Какие новые сериалы выходят в июле 2022? Resident Evil, Paper Girls и документалка про студию Джорджа Лукаса

Лето началось с громкого возвращения любимых сериалов вроде «Очень странных дел», «Академии Амбрелла», «Мира Дикого Запада» и «Пацанов». На небе только и разговоров, что об отпуске, в котором есть шанс всё это посмотреть (и не сойти с ума от тревоги). Но не стоит забывать и о вале новинок — как это по оплошности сделали мы в прошлом месяце. На пороге июль, исправляемся.
В этом месяце будем ловить «Обитель зла» от Netflix, экранизацию «Газетчиц» от Amazon, документалку про студию спецэффектов Джорджа Лукаса Light & Magic, новый мультсериал «Кунг-фу Панда» и семейные разборки с Козловским. А ещё — французскую комедию про инопланетян на Земле и американскую драму про людей на Луне.
Обитель зла
Resident Evil
Когда и где? 14 июля на Netflix.
Что? Постапокалиптическая драма по мотивам видеоигр.
О чём? О Джейд, дочери Альберта Вескера — главы корпорации Umbrella, которая стоит за чудовищными экспериментами с Т-вирусом. Джейд пытается выжить в постапокалиптическом мире образца 2036 года, раздираемом зомби и другими кровожадными существами. Параллельно она пытается отыскать сестру Билли. При этом в сериале будет и вторая линия, в 2022-м, которая покажет самое начало заражения.
Чего ждём? Хотя бы сносного зомби-боевика. Нет, на приличную адаптацию мы даже не надеемся. Судя по словам шоураннеров, экранизация будет довольно схематичной, заимствуют образы да имена, а история будет плюс-минус самостоятельной. Да, оригинальная серия видеоигр не блистала сюжетом, особенно первые части, но даже его перенести на экраны не могут уже много-много лет.
Газетчицы
Paper Girls
Когда и где? 29 июля на Amazon Prime Video.
Что? Хронофантастика по мотивам одноимённого комикса.
О чём? О группе девушек из 1980-х, которые подрабатывают разноской газет. Однажды они сталкиваются с подростками-хулиганами, и эта стычка неожиданно для девушек приводит их… к машине времени! Так, газетчицы оказываются втянуты в конфликт двух группировок, растянувшийся во времени. Девушки вступают на опасный путь, где им предстоит иметь дело даже с самими собой.
Чего ждём? «Очень странных дел», но от Amazon? Пожалуй, слишком примитивное сравнение, учитывая, что оригинальный комикс Брайана К. Вона («Сага», «Y: Последний человек на Земле») начал выходить ещё до первого сезона братьев Даффер. Но у стриминга определённо было желание создать свою версию «Странных дел», и первоисточник подошёл тут как нельзя лучше.
Проектом занимаются студии Amazon и Legendary, а продюсером выступает Кристофер Кантвелл («Остановись и гори», The Parts You Lose). В главной роли — София Росински (сериал Fast Layne, фильм ужасов «По ту сторону двери»).
Лунная гавань
Moonhaven
Когда и где? 7 июля на AMC.
Что? Научная фантастика, антиутопия.
О чём? О лунной колонии, куда в наказание отправляют преступников. По замыслу, там они перевоспитываются благодаря совершенной системе ИИ и работе на благо землян. Так случилось и с контрабандисткой Беллой Суэй. Но, прибыв в Лунную гавань, она натыкается на следы заговора.
Чего ждём? Ещё одного сюжета об утопии, которая — вот неожиданность-то! — оказывается опасным местом. Тем, что всё здесь под контролем искусственного интеллекта, сериал напоминает сразу и «Сферу», и роман «Луна — суровая хозяйка». Правда, с большими шансами «Лунная гавань» будет ближе к первому, чем ко второму.
Главную героиню играет Эмма Макдональд (3 Dead Trick or Treaters). Компанию ей составили Доминик Монаган («Властелин колец», «Остаться в живых»), Амара Каран («Однажды ночью») и Джо Манганьелло (Дэфстроук из «Лиги справедливости»). Сценарий к сериалу написал Питер Око («Чудеса науки», «Элементарно»).
Посетители
Visitors
Когда и где? 7 июля на HBO Max.
Что? Научно-фантастическая комедия.
О чём? О полицейских, которые расследуют загадочные происшествия. Следы приводят сыщиков к… пришельцам! И это не просто пришельцы, а два инопланетянина, которые любой ценой пытаются друг друга уничтожить. И если их не остановить, то в первую очередь пострадает Земля.
Чего ждём? Неординарного проекта, который станет первым французским оригинальным сериалом для Warner TV (по миру будет показывать HBO Max). Его создатель — продюсер и актёр Саймон Астье, он же играет главную роль. Ранее он занимался сериалом «Корпорация героев» (Hero Corp), на французском ТВ шоу продержалось пять сезонов.
«Посетители» по формату и задумке близки к «Засланцу из космоса», недурной комедии с Аланом Тьюдиком. Правда, тут обещают всего 8 эпизодов по 26 минут — увидим, что получится!
Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон
Kung Fu Panda: The Dragon Knight
Когда и где? 14 июля на Netflix.
Что? Приключенческий мультсериал.
О чём? О новом путешествии По. Таинственный дуэт ласок (конечно же, мастеров боевых искусств) похищает коллекцию четырёх могущественных артефактов. Кому, как не рыцарю-дракону, отправиться на поиски? В этом приключении По предстоит пройти путь возмездия и справедливости, а поможет ему неожиданная напарница Бродячий клинок — защитница Англии.
Чего ждём? Ещё одного удивительного квеста! По «Кунг-фу Панде» уже выходил мультсериал, но грядущий проект Netflix обещает не уступить полнометражным картинам в плане графики. По в оригинале вновь озвучил Джек Блэк, а Бродячему клинку подарила голос Рита Ора.
Light & Magic
Когда и где? 27 июля на Disney+.
Что? Документальный сериал.
О чём? Шесть эпизодов охватят 40-летнюю историю главной жемчужины Lucasfilm — студии спецэффектов Industrial Light & Magic, которая значительно повлияла на технологии в фильмах.
Чего ждём? Много интересных фактов и гостей. В основу ляжет история сценариста «Звёздных войн» Лоуренса Кэздана. В кадре обязательно появятся и сам Джордж Лукас, и режиссёры Джон Фавро с Джеймсом Кэмероном, и специалист по спецэффектам Фил Типпетт.
Люся
Когда и где? 14 июля на Premier.
Что? Фантастическая драма.
О чём? О разработчике Сене, который посвятил себя умной колонке с ИИ под названием «Люся». Из-за занятости на работе отношения Сени с семьёй постоянно портятся, жизнь идёт под откос. И герой понимает, что может доверить свои переживания только Люсе. Она знает его привычки. Она читает его мысли. Колонка — единственное, что способно повлиять на Сеню и изменить его жизнь.
Чего ждём? Семейной драмы с Данилой Козловским. Больше всего завязка напоминает фантастическую драму «Она» Спайка Джонса и «Чёрное зеркало». Из подобных ингредиентов могла бы получиться новая «Из машины», но пока что выглядит как история, в которой муж и отец попросту не может поговорить с семьёй.
На второстепенных ролях задействованы Кристина Асмус, Дарья Савельева, Максим Виторган и Ян Цапник. Поставил сериал Иван И. Твердовский («Класс коррекции», «Конференция»).
Бу, сучка
Boo, Bitch
Когда и где? 8 июля на Netflix.
Что? Мистическая подростковая комедия.
О чём? О без пяти минут выпускнице Эрике Ву. Она вот-вот окончит школу, но при этом на неё никто особо не обращает внимания, и на вечеринках она особо не появляется. А всё из-за вредной девушки Райли, которая всю школу унижала Эрику. Перед самым выпускным Эрика вместе с подругой всё же попадают на вечеринку, где героине впервые удаётся стать звездой! Но когда подруги покидают тусовку, их сбивает грузовик — и девушки становятся призраками. В своей нежизни им выпадает возможность наконец-то сделать всё, чего они ждали.
Чего ждём? Забавной комедии про школьные проблемы, вариации на тему привидений и петли времени. Шоураннерами выступили Эрин Эрлих («Чокнутая бывшая», «Царь горы») и Лорен Юнгерих («Неуклюжая»), обе уже не раз занимались подобными проектами. Главную роль исполнила звезда фильма «Всем парням, которых я любила раньше» Лана Кондор.
Фарзар
Farzar
Когда и где? 15 июля на Netflix.
Что? Пародийный НФ-мультсериал для взрослых.
О чём? О приключении бестолкового и наивного принца Файкла на далёкой планете Фарзар. Много лет назад его отец из рода людей освободил этот мир от тирании злого Базарака и основал человеческое поселение, укрытое куполом. Теперь зло возвращается, и Файклу вместе с отрядом не самых надёжных бойцов предстоит разобраться с противником. Но чем дальше от дома, тем больше тайн открывает человеческий принц. Очень скоро выясняется, что Файкл всё это время жил во лжи.
Чего ждём? Абсурда в духе «Рика и Морти» и «Футурамы». Хотя вернее сравнить сериал с предыдущими проектами авторов — взрослым анимационным ситкомом про департамент полицейских Paradise PD и опять же ситкомом про рейнджеров-раздолбаев «Бриклберри». Трейлер обещает массу похабных шуточек, кровищи, экстравагантных персонажей и самоиронии. Даже сравнение с «Риком и Морти» и «Футурамой» авторы сами обыграли в первых секундах трейлера.
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