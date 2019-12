Valve заморозила адвенчуру In the Valley of Gods от создателей Firewatch

В декабре 2017 года создатели игры Firewatch из студии Campo Santo показали адвенчуру про двух путешественниц-археологов In the Valley of Gods, выполненную в схожем визуальном стиле. Дату премьеры тогда не озвучили, но авторы дали понять — разработка ведётся.

В 2018-м Valve сообщила о покупке Campo Santo. Тогда компания объявила, что игра выйдет до конца 2019 года, однако что-то пошло не так. После официального анонса Half-Life: Alyx стало известно, что над VR-игрой работают в том числе сотрудники Campo Santo. Тогда блогер Valve News Network (специализируется на инсайдах о компании) обратил внимание, что в профилях соцсетей сотрудников студии пропало упоминание In the Valley of Gods. Он заподозрил, что проект отменили или заморозили.

Блогер оказался прав — его слова подтвердил один из руководителей Campo Santo изданию Polygon.

Разработчики из Campo Santo присоединились к другим проектам Valve, включая Half-Life: Alyx. Как можете себе представить, наш опыт работы над приключениями от первого лица оказался более чем подходящим. Вы много слышали, что в Valve вы можете работать над тем, чем хотите. Это правда, и здесь много доступных возможностей. Джейк Родкин, сооснователь Campo Santo

Помимо новой части Half-Life, бывшие сотрудники работают также над Dota Underlords, сервисом Steam и другими проектами Valve. К In the Valley of Gods команда ещё планирует когда-нибудь вернуться, но не сейчас.