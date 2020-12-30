Создатель Kingdom Come: Deliverance назвал Cyberpunk 2077 лучшей игрой за последние годы

Создатель Kingdom Come: Deliverance Даниэль Вавра рассказал в твиттере, что Cyberpunk 2077 — лучшая игра за последние годы.

Геймдизайнер прошел игру дважды, в общем счете потратив на нее около 60 часов. И за все это время он не столкнулся с критическими багами.

Не понимаю, откуда берется вся эта ненависть. Больше похоже на истерию людей, которые не играли и увидели дичь на YouTube. Игра работает лучше, чем Skyrim в лучшие времена.

В частности, разработчик остался в восторге от того, как в игре изображены секс и отношения. Он в шутку отметил, что лучше было только в KCD с Терезой.

Переписка с Панам прямо как в реальной жизни. Я почти влюбился в нее и сцену с танком…

Немного иронично, что на старте Kingdom Come: Deliverance тоже критиковали за обилие багов. Тем не менее многим RPG пришлась по душе.