Наши коллеги из Hobby World сообщают, что в продажу поступила большая книга приключений «Зловещие катакомбы» для фэнтезийной настольной ролевой игры Pathfinder 2ed. Этот масштабный сценарий рассчитан на персонажей первого уровня. И в ходе приключений — если авантюристы, конечно, выживут, — герои смогут прокачаться до 11 уровня.

Под заброшенным маяком пробудилось древнее зло. Когда на маяке вспыхивает свет, в посёлке рядом с ним начинаются жуткие необъяснимые события. Героям предстоит исследовать руины вокруг маяка и спуститься в Зловещие катакомбы, где их ждут злобные чудовища, опасные ловушки, неожиданные союзники, мстительные привидения и многое другое!

Примеры разворотов

Объём книги — 256 страниц.