Sony всё ещё не готова запустить фильм про Чёрную кошку и Серебряного соболя

Несколько лет назад Sony планировала выпустить ещё один фильм во вселенной Человека-Паука — с участием героинь Чёрная кошка и Серебряный соболь. По комиксам они не совсем друзья, но и не совсем враги Дружелюбного соседа, преследуют свои цели и интересы и иногда сталкиваются с Паучком (порой доходит и до драк, куда же без этого).

Одно время за картиной была закреплена постановщица Джина Принс-Байтвуд, но потом она ушла работать над фантастическим боевиком «Старая гвардия» с Шарлиз Терон, что выходит на Netflix в июле. В честь скорого релиза ленты режиссёр пообщалась с журналистами и немного рассказала о судьбе супергеройского фильма.

Если честно, то я ничего не знаю. Мне нравятся эти героини, мне нравится идея собрать их вместе. Я считала, что мы нашли действительно хороший, действительно органичный способ их объединить. Этот мир так сильно меняется из-за успехов фильмов о «Человеке-Пауке». Джина Принс-Байтвуд, постановщица

Вместе с тем, режиссёр не знает, насколько фильм сработает без Человека-паука. Принс-Байтвуд предполагает, что в картине может появиться хотя бы камео или совсем небольшая роль.

Как бы там ни было, постановщица планирует попробовать снова поговорить с Sony, если «Старая гвардия» окажется успешной.

Обе героини хоть и не появлялись в кино, но сыграли второстепенные роли в видеоигре «Человек-Паук» для PS4.

Сейчас Sony планирует выпустить как минимум две картины во вселенной «Человека-Паука»: сольник Морбиуса (19 марта 2021-го) и сиквел «Венома» (24 июня 2021-го).