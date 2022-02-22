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    Все победители Reddit Anime Awards

    22 февраля 2022
    22.02.2022
    2958
    1 минута на чтение
    Все победители Reddit Anime Awards

    На прошедших выходных сообщество /r/anime огласило список победителей ежегодной премии Reddit Anime Awards.

    Важно отметить, что в каждой номинации два призера — одного выбирает жюри, а другого — обычные зрители путем голосования.

    Лучший аниме-сериал года:

    • «Сонни Бой» (жюри);
    • «Mushoku Tensei: Перерождение безработного» (зрители).

    Лучший аниме-фильм года:

    • Pompo: The Cinéphile (жюри);
    • «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный”» (зрители).

    Лучшая аниме-короткометражка:

    Лучший мини-сериал:

    • Night World (жюри);
    • «Звездные войны: Видения» (зрители).

    Лучшая анимация:

    • «Дракониха-горничная госпожи Кобаяси S» (жюри);
    • «Mushoku Tensei: Перерождение безработного» (зрители).

    Лучшие задники:

    • «Сонни Бой» (жюри);
    • «Mushoku Tensei: Перерождение безработного» (зрители).

    Лучший дизайн персонажей:

    • «Сонни Бой» (жюри);
    • «Необычное такси» (зрители).

    Лучшая операторская работа:

    • «SSSS.Диназенон» (жюри);
    • «Mushoku Tensei: Перерождение безработного» (зрители).

    Лучший саундтрек:

    • «Сонни Бой» (жюри);
    • Финал «Атаки титанов» (зрители).

    Лучший сэйю:

    • Нацуки Ханаэ — голос Ванитаса из «Мемуаров Ванитаса» (жюри);
    • Юки Кадзи — голос Эрена Йегера из финала «Атаки титанов» (зрители).

    Лучший опенинг:

    Лучший эндинг:

    Лучший экшен:

    • «SSSS.Диназенон» (жюри);
    • «Магическая битва» (зрители).

    Лучшее приключение:

    • «Mushoku Tensei: Перерождение безработного» (единогласно).

    Лучшая комедия:

    • «Зомбилэнд-Сага: Возмездие» (жюри);
    • «У Коми проблемы с общением» (зрители).

    Лучшая драма:

    • Второй сезон «Мегалобокса» (жюри);
    • «Вайолет Эвергарден: Фильм» (зрители).

    Лучшая романтика:

    • «Смертоносный герцог и его чёрная горничная» (жюри);
    • «Хоримия» (зрители).

    Лучшая повседневность:

    • Третий сезон «Деревенской глубинки» (жюри);
    • «Дракониха-горничная госпожи Кобаяси S» (зрители).

    Лучший саспенс:

    • «Сонни Бой» (жюри);
    • «Необычное такси» (зрители).

    Лучший драматический персонаж:

    • Синдзи Икари из «Евангелиона 3.0+1.01: Как-то раз» (жюри);
    • Эрен Йегер из финала «Атаки титанов» (зрители).

    Лучший комедийный персонаж:

    • Рэнгэ Мияути из третьего сезона «Деревенской глубинки» (жюри);
    • Гинтоки Саката из «Гинтамы: Финал» (зрители).

    Лучший персонаж второго плана:

    • Юка Аякава из Blue Period (жюри);
    • Руджерд Супердиа из «Mushoku Tensei: Перерождение безработного» (зрители).

    Лучший актерский состав:

    • «Корзинка фруктов: Финал» (жюри);
    • «Mushoku Tensei: Перерождение безработного» (зрители).

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     Дмитрий Кинский |  10.02.2022

    Их объявили 9 февраля.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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