«У меня нет выбора» — новый трейлер «Оппенгеймера» Кристофера Нолана

Universal Pictures опубликовала полноценный трейлер «Оппенгеймера» — фильма про одного из создателей атомной бомбы Джулиуса Роберта Оппенгеймера.
Режиссером выступил Кристофер Нолан («Довод» и «Дюнкерк»). А главную роль в картине исполнил Киллиан Мерфи («Острые козырьки»).
Также в актерском составе картины числятся Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Флоренс Пью, Мэтт Дэймон, Джек Куэйд и другие звезды.
Фильм выйдет на больших экранах 21 июля 2023 года.
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Дмитрий Кинский | 13.12.2022
Фильм выйдет летом 2023 года.
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