режиссёра, и вот кто это может быть

Фильм «Чужой: Ромул» был успешным, и неудивительно, что к нему давно анонсировано продолжение. Однако поставит его не режиссёр «Ромула» Феде Альварес. Редакция сайта Nexus Point выяснила, что на эту работу претендует Майкл Сарноски, режиссёр фильма «Тихое место: День первый». Это тоже фантастика про нападение инопланетных чудовищ, так что опыт у Майкла самый подходящий.
Сам Альварес ещё полгода назад объявил, что останется только продюсером продолжения:
Феде Альварес
Вообще-то мы уже закончили сценарий для продолжения «Ромула». Но я собираюсь передать эстафету другому режиссёру. Я буду его только продюсировать вместе с Ридли Скоттом. Сейчас мы пытаемся найти нового кинематографиста, который им займётся.
Возможно, поиски как раз завершились — хотя официального объявления об этом пока не было.