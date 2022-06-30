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    #анонс #дайджест #что посмотреть

    Какие новые сериалы выходят в июле 2022? Resident Evil, Paper Girls и документалка про студию Джорджа Лукаса

    30 июня 2022
    30.06.2022
    10172
    6 минут на чтение
    #анонс #дайджест #что посмотреть
    Какие новые сериалы выходят в июле 2022? Resident Evil, Paper Girls и документалка про студию Джорджа Лукаса

    Лето началось с громкого возвращения любимых сериалов вроде «Очень странных дел», «Академии Амбрелла», «Мира Дикого Запада» и «Пацанов». На небе только и разговоров, что об отпуске, в котором есть шанс всё это посмотреть (и не сойти с ума от тревоги). Но не стоит забывать и о вале новинок — как это по оплошности сделали мы в прошлом месяце. На пороге июль, исправляемся.

    В этом месяце будем ловить «Обитель зла» от Netflix, экранизацию «Газетчиц» от Amazon, документалку про студию спецэффектов Джорджа Лукаса Light & Magic, новый мультсериал «Кунг-фу Панда» и семейные разборки с Козловским. А ещё — французскую комедию про инопланетян на Земле и американскую драму про людей на Луне.

    Обитель зла

    Resident Evil

    Какие новые сериалы выходят в июле 2022? Resident Evil, Paper Girls и документалка про студию Джорджа Лукаса 1

    Когда и где? 14 июля на Netflix.

    Что? Постапокалиптическая драма по мотивам видеоигр.

    О чём? О Джейд, дочери Альберта Вескера — главы корпорации Umbrella, которая стоит за чудовищными экспериментами с Т-вирусом. Джейд пытается выжить в постапокалиптическом мире образца 2036 года, раздираемом зомби и другими кровожадными существами. Параллельно она пытается отыскать сестру Билли. При этом в сериале будет и вторая линия, в 2022-м, которая покажет самое начало заражения.

    Трейлер

    Чего ждём? Хотя бы сносного зомби-боевика. Нет, на приличную адаптацию мы даже не надеемся. Судя по словам шоураннеров, экранизация будет довольно схематичной, заимствуют образы да имена, а история будет плюс-минус самостоятельной. Да, оригинальная серия видеоигр не блистала сюжетом, особенно первые части, но даже его перенести на экраны не могут уже много-много лет. 

    Газетчицы

    Paper Girls

    Какие новые сериалы выходят в июле 2022? Resident Evil, Paper Girls и документалка про студию Джорджа Лукаса 2

    Когда и где? 29 июля на Amazon Prime Video.

    Что? Хронофантастика по мотивам одноимённого комикса.

    О чём? О группе девушек из 1980-х, которые подрабатывают разноской газет. Однажды они сталкиваются с подростками-хулиганами, и эта стычка неожиданно для девушек приводит их… к машине времени! Так, газетчицы оказываются втянуты в конфликт двух группировок, растянувшийся во времени. Девушки вступают на опасный путь, где им предстоит иметь дело даже с самими собой.

    Трейлер

    Чего ждём? «Очень странных дел», но от Amazon? Пожалуй, слишком примитивное сравнение, учитывая, что оригинальный комикс Брайана К. Вона («Сага», «Y: Последний человек на Земле») начал выходить ещё до первого сезона братьев Даффер. Но у стриминга определённо было желание создать свою версию «Странных дел», и первоисточник подошёл тут как нельзя лучше. 

    Проектом занимаются студии Amazon и Legendary, а продюсером выступает Кристофер Кантвелл («Остановись и гори», The Parts You Lose). В главной роли — София Росински (сериал Fast Layne, фильм ужасов «По ту сторону двери»).

    Лунная гавань

    Moonhaven

    Какие новые сериалы выходят в июле 2022? Resident Evil, Paper Girls и документалка про студию Джорджа Лукаса 3

    Когда и где? 7 июля на AMC.

    Что? Научная фантастика, антиутопия.

    О чём? О лунной колонии, куда в наказание отправляют преступников. По замыслу, там они перевоспитываются благодаря совершенной системе ИИ и работе на благо землян. Так случилось и с контрабандисткой Беллой Суэй. Но, прибыв в Лунную гавань, она натыкается на следы заговора.

    Трейлер

    Чего ждём? Ещё одного сюжета об утопии, которая — вот неожиданность-то! — оказывается опасным местом. Тем, что всё здесь под контролем искусственного интеллекта, сериал напоминает сразу и «Сферу», и роман «Луна — суровая хозяйка». Правда, с большими шансами «Лунная гавань» будет ближе к первому, чем ко второму. 

    Главную героиню играет Эмма Макдональд (3 Dead Trick or Treaters). Компанию ей составили Доминик Монаган («Властелин колец», «Остаться в живых»), Амара Каран («Однажды ночью») и Джо Манганьелло (Дэфстроук из «Лиги справедливости»). Сценарий к сериалу написал Питер Око («Чудеса науки», «Элементарно»).

    Посетители

    Visitors

    Какие новые сериалы выходят в июле 2022? Resident Evil, Paper Girls и документалка про студию Джорджа Лукаса 4

    Когда и где? 7 июля на HBO Max.

    Что? Научно-фантастическая комедия.

    О чём? О полицейских, которые расследуют загадочные происшествия. Следы приводят сыщиков к… пришельцам! И это не просто пришельцы, а два инопланетянина, которые любой ценой пытаются друг друга уничтожить. И если их не остановить, то в первую очередь пострадает Земля. 

    Трейлер

    Чего ждём? Неординарного проекта, который станет первым французским оригинальным сериалом для Warner TV (по миру будет показывать HBO Max). Его создатель — продюсер и актёр Саймон Астье, он же играет главную роль. Ранее он занимался сериалом «Корпорация героев» (Hero Corp), на французском ТВ шоу продержалось пять сезонов. 

