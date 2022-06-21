«У меня нехорошее предчувствие» — трейлер финала четвертого сезона «Очень странных дел»

Netflix представил трейлер второй части четвертого сезона «Очень странных дел», в котором снова зазвучала песня Running Up That Hill Кейт Буш.

Судя по всему, масштабы событий будут еще больше. А в описании ролика намекнули, что на этот раз герои могут не выйти сухими из воды.

Финальные две серии выйдут 1 июля. И, как ранее отмечали братья Даффер, их общий хронометраж составит около четырех часов.