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    Новости

    В первые выходные «Аватар 2» собрал 435 миллионов долларов

    19 декабря 2022
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    19.12.2022
    1981
    0 минут на чтение
    В первые выходные «Аватар 2» собрал 435 миллионов долларов

    «Аватар: Путь воды» за первые выходные собрал около 435 миллионов долларов, что почти вдвое больше в сравнении с результатами оригинального фильма за аналогичный период.

    В домашнем прокате фильм заработал 135 миллионов долларов, что ниже ожиданий аналитиков, но все еще хороший результат. Фильм вошел в пятерку самых крупных стартов в 2022 году.

    Бюджет фильма «Путь воды» оценивается в 350 миллионов долларов без учета затрат на маркетинг. Ранее Джеймс Кэмерон говорил, что для того, чтобы картина окупилась, ей надо стать одной из самых кассовых в истории.

    Отмечается, что ленты Кэмерона часто медленно «разгоняются». Плюс, у сиквела «Аватара» не будет особой конкуренции на рождественских праздниках.

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    Редактор
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