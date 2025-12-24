Мультсериал по Final Fantasy IX жив! Но выйдет нескоро

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Дмитрий Кинский
24 декабря 18:46
119
1 минута на чтение
Из свежего выпуска французского журнала Écran Total стало известно, что анимационным сериалом по мотивам Final Fantasy IX теперь занимается студия Euro Visual.
Изначально за проект, который анонсировали еще в 2021 году, отвечала Cyber Group Studios, но компания закрылась в 2025 году.
Мультсериал создают с использованием двухмерной рисованной анимации. Авторы ориентируются на аудиторию детей от 6 до 13 лет.
Его премьера запланирована на 2028 год. Всего в нем будет 13 эпизодов по 22 минуты.

