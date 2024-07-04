Готовимся к инопланетному вторжению в 133 выпуске «Фантастического подкаста»

Зелёные человечки или жуткие осьминоги? Мирные или агрессивные? В виде боевика или драмы самопознания? Обсудить инопланетные вторжения, посещения и контакты собрались Роман Файницкий и Денис Старостин.
А также с ними в студии сегодня особый гость — режиссёр фильма «Контакты», Дмитрий Моисеев!
В этом выпуске:
Они атакуют! Лучшие истории об инопланетных захватчиках
Они пришли с миром! Самые интересные книги и фильмы о инопланетных помощниках
Они… просто пришли? Главные произведения об инопланетянах непознаваемых и хтонических
Слагаемые фильма «Контакты»: «Район №9» с Балабановым или «Кибердеревня» с «Байками из Петли»?
…и, конечно же, инопланетяне всех видов, мастей и форм жизни!
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