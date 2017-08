В сеть утёк шестой эпизод «Игры престолов»

Вы будете смеяться, но в «Игре престолов» очередная утечка. На этот раз по вине HBO Spain в сеть преждевременно утёк 6 эпизод 7 сезона сериала. За час многие зрители успели посмотреть серию и записать экранные копии, которые уже появились на торрентах.

Официальных комментариев представители канала не дают, но об утечке рассказали в фанатском твиттер-аккаунте Watchers on the Wall.

Yes, Episode 6 of #GameofThrones has leaked, thanks to HBOSpain. Please use caution on social media- spoilers/images are popping up already.

— Watchers on the Wall (@WatchersOTWall) August 16, 2017