    «Посетители» по формату и задумке близки к «Засланцу из космоса», недурной комедии с Аланом Тьюдиком. Правда, тут обещают всего 8 эпизодов по 26 минут — увидим, что получится! 

    Кунг-фу Панда: Рыцарь-дракон

    Kung Fu Panda: The Dragon Knight

    Какие новые сериалы выходят в июле 2022? Resident Evil, Paper Girls и документалка про студию Джорджа Лукаса 5

    Когда и где? 14 июля на Netflix.

    Что? Приключенческий мультсериал.

    О чём? О новом путешествии По. Таинственный дуэт ласок (конечно же, мастеров боевых искусств) похищает коллекцию четырёх могущественных артефактов. Кому, как не рыцарю-дракону, отправиться на поиски? В этом приключении По предстоит пройти путь возмездия и справедливости, а поможет ему неожиданная напарница Бродячий клинок — защитница Англии. 

    Трейлер

    Чего ждём? Ещё одного удивительного квеста! По «Кунг-фу Панде» уже выходил мультсериал, но грядущий проект Netflix обещает не уступить полнометражным картинам в плане графики. По в оригинале вновь озвучил Джек Блэк, а Бродячему клинку подарила голос Рита Ора. 

    Light & Magic

    Какие новые сериалы выходят в июле 2022? Resident Evil, Paper Girls и документалка про студию Джорджа Лукаса 6

    Когда и где? 27 июля на Disney+.

    Что? Документальный сериал.

    О чём? Шесть эпизодов охватят 40-летнюю историю главной жемчужины Lucasfilm — студии спецэффектов Industrial Light & Magic, которая значительно повлияла на технологии в фильмах. 

    Чего ждём? Много интересных фактов и гостей. В основу ляжет история сценариста «Звёздных войн» Лоуренса Кэздана. В кадре обязательно появятся и сам Джордж Лукас, и режиссёры Джон Фавро с Джеймсом Кэмероном, и специалист по спецэффектам Фил Типпетт. 

    Люся

    Какие новые сериалы выходят в июле 2022? Resident Evil, Paper Girls и документалка про студию Джорджа Лукаса 7

    Когда и где? 14 июля на Premier.

    Что? Фантастическая драма.

    О чём? О разработчике Сене, который посвятил себя умной колонке с ИИ под названием «Люся». Из-за занятости на работе отношения Сени с семьёй постоянно портятся, жизнь идёт под откос. И герой понимает, что может доверить свои переживания только Люсе. Она знает его привычки. Она читает его мысли. Колонка — единственное, что способно повлиять на Сеню и изменить его жизнь.

    Трейлер

    Чего ждём? Семейной драмы с Данилой Козловским. Больше всего завязка напоминает фантастическую драму «Она» Спайка Джонса и «Чёрное зеркало». Из подобных ингредиентов могла бы получиться новая «Из машины», но пока что выглядит как история, в которой муж и отец попросту не может поговорить с семьёй. 

    На второстепенных ролях задействованы Кристина Асмус, Дарья Савельева, Максим Виторган и Ян Цапник. Поставил сериал Иван И. Твердовский («Класс коррекции», «Конференция»).

    Бу, сучка

    Boo, Bitch

    Какие новые сериалы выходят в июле 2022? Resident Evil, Paper Girls и документалка про студию Джорджа Лукаса 8

    Когда и где? 8 июля на Netflix.

    Что? Мистическая подростковая комедия.

    О чём? О без пяти минут выпускнице Эрике Ву. Она вот-вот окончит школу, но при этом на неё никто особо не обращает внимания, и на вечеринках она особо не появляется. А всё из-за вредной девушки Райли, которая всю школу унижала Эрику. Перед самым выпускным Эрика вместе с подругой всё же попадают на вечеринку, где героине впервые удаётся стать звездой! Но когда подруги покидают тусовку, их сбивает грузовик — и девушки становятся призраками. В своей нежизни им выпадает возможность наконец-то сделать всё, чего они ждали. 

    Трейлер

    Чего ждём? Забавной комедии про школьные проблемы, вариации на тему привидений и петли времени. Шоураннерами выступили Эрин Эрлих («Чокнутая бывшая», «Царь горы») и Лорен Юнгерих («Неуклюжая»), обе уже не раз занимались подобными проектами. Главную роль исполнила звезда фильма «Всем парням, которых я любила раньше» Лана Кондор. 

    Фарзар

    Farzar

    Какие новые сериалы выходят в июле 2022? Resident Evil, Paper Girls и документалка про студию Джорджа Лукаса 9

    Когда и где? 15 июля на Netflix.

    Что? Пародийный НФ-мультсериал для взрослых.

    О чём? О приключении бестолкового и наивного принца Файкла на далёкой планете Фарзар. Много лет назад его отец из рода людей освободил этот мир от тирании злого Базарака и основал человеческое поселение, укрытое куполом. Теперь зло возвращается, и Файклу вместе с отрядом не самых надёжных бойцов предстоит разобраться с противником. Но чем дальше от дома, тем больше тайн открывает человеческий принц. Очень скоро выясняется, что Файкл всё это время жил во лжи.

    Трейлер

    Чего ждём? Абсурда в духе «Рика и Морти» и «Футурамы». Хотя вернее сравнить сериал с предыдущими проектами авторов — взрослым анимационным ситкомом про департамент полицейских Paradise PD и опять же ситкомом про рейнджеров-раздолбаев «Бриклберри». Трейлер обещает массу похабных шуточек, кровищи, экстравагантных персонажей и самоиронии. Даже сравнение с «Риком и Морти» и «Футурамой» авторы сами обыграли в первых секундах трейлера.

     

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