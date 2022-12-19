В первые выходные «Аватар 2» собрал 435 миллионов долларов

«Аватар: Путь воды» за первые выходные собрал около 435 миллионов долларов, что почти вдвое больше в сравнении с результатами оригинального фильма за аналогичный период.

В домашнем прокате фильм заработал 135 миллионов долларов, что ниже ожиданий аналитиков, но все еще хороший результат. Фильм вошел в пятерку самых крупных стартов в 2022 году.

Бюджет фильма «Путь воды» оценивается в 350 миллионов долларов без учета затрат на маркетинг. Ранее Джеймс Кэмерон говорил, что для того, чтобы картина окупилась, ей надо стать одной из самых кассовых в истории.

Отмечается, что ленты Кэмерона часто медленно «разгоняются». Плюс, у сиквела «Аватара» не будет особой конкуренции на рождественских праздниках.