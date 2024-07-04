    Подкасты
    #инопланетяне #подкаст

    Готовимся к инопланетному вторжению в 133 выпуске «Фантастического подкаста»

    4 июля 2024
    Фото аватара
    04.07.2024
    39107
    0 минут на чтение
    #инопланетяне #подкаст

    👽 Зелёные человечки или жуткие осьминоги? Мирные или агрессивные? В виде боевика или драмы самопознания? Обсудить инопланетные вторжения, посещения и контакты собрались Роман Файницкий и Денис Старостин.

    А также с ними в студии сегодня особый гость — режиссёр фильма «Контакты», Дмитрий Моисеев!

    В этом выпуске:

    👽 Они атакуют! Лучшие истории об инопланетных захватчиках

    👽 Они пришли с миром! Самые интересные книги и фильмы о инопланетных помощниках

    👽 Они… просто пришли? Главные произведения об инопланетянах непознаваемых и хтонических

    👽 Слагаемые фильма «Контакты»: «Район №9» с Балабановым или «Кибердеревня» с «Байками из Петли»?

    …и, конечно же, инопланетяне всех видов, мастей и форм жизни!

    Добавить подкаст в вашем любимом приложении можно по этой ссылке (RSS).

    Кроме того, подкаст доступен на всех популярных подкаст-сервисах.

    Слушать подкаст можно и на YouTube.

    Если вы хотите поддержать редакцию подкаста и получать выпуски на неделю раньше, подписывайтесь на наш Boosty.

    Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл по ссылке в плеере.

    Предыдущий выпуск

    Перемещаем юнитов 4X-стратегиях в 132 выпуске «Фантастического подкаста»

    Обдумываем ходы в 4X-стратегиях в 132 выпуске «Фантастического подкаста»

     Кот-император |  30.06.2024 |  874

    Доставайте ваши тоги, мундиры и королевские короны!

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    Обсуждаем этническую фантастику в 125 выпуске «Фантастического подкаста»
    Обсуждаем этническую фантастику в 125 выпуске «Фантастического подкаста»
    Черновик 1070
    Обсуждаем творчество Зака Снайдера в 114 выпуске «Фантастического подкаста»
    Начинаем обсуждать лучшую анимацию 2023 года в 112 выпуске «Фантастического подкаста»
    Начинаем обсуждать лучшую анимацию 2023 года в 112 выпуске «Фантастического подкаста»

    Статьи

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2024-го 10
    0
    17834
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2024-го

    Фантастические книги июля: от технофэнтези Брендона Сандерсона до кибертриллера Шамиля Идиатуллина

    Фильм «Контакты»: наследник «Сталкера», не стесняющийся быть фантастикой 11
    0
    23243
    «Контакты»: русский авторский фильм, не стесняющийся быть фантастикой

    Фильм, который называют русским «Районом №9» чаще, чем стоило бы

    Какие сериалы смотреть в июле? Часть вторая: «Футурама», спин-офф «Харли Квинн», «Принц-дракон» и шоу от Тайки Вайтити 6
    0
    69586
    Какие сериалы смотреть в июле? Часть вторая: «Футурама», спин-офф «Харли Квинн», «Принц-дракон» и шоу от Тайки Вайтити

    А ещё — возвращение ретросериала про боевые искусства, сериал про гладиаторов и завершение самой снежной антиутопии.

    Тихое место: День первый обзор 8
    0
    76962
    «Тихое место: День первый» — это «Титаник» с монстрами на руинах Америки

    Фильм никак не объясняет свою вселенную — зато это трогательная история любви на фоне апокалипсиса.

    Доктор Кто, 14-й сезон: эксперименты в пространстве-времени 8
    0
    123367
    Доктор Кто, 14-й сезон: эксперименты в пространстве-времени

    Смог ли опытный шоураннер и обаятельный Доктор вернуть к жизни выдыхающийся сериал

    «Сирокко из страны ветров» и другая полнометражная анимация 2024-го, которую вы могли пропустить 8
    0
    133712
    Удивительные мультфильмы 2024 года, которые вы пропустили: «Сирокко», «Душа койота» и не только

    Вход только для ценителей полного метра!

    Какие сериалы смотреть в июле? Часть первая: Викинги, Котики и обезьяна-киллер 1
    0
    184958
    Какие сериалы смотреть в июле? Часть первая: Викинги, Котики и обезьяна-киллер

    А ещё — чёрная комедия про робота-помощника, фантастическая драма про мальчика, который способен принимать облик других людей, возвращение мультсериала по «Звёздному пути» и экранизация жуткой манги!

    Лучшие фильмы 2024 года: первое полугодие. Фантастика, мистика и мультфильмы 8
    0
    183045
    Лучшие фильмы 2024 года: первое полугодие. Фантастика, мистика и мультфильмы

    Ряд интересных фильмов в наших любимых жанрах.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить