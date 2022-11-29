Наши коллеги из Hobby World сообщают, что в продажу поступила большая книга приключений «Зловещие катакомбы» для фэнтезийной настольной ролевой игры Pathfinder 2ed. Этот масштабный сценарий рассчитан на персонажей первого уровня. И в ходе приключений — если авантюристы, конечно, выживут, — герои смогут прокачаться до 11 уровня.
Под заброшенным маяком пробудилось древнее зло. Когда на маяке вспыхивает свет, в посёлке рядом с ним начинаются жуткие необъяснимые события. Героям предстоит исследовать руины вокруг маяка и спуститься в Зловещие катакомбы, где их ждут злобные чудовища, опасные ловушки, неожиданные союзники, мстительные привидения и многое другое!
Примеры разворотов
Объём книги — 256 страниц.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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