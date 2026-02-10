КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей»: зомби-хоррор, который не стремится понравиться всем
Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» — это тихий ужас. Наш обзор

Классика

«Навсикая из Долины Ветров»: как родилась легенда Миядзаки
Экранизации Dungeons & Dragons: неофициальные, от фанатов и от врагов
Новости

Слух: сериал про амазонок DC «мёртв». Что ждёт саму Чудо-Женщину?

Кот-император
10 февраля 10:00
18
1 минута на чтение
Среди проектов новой киновселенной DC был анонсирован сериал «Потерянный рай» про амазонок из Темискиры. Его действие развернулось бы до рождения Чудо-Женщины. Но собиратель слухов киноиндустрии Джон Роча сообщает, что по данным его источников этот проект отменён. Если верить этим слухам, сценаристам сообщили, что работа над сериалом больше не ведётся.
Что касается самой Чудо-Женщины, над сценарием нового фильма о ней ещё с прошлого лета работает Ана Ногейра (она же сценаристка «Супергёрл» и «Молодых титанов»). Пока неизвестно, останется ли Галь Гадот в главной роли — поговаривают, что её место может занять Мелисса Баррера (серия «Крик», «Эбигейл»).

