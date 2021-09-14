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    Новости

    «Время закончить начатое» — первый трейлер второго сезона «Ключей Локков»

    14 сентября 2021
    14.09.2021
    479
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    Netflix представил первый тизер-трейлер второго сезона «Ключей Локков». Правда, на русском теперь сериал называется «Лок и ключ»…

    Шоу по мотивам комикса Джо Хилла, напомним, повествует о трех героях, которые переезжают в родовое поместье после убийства отца, где находят волшебные ключи, наделяющие их разными способностями.

    Премьера состоится 22 октября. А ранее сериал продлили на третий сезон.

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     Дмитрий Злотницкий |  07.02.2020

    Чем примечательна работа Джо Хилла и почему заслуживает внимания.

    Черновик 652

    «Ключи Локков»: отличия сериала от комикса

     Издательство fanzon |  22.02.2020

    Сериал довольно сильно отличается от комикса, по которому он снят. В этом материале собраны главные отличия.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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