«Ты должна найти Святой Грааль» — первый трейлер сериала «Миссис Дэвис»

Онлайн-кинотеатр Peacock поделился первым трейлером сатирического фантастического сериала «Миссис Дэвис» (или Mrs. Davis в оригинале).
По сюжету монахиня Симон присоединяется к Сопротивлению, чтобы найти Святой Грааль и бросить вызов могущественному ИИ под названием Миссис Дэвис, захватившему умы людей.
За проект отвечают Деймон Линделоф («Остаться в живых») и Тара Эрнандес («Теория большого взрыва»). А главную роль исполнила Бетти Гилпин («Блеск»).
Премьера состоится 20 апреля. В первом сезоне будет восемь эпизодов, четыре из которых выпустят сразу.
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