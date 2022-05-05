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    Новости

    Стартовал предзаказ книги «Resident Evil. Обитель зла игровой индустрии»

    5 мая 2022
    05.05.2022
    372
    0 минут на чтение
    Стартовал предзаказ книги «Resident Evil. Обитель зла игровой индустрии»

    На CrowdRepublic открылся предзаказ на издание на русском языке книги «Resident Evil. Обитель зла игровой индустрии» от Алекса Аниэла. Автор составил её на основе множественных интервью с создателями серии. Из них вы, например, узнаете:

    • особенности внутренней кухни Capcom времен разработки первых частей серии;
    • как выглядел творческий процесс в студии;
    • почему порой возникали сложности в работе с такими мастерами, как Токуро Фудзивара, Синдзи Миками и Хидеки Камия;
    • какое влияние оказала Resident Evil на жанр «сурвайвал-хоррор» в поп-культуре.

    Эта книга хороша еще и тем, что дает предельно честный взгляд на историю. Ведь японские игровые компании не всегда были так откровенны: в 1980-х годах Capcom и некоторые ее конкуренты были настолько скрытны, что в титрах игр использовались псевдонимы, чтобы предотвратить охоту за талантами в тогда еще молодой и незрелой индустрии.

    Вся книга пронизана фантастическими историями, начиная с первых дней вдохновения и заканчивая ошибками и провалами. Усилия Алекса действительно впечатляют: разработчики игры рассказали не только о самой серии, но и дали ценное представление о хаосе, бедствиях и вытекающей из них магии Resident Evil в первые годы ее становления.

    Пока ещё доступны «ранние пташки» — возможность ухватить подешевле. Доставить планируем в июне.

    А ещё в кампании доступны другие издания «Бомборы»: про Baldur’s Gate, Mass Effect и The Legend of Zelda.

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