Warner Bros. показала постер и второй трейлер мультфильма по видеоигре Ni no Kuni

Warner Bros. выпустила второй трейлер мультфильма по вселенной видеоигры Ni no Kuni. Полутораминутный ролик показывает больше кадров из фэнтезийного мира, куда по сюжету попадают главные герои.

Компания также поделилась красочным постером:

Действие картины разворачивается вокруг старшеклассника Ю и его друзей Хару и Котоны. Из-за необычного происшествия троица вдруг оказывается в волшебном мире — так герои узнают, что способны путешествовать путешествовать между мирами. Но вскоре Котона оказывается в беде — и тогда друзьям предстоит сделать «окончательный выбор».

Режиссёром выступает дизайнер персонажей Ni no Kuni Ёсиюки Момосэ. Сценарий написал генеральный директор студии Level-5 Акихиро Хиро (он также занял пост исполнительного продюсера). Кроме того, над музыкой работает композитор Дзё Хисаиси, композитор Ghibli. Ранее он написал саундтреки к некоторым фильмам Хаяо Миядзаки.

Пока что аниме получило дату выхода только в Японии — 23 августа. Вероятно, на Западе лента выйдет позднее.

В сентябре увидит свет ремастер видеоигры Ni no Kuni: Wrath of the White Witch, а оригинал получит порт на Nintendo Switch.