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    #Вера Камша #российское кино #Этерна

    Обсуждаем «Этерну» в 44-м выпуске Фантастического подкаста

    28 января 2022
    28.01.2022
    35679
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    #Вера Камша #российское кино #Этерна
    «Отблески Этерны»: начались съёмки первого сезона 4

    Главная российская премьера начала 2022 года — «Этерна», экранизация фэнтезийного цикла Веры Камши, вышедшая на сервисе «КиноПоиск». Стоит ли фильм сравнивать с «Гардемаринами»? А с «Игрой престолов» или «Гарри Поттером»? Какую сцену снимали последней, а какую придумали из-за баловства актёров? Легко ли понять фильм не читавшему первоисточник? Не многовато ли экспозиции?

    Обсуждают «Этерну» давний фанат цикла Дмитрий Злотницкий, не читавшая книг Евгения Сафонова и занявший позицию посередине Александр Стрепетилов.

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    Этерна
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