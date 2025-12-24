Мультсериал по Final Fantasy IX жив! Но выйдет нескоро

Euro Visual. Écran Total стало известно , что анимационным сериалом по мотивам Final Fantasy IX теперь занимается студия Из свежего выпуска французского журнала

Изначально за проект, который анонсировали еще в 2021 году, отвечала Cyber Group Studios, но компания закрылась в 2025 году.

Мультсериал создают с использованием двухмерной рисованной анимации. Авторы ориентируются на аудиторию детей от 6 до 13 лет.

Его премьера запланирована на 2028 год. Всего в нем будет 13 эпизодов по 22 минуты.

