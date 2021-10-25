Спустя год вышел новый трейлер сюжетной кампании Halo Infinite

343 Industries представила шестиминутный трейлер сюжетной кампании Halo Infinite — в последний раз ее показывали больше года назад.
В ролике можно увидеть перестрелки (из разного оружия), управление транспортом и отрывки из сюжетных заставок.
Напомним, после предыдущего показа Halo Infinite раскритиковали в сети за то, что она не выглядит, как игра для нового поколения консолей.
Сюжет развернется после событий Halo 5: Мастер Чиф преследует Кортану, чтобы помешать реализации ее плана, и в этом ему помогает новый искусственный интеллект — «Оружие».
Halo Infinite выйдет 8 декабря. Причем мультиплеер будет условно-бесплатным.
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Редактор
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