Вы будете смеяться, но в «Игре престолов» очередная утечка. На этот раз по вине HBO Spain в сеть преждевременно утёк 6 эпизод 7 сезона сериала. За час многие зрители успели посмотреть серию и записать экранные копии, которые уже появились на торрентах.

Официальных комментариев представители канала не дают, но об утечке рассказали в фанатском твиттер-аккаунте Watchers on the Wall.

Да, 6 эпизод «Игры престолов»  был слит, спасибо, HBO Spain. Пожалуйста, будьте осторожны в социальных сетях — спойлеры/скриншоты уже есть в интернете. 

В сеть утёк шестой эпизод «Игры престолов»

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Кот-редактор
Кот-редактор
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