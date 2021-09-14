«Время закончить начатое» — первый трейлер второго сезона «Ключей Локков»

Netflix представил первый тизер-трейлер второго сезона «Ключей Локков». Правда, на русском теперь сериал называется «Лок и ключ»…
Шоу по мотивам комикса Джо Хилла, напомним, повествует о трех героях, которые переезжают в родовое поместье после убийства отца, где находят волшебные ключи, наделяющие их разными способностями.
Премьера состоится 22 октября. А ранее сериал продлили на третий сезон.
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Издательство fanzon | 22.02.2020
Сериал довольно сильно отличается от комикса, по которому он снят. В этом материале собраны главные отличия.
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