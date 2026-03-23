«Сверхспособности»: Netflix планирует новую экранизацию комикса про детективов в мире суперлюдей

«Сверхспособности» (Powers), выходившего в издательстве Dark Horse. Стриминг Netflix планирует новую экранизацию комикса Брайана Майкла Бендиса, выходившего в издательстве Dark Horse.

Это история полицейских детективов, которые расследуют преступления, связанные с применением суперсил. В мире комикса они не только реальны, но и довольно привычны.

Экранизация будет мультсериалом. Продюсерами назначены Кит Голдберг и Крис Тонг, сценарий пилотного эпизода пишет сам Бендис, а художник комикса Майкл Эвон Оуминг участвует в разработке дизайна.

У этого комикса уже есть экранизация — в 2015-2016 годы на PlayStation Network вышли два сезона «живого» сериала «Сверхспособности», где главную роль сыграл Шарлто Копли.

