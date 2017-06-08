На днях компания Wizards of the Coast анонсировала выход новой настольной игры Betrayal at Baldur’s Gate, действие которой развернётся в мире Forgotten Realms. Название кажется знакомым? Всё верно, в её основу легла известная настольная игра «Предательство в доме на холме» (Betrayal at House on the Hill).

В «Доме на холме» игроки изучали заброшенный дом, сталкиваясь лицом к лицу с жуткими угрозами. Дом выстраивался прямо по ходу игры с помощью различных тайлов. В середине игры один из игроков по определённому условию становился предателем, и в этот момент в игре вступал в силу один из пятидесяти заранее заготовленных сценариев.

В Betrayal at Baldur’s Gate игроков ждёт всё то же самое, только во Вратах Балдура — известном городе в мире Forgotten Realms. Наложение «Dungeons & Dragons» позволит игрокам открыть новые сценарии групповой игры. Появятся новые локации, уникальные карты, создающиеся в процессе игры, новые монстры, предметы, расы и классы.

Игра выходит 6 октября.