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    Новости

    «У меня нет выбора» — новый трейлер «Оппенгеймера» Кристофера Нолана

    19 декабря 2022
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    19.12.2022
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    0 минут на чтение
    «У меня нет выбора» — новый трейлер «Оппенгеймера»

    Universal Pictures опубликовала полноценный трейлер «Оппенгеймера» — фильма про одного из создателей атомной бомбы Джулиуса Роберта Оппенгеймера.

    Режиссером выступил Кристофер Нолан («Довод» и «Дюнкерк»). А главную роль в картине исполнил Киллиан Мерфи («Острые козырьки»).

    Также в актерском составе картины числятся Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Флоренс Пью, Мэтт Дэймон, Джек Куэйд и другие звезды.

    Фильм выйдет на больших экранах 21 июля 2023 года.

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