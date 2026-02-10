Слух: сериал про амазонок DC «мёртв». Что ждёт саму Чудо-Женщину?

Что касается самой Чудо-Женщины, над сценарием нового фильма о ней ещё с прошлого лета работает Ана Ногейра (она же сценаристка «Супергёрл» и «Молодых титанов»). Пока неизвестно, останется ли Галь Гадот в главной роли — поговаривают, что её место может занять Мелисса Баррера (серия «Крик», «Эбигейл»).