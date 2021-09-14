«Время закончить начатое» — первый трейлер второго сезона «Ключей Локков»

Netflix представил первый тизер-трейлер второго сезона «Ключей Локков». Правда, на русском теперь сериал называется «Лок и ключ»…

Шоу по мотивам комикса Джо Хилла, напомним, повествует о трех героях, которые переезжают в родовое поместье после убийства отца, где находят волшебные ключи, наделяющие их разными способностями.

Премьера состоится 22 октября. А ранее сериал продлили на третий сезон.