Трейлер хоррор-сериала «У меня очень плохое предчувствие». Его спродюсировали братья Даффер

Netflix выпустил трейлер хоррор-сериала «У меня очень плохое предчувствие» (или Something Very Bad Is Going To Happen в оригинале).
В центре сюжета молодая пара, которая за неделю до свадьбы отправляется в поместье жениха, где начинают происходить странные события.
Шоураннером выступает Хэйли З. Бостон, известная по «Кабинету редкостей Гильермо дель Торо», а за постановку отвечает Вероника Тофильская («Олененок»). Продюсированием занимаются братья Даффер («Очень странные дела»).
Премьера состоится 26 марта.
