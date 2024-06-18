В Китае снимут фильм по «Задаче трех тел» Лю Цысиня

В рамках Шанхайского международного кинофестиваля объявили, что в работу запущена полнометражная экранизация «Задачи трех тел» Лю Цысиня.

За постановку будет отвечать Чжан Имоу, режиссер многих «самых зрелищных и успешных фильмов в Китае.

Гендиректор Enlight Media выразил надежду, что Чжану Имоу удастся в своем фильме совершить некоторые инновации и добиться успеха на международном рынке.

Роман «Задача трех тел» получил уже несколько адаптаций, в том числе из Китая. Ранее вышли шоу от создателей «Игры престолов» на Netflix, а также китайский сериал и даже аниме.