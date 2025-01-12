Какие новые сериалы выйдут в 2025? Фантастика, мистика и фэнтези

В этой подборке — только совершенно новые сериалы, которые анонсированы на 2025 год. О продолжениях «Ведьмака», «Очень странных дел» и других хитов мы расскажем отдельно. А сегодня — возвращение в Вестерос и в город клоуна Пеннивайза, прибытие Чужих на Землю и нигерийский ответ «Аватару» (возможно, хороший!) . Сразу предупредим, что точные даты премьер есть не у всех. Съёмки могут затянуться, так что не удивимся, если некоторые из этих проектов переедут на 2026-й. Сериал по Mass Effect в ближайший год уж точно не ждём. И будьте осторожны с трейлерами: в эпоху нейросетей у каждого из этих сериалов уже есть по фейковому «трейлеру», которые мы сюда вставлять не будем.

Если что, мы не забыли про сериалы Marvel и DC — мы удобно собрали их в отдельном материале вместе с фильмами. Какие фильмы и сериалы Marvel и DC выйдут в 2025 году? Александр Гагинский 09.01.2025 13100 про нового Супермена, возвращение Сорвиголовы, подозрительных агентов* и Джокера, приносящего жертвы индейским богам.

Рыцарь Семи Королевств

A Knight of the Seven Kingdoms

Когда и где? 15 июня 2025-го, HBO Max.

Что? Высокое фэнтези, экранизация повестей Джорджа Мартина по миру «Игры престолов».

О чём? О межевом рыцаре Дунке Высоком и его оруженосце по кличке Эгг. Дунк — молодой парень из трущоб Королевской Гавани, которого благородный сир Арлан вытащил из грязи и сделал настоящим рыцарем. А Эгг — десятилетний мальчик, который на самом деле… если без лишних спойлеров, его полное имя Эйгон. Впрочем, в эпоху интернета даже для не читавших книгу будущее Эгга давно уже не спойлер.

Кто? «Cоздателем» сериала числится лично Джордж Мартин (чем только ни занимается, лишь бы не писать «Ветра зимы»!). Но фактически руководит процессом Айра Паркер, один из продюсеров и сценаристов первого сезона «Дома дракона», а также сериала «Невероятные». Главных героев играют молодые малоизвестные актёры — так, Питер Клэффи (Дунк) до 2022 года вообще играл только в регби. У малыша Декстера Анселла (Эгг) фильмография и то богаче — он, например, изобразил в «Голодных играх» президента Сноу в детстве.

Чего ждём? Истории о Дунке и Эгге не такие мрачные, эпические и масштабные, как «Игра престолов». Они позволяют взглянуть на мир Вестероса глазами не королей и лордов, а человека сословием пониже. Поэтому от «Рыцаря Семи Королевств» ожидаем меньше фантастики и больше средневековой жизни. Трактиры, турниры, поединки из-за дам и оскорблений, зажравшиеся аристократы — всё в духе исторических романов, только о вымышленном мире. Драконов будет минимум, надеемся хотя бы на второе слагаемое успеха «Игры престолов».

Чужой: Земля

Alien: Earth

Когда и где? В 2025-м на Disney+ и Hulu.

Что? Научно-фантастические ужасы по вселенной «Чужого».

О чём? Чужие таки добрались до Земли! На нашу планету падает заброшенный корабль. Отряд бойцов отправляется его проведать, а там ксеноморфы. С тварями также столкнутся девушка Венди — метачеловек с разумом на уровне ребёнка — и её нянька, синтет Кирш. Судя по тому, что главные герои — они, профессиональных солдат эта парочка переживёт.

Кто? Шоураннер — Ноа Хоули, создатель сериала «Легион», сюрно-психологической драмы о супергероях в психушке, а также детективного «Фарго». В роли Венди — Синди Чендлер (Оливия из детектива «Шугар»), а Кирша играет главная звезда сериала — Тимоти Олифант («Дэдвуд», «Правосудие» и тот же «Фарго»).

Чего ждём? Большая часть описания напоминает формулу типичного фильма про Чужих: команда персонажей сталкивается с чудовищами и, вероятно, погибает один за другим, а последней остаётся девушка. Вот эта девушка — единственная интрига «Земли». Скорее всего, героиня не умственно отсталая, а что-то вроде экспериментального быстрорастущего клона из пробирки. Возможно, здесь сериал будет развивать идею из «Ромула» о том, что корпорация «Вейланд-Ютани» пытается создать сверхчеловека для заселения колоний. Кстати, представитель этой компании среди персонажей предсказуемо есть.

Звёздный