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    Новости

    Создатель Kingdom Come: Deliverance назвал Cyberpunk 2077 лучшей игрой за последние годы

    30 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    30.12.2020
    543
    0 минут на чтение
    Создатель Kingdom Come: Deliverance назвал Cyberpunk 2077 лучшей игрой за последние годы

    Создатель Kingdom Come: Deliverance Даниэль Вавра рассказал в твиттере, что Cyberpunk 2077 — лучшая игра за последние годы.

    Геймдизайнер прошел игру дважды, в общем счете потратив на нее около 60 часов. И за все это время он не столкнулся с критическими багами.

    Не понимаю, откуда берется вся эта ненависть. Больше похоже на истерию людей, которые не играли и увидели дичь на YouTube. Игра работает лучше, чем Skyrim в лучшие времена.

    В частности, разработчик остался в восторге от того, как в игре изображены секс и отношения. Он в шутку отметил, что лучше было только в KCD с Терезой.

    Переписка с Панам прямо как в реальной жизни. Я почти влюбился в нее и сцену с танком…

    Немного иронично, что на старте Kingdom Come: Deliverance тоже критиковали за обилие багов. Тем не менее многим RPG пришлась по душе.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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