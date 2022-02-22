Все победители Reddit Anime Awards

На прошедших выходных сообщество /r/anime огласило список победителей ежегодной премии Reddit Anime Awards.
Важно отметить, что в каждой номинации два призера — одного выбирает жюри, а другого — обычные зрители путем голосования.
Лучший аниме-сериал года:
- «Сонни Бой» (жюри);
- «Mushoku Tensei: Перерождение безработного» (зрители).
Лучший аниме-фильм года:
- Pompo: The Cinéphile (жюри);
- «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный”» (зрители).
Лучшая аниме-короткометражка:
- Клип EVE на песню Heikousen (жюри);
- Тизер-трейлер hololive Alternative (зрители).
Лучший мини-сериал:
- Night World (жюри);
- «Звездные войны: Видения» (зрители).
Лучшая анимация:
- «Дракониха-горничная госпожи Кобаяси S» (жюри);
- «Mushoku Tensei: Перерождение безработного» (зрители).
Лучшие задники:
- «Сонни Бой» (жюри);
- «Mushoku Tensei: Перерождение безработного» (зрители).
Лучший дизайн персонажей:
- «Сонни Бой» (жюри);
- «Необычное такси» (зрители).
Лучшая операторская работа:
- «SSSS.Диназенон» (жюри);
- «Mushoku Tensei: Перерождение безработного» (зрители).
Лучший саундтрек:
- «Сонни Бой» (жюри);
- Финал «Атаки титанов» (зрители).
Лучший сэйю:
- Нацуки Ханаэ — голос Ванитаса из «Мемуаров Ванитаса» (жюри);
- Юки Кадзи — голос Эрена Йегера из финала «Атаки титанов» (зрители).
Лучший опенинг:
- «У Коми проблемы с общением» (жюри);
- «Необычное такси» (зрители).
Лучший эндинг:
- Второй сезон «Выдающихся зверей» (жюри);
- «Магическая битва» (зрители).
Лучший экшен:
- «SSSS.Диназенон» (жюри);
- «Магическая битва» (зрители).
Лучшее приключение:
- «Mushoku Tensei: Перерождение безработного» (единогласно).
Лучшая комедия:
- «Зомбилэнд-Сага: Возмездие» (жюри);
- «У Коми проблемы с общением» (зрители).
Лучшая драма:
- Второй сезон «Мегалобокса» (жюри);
- «Вайолет Эвергарден: Фильм» (зрители).
Лучшая романтика:
- «Смертоносный герцог и его чёрная горничная» (жюри);
- «Хоримия» (зрители).
Лучшая повседневность:
- Третий сезон «Деревенской глубинки» (жюри);
- «Дракониха-горничная госпожи Кобаяси S» (зрители).
Лучший саспенс:
- «Сонни Бой» (жюри);
- «Необычное такси» (зрители).
Лучший драматический персонаж:
- Синдзи Икари из «Евангелиона 3.0+1.01: Как-то раз» (жюри);
- Эрен Йегер из финала «Атаки титанов» (зрители).
Лучший комедийный персонаж:
- Рэнгэ Мияути из третьего сезона «Деревенской глубинки» (жюри);
- Гинтоки Саката из «Гинтамы: Финал» (зрители).
Лучший персонаж второго плана:
- Юка Аякава из Blue Period (жюри);
- Руджерд Супердиа из «Mushoku Tensei: Перерождение безработного» (зрители).
Лучший актерский состав:
- «Корзинка фруктов: Финал» (жюри);
- «Mushoku Tensei: Перерождение безработного» (зрители).
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Дмитрий Кинский | 10.02.2022
Их объявили 9 февраля.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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