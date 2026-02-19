Студия Warner Bros. выложила трейлер будущего фильма «Мумия». И нет, речь не о перезапуске приключенческой серии с Бренданом Фрейзером, которую анонсировала другая студия, Universal. Эта «Мумия», снятая Ли Кронином («Восстание зловещих мертвецов») и спродюсированная Джеймсом Ваном, — в чистом виде хоррор в духе «Изгоняющего дьявола».

По сюжету семья американцев потеряла в Египте дочь. Восемь лет спустя девочку нашли в саркофаге 3000-летней древности — живой, но превратившейся в ожившую мумию. Девочка жутко выглядит, жутко ведёт себя, и её возвращение ничего хорошего родным не сулит.

