Слух: сериал про амазонок DC «мёртв». Что ждёт саму Чудо-Женщину?

Среди проектов новой киновселенной DC был анонсирован сериал «Потерянный рай» про амазонок из Темискиры. Его действие развернулось бы до рождения Чудо-Женщины. Но собиратель слухов киноиндустрии Джон Роча сообщает, что по данным его источников этот проект отменён. Если верить этим слухам, сценаристам сообщили, что работа над сериалом больше не ведётся.
Что касается самой Чудо-Женщины, над сценарием нового фильма о ней ещё с прошлого лета работает Ана Ногейра (она же сценаристка «Супергёрл» и «Молодых титанов»). Пока неизвестно, останется ли Галь Гадот в главной роли — поговаривают, что её место может занять Мелисса Баррера (серия «Крик», «Эбигейл»).