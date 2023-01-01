«Ты должна найти Святой Грааль» — первый трейлер сериала «Миссис Дэвис»

Онлайн-кинотеатр Peacock поделился первым трейлером сатирического фантастического сериала «Миссис Дэвис» (или Mrs. Davis в оригинале).

По сюжету монахиня Симон присоединяется к Сопротивлению, чтобы найти Святой Грааль и бросить вызов могущественному ИИ под названием Миссис Дэвис, захватившему умы людей.

За проект отвечают Деймон Линделоф («Остаться в живых») и Тара Эрнандес («Теория большого взрыва»). А главную роль исполнила Бетти Гилпин («Блеск»).

Премьера состоится 20 апреля. В первом сезоне будет восемь эпизодов, четыре из которых выпустят сразу.