Фантастика-2018: лучшие сериалы года

Пока в большом кино медленно вымирает всё, кроме супергероев, на телевидении (и интернет-видении) дела идут куда лучше. Здесь можно найти сериал на любой вкус: про будущее и роботов или про магию и призраков, мрачный или смешной, лёгкий или заумный до вывиха мозга. И пускай главные премьеры переехали на 2019 год — в 2018-м нам тоже было что посмотреть.

Топ-10 составлен по итогам голосования редакторов и постоянных авторов «Мира фантастики», а также с учётом опроса наших читателей. И нет, мы не забыли «Время приключений» и прочие мультсериалы — напротив, они получат свой отдельный топ.

10. Двойник (Counterpart)

Сериал, который вы пропустили

Counterpart заметно отличается от остальных сериалов нашего топа. Он не завоёвывает зрителя яркими видами будущего, не блещет боевыми сценами, не пытается напугать или рассмешить. А фантастическое допущение, лежащее в основе сюжета — здание, соединяющее два Берлина в параллельных мирах, — это даже не альтернативная история, а метафора холодной войны.

Сериал подкупает невероятной актёрской игрой. Джей Кей Симмонс изображает двух очень непохожих героев в одном кадре: один мягок и уступчив, второй резок и смел. Их невозможно перепутать, по одной лишь мимике актёра вы догадаетесь, кто перед вами. Не отстают и остальные.

Counterpart — не боевик, а шпионская драма и философское размышление о прошлом и будущем. Как может изменить вашу жизнь единственная брошенная фраза? Одна ошибка? Минутная слабость? Сюжет, вращающийся вокруг поисков нарушителей границы, быстро распадается на очень личные и драматичные истории — за них мы и полюбили этот сериал.

О сериале Сериал Counterpart: отличная история о параллельных мирах Канал Starz снял сериал о двойниках, шпионах и Холодной войне — фантастику, которая в кои-то веки цепляет не спецэффектами, а умным сюжетом и актёрской игрой.

9. Титаны

Сюрприз года

Промо-кампания и утечки не внушали доверия. Странные фотографии со съёмок, которые возмутили поклонников комиксного образа Старфайер, мрачные ролики с посылом «Нахрен Бэтмена» и высмеиванием Marvel… Всё указывало на то, что первый сериал от сервиса DC Universe ждёт если не забвение, то общественное порицание.

Но внезапно случилось почти чудо. Нет, шоу не оказалось гениальной драмой или переосмыслением жанра — просто крепко сбитой мрачной супергероикой в стиле первых сезонов «Стрелы» и «Сорвиголовы», только с сильным упором на вселенную DC. То нас познакомят с командой Рокового патруля (очень душевная серия, теперь ждём отдельный сериал про этих ребят), то в кадре появятся новый Робин и Чудо-девочка, то покажут кровавую разборку с Бэтменом…

У сериала хватает недостатков, но поклонникам комиксов DC он точно понравится — особенно после проектов канала The CW. Правда, завершили первый сезон уж очень странно — финальную серию с кульминацией перенесли в начало следующего сезона.

8. Призраки дома на холме

Драма года

Примерно раз в несколько месяцев Netflix тихо и почти без рекламы выкладывает сериал, который оказывается настоящей жемчужиной. Нечто подобное когда-то произошло с «Очень странными делами», а в этом году таким открытием стали «Призраки дома на холме».

Это мастерски поставленный психологический триллер о непростых взаимоотношениях в семье, которая некоторое время прожила в доме с привидениями. Напуганные дети выросли и спустя много лет пытаются устроиться в жизни, но призраки прошлого их не отпускают — в буквальном и фигуральном смысле.

В шоу почти нет места скримерам и выпрыгивающим монстрам, зато полно сцен с безмолвными привидениями на заднем плане. А шестой эпизод — это почти что поход в театр. На одну часовую серию с множеством диалогов приходится всего четыре монтажные склейки!

О сериале «Призраки дома на холме»: умная история о привидениях Рассказываем, за что так превозносят новую мистическую драму от Netflix — и почему она этого заслуживает.

7. Леденящие душу приключения Сабрины

(не)Перезапуск года

Новая «Сабрина» — кровь от крови не старого сериала про очаровательную ведьмочку с котом Салемом, а «Ривердейла», молодёжного шоу с налётом мистики от канала The CW. Это не милая комедия, а готическая драма про ковен ведьм, поклоняющихся Сатане. На 16-летие героине нужно принести клятву во время зловещего ритуала, однако она отказывается служить Дьяволу и вступает в конфликт с Церковью Ночи.

Сериал получился неровным, недорогим и слишком сильно напирающим на злободневные темы. Но он полюбился зрителям благодаря очаровательной Кирнан Шипке в главной роли, хитроумной героине Мишель Гомес, «химии» в семье Спеллманов, чёрному юмору и лёгкому флёру «Гарри Поттера». Сериал трудно посоветовать широкому кругу зрителей, но он запросто приковывает к себе внимание. Новую «Сабрину» уже продлили на несколько сезонов; продолжение увидит свет в апреле 2019-го.

О сериале «Леденящие душу приключения Сабрины» не ремейк, и слава богу Чем примечателен новый сериал про юную ведьму и культ сатанистов, как он связан с прошлой экранизацией и комиксами и почему на него стоит обратить внимание, несмотря на недостатки.

6. Касл-Рок

Хоррор-сериал года

Джей Джей Абрамс и Hulu сняли одну из лучших экранизаций Стивена Кинга… не основанную ни на какой книге Кинга! «Касл-Рок» рассказывает полностью самостоятельную историю загадочного юноши из тюрьмы Шоушенк, который жаждет увидеть некого Генри Дивера. Пока полиция и Дивер пытаются узнать, что нужно бывшему пленнику, город Касл-Рок начинает постепенно сходить с ума.

И хотя авторы сериала придумали собственный сюжет, во многом они связали историю с произведениями Короля ужасов. Вот родственница того самого Джека Торренса, вот пожилой шериф Алан Пэнборн, а вот и особые способности, выраженные через «сияние». Следить за многочисленными пасхалками интересно, но необязательно — на цельность восприятия они не влияют.

«Касл-Рок» стоит смотреть хотя бы ради двух восхитительных эпизодов (седьмого и девятого), которые безупречно раскрывают ключевых персонажей и показывают мир их глазами.

О сериале Cериал «Касл-Рок» сделал из Стивена Кинга жанр Создатели сериала не пытались экранизировать книги Короля ужасов. Вместо этого они рассказали свою интригующую историю в его вселенной, полную отсылок.

5. Мир Дикого Запада, 2 сезон

Вынос мозга года

Два года назад «Мир Дикого Запада» стал сериалом года по версии МирФ. Его возвращения мы с нетерпением ждали, и нельзя сказать, что оно было неудачным. Андроиды в парке развлечений, стилизованном под Дикий Запад, восстали против людей-угнетателей. Вселенная сериала расширилась, пополнившись мирами самураев и колониальной Индии. Персонажи, особенно Человек в чёрном и Мэйв, получили интересное развитие. Сериал по-прежнему заставляет задуматься о свободе личности и бессмертии, о творце и творении.

Но всё-таки второй сезон любят не так, как первый. Создатели слишком углубились в постмодернистские изыски. С помощью нелинейного повествования и ненадёжных рассказчиков создатели так морочат тебе голову, что окончательно перестаёшь понимать, что и когда происходит и происходит ли вообще. Поэтому если первый сезон был лучшим сериалом года, то второй — интересный, безумно странный, но всё же не лучший.

О сериале Мир Дикого Запада, 2 сезон: идеи, темы и нелинейное время Сериал становится всё более сложным, запутанным и постмодернистским и заставляет нас сомневаться в собственной реальности.

4. Видоизменённый углерод

Приз зрительских симпатий

Экранизация романа Ричарда Моргана соединила киберпанк с его дедушкой — нуарным детективом. Вышел, пожалуй, самый зрелищный сериал 2018-го — графика и прочие спецэффекты тут не хуже, чем в большом кино вроде «Бегущего по лезвию 2049».

В будущем по «Углероду» люди умеют переселять сознания в искусственные тела — «рукава». Можно жить вечно и выглядеть как угодно — если денег хватит. Богач Бэнкрофт пережил своё убийство благодаря запасному телу и нанял расследовать это дело частного детектива Такэси Ковача. Создатели раскрыли Ковача даже подробнее, чем в книге-первоисточнике: мы узнаём о его прошлом, которое причудливо переплетается с настоящим.

Сериал продлили на второй сезон, где Ковача сыграет уже другой актёр — благо вселенная со сменными телами позволяет. «Видоизменённый углерод» составил серьёзную конкуренцию «Пространству» в споре за титул главного НФ-сериала года. Но в итоге он получил награду не менее почётную: победил в нашем опросе зрительских симпатий.

О сериале Сериал «Видоизменённый углерод»: киберпанк-боевик, который не хуже книги Новое шоу Netflix кое в чём отступило от книги Ричарда Моргана, но в некоторых случаях это даже плюс. И выглядит сериал очень хорошо.

Приз зрительских симпатий С большим отрывом победил «Видоизменённый углерод». Новые сериалы: Видоизменённый углерод 35.46 %

Леденящие душу приключения Сабрины 13.27 %

Хэппи! 11.59 % Старые сериалы: Сорвиголова, 3 сезон 28.03 %

Мир Дикого Запада, 2 сезон 22.3 %

Пространство, 3 сезон 21.95 %

3. Сорвиголова, 3 сезон

Супергеройский сериал года (который мы потеряли)

2018 год стал катастрофой для телевселенной Marvel-Netflix. Вторые сезоны «Джессики Джонс» и «Люка Кейджа» оказались слабее первых, да и «Железный кулак» радовал только узкий круг фанатов. Сериалы начали закрывать один за другим. И только «Сорвиголова» в одиночку тащил на себе франшизу.

Сериал о слепом Мэтте Мёрдоке, который по ночам надевает маску и борется со злом, продолжил сочетать драму и хорошо поставленный экшен в удачных пропорциях. Возвращение мафиози Уилсона Фиска дало Мэтту достойного противника. Галерею злодеев пополнил и Меченый, чью предысторию мастерски раскрыли. Порадовали не только антагонисты — Фогги, Карен, агент Надим вышли яркими, живыми, со своими демонами и внутренними конфликтами. Избавившись в третьем сезоне от довольно-таки нелепой сюжетной линии с ниндзя, сериал обрел цельность и временами почти шекспировскую мощь.

Увы, «Сорвиголова» не совершил чуда: закрыли и его. Даже Дьявол Адской Кухни не мог остановить неизбежный развод Disney и Netflix. Но, по крайней мере, сериал ушёл, не скатившись. Его запомнят и, может быть, со временем возродят.

О сериале Как «Сорвиголова» в 3 сезоне спасал Netflix Пока его собратья понемногу скатываются, дьявол Адской кухни продолжает радовать сочетанием драмы, драк и интриги.

2. Хэппи!

Комедийный сериал года

Немного сжульничаем: этот сериал начал выходить до Нового года, но не успел попасть в наши итоги-2017. «Лучше поздно, чем никогда», — решили мы.

«Хэппи!» — тоже экранизация комикса, но совсем не такая, как «Сорвиголова» и «Титаны». Это история про опустившегося бандита, которому на грани смерти дали возможность искупить свои грехи. Ему явился крылатый… нет, не ангел, а голубой мультяшный единорог, похожий на смесь Кролика Роджера и наркотического глюка. Это Хэппи — воображаемый друг одной девочки. Её похитили злодеи, и только наш антигерой может её спасти — ведь только он с его повредившимся рассудком видит Хэппи.

Сериал органично сочетает несочетаемое: цинизм и рождественскую доброту, чёрный юмор и детскую сказку, смешных мультяшек и разухабистую матерщину в духе Гая Ричи. Это редкий случай, когда экранизация даже круче первоисточника. Неполиткорректный «Хэппи!», безусловно, понравится не всякому — но он точно понравился нам. Ждём второй сезон.

О сериале Хэппи! Гай Ричи подставил кролика Роджера Прекрасный криминальный комедийный боевик, полный цинизма, трэша и угара. Но понравится он не всем.

1. Пространство, 3 сезон

Сериал года

и НФ-сериал года

О сериале «Пространство» — великий сериал, и 3 сезон это доказывает Едва не закрытый сериал стал достойным преемником «Светлячка» и космической «Игрой престолов» и заслужил от нас 10/10, о боже мой.

Экранизация книг Джеймса Кори — постоянный участник наших итогов, хотя прежде она получала лишь «утешительный» приз как лучший сериал о космосе. Но не в этом году. На сей раз конкуренты оказались слабее, а «Пространство» выдало свой лучший сезон.

«Пространство» — это в первую очередь запутанный, но логичный сюжет и масштабный конфликт, где у каждой стороны своя правда. Именно в третьем сезоне события достигли максимального размаха. Между Землёй и колониями на Марсе закипает война, Пояс астероидов готовится к восстанию, а на окраине Солнечной системы появляется загадочный исполинский объект…

Выглядит сериал довольно зрелищно — виды космоса и битвы радуют глаз. И при этом «Пространство» — по-прежнему отдушина для всех, кто устал от сказочных космоопер. Это настоящая научная фантастика, пусть и с некоторыми допущениями. Создатели не забывают, что в космосе есть невесомость, а звуков нет.

Пора признать: «Пространство» стало одним из главных фантастических сериалов эпохи, «Вавилоном-5» 2010-х. Мы готовились оплакивать его, когда в середине года канал Syfy объявил, что закрывает «Пространство» из-за дороговизны. Но мольбы фанатов оказались не напрасны: интернет-гигант Amazon выкупил права и продлил сериал на новый сезон. Поклонником сериала оказался сам глава Amazon Джефф Безос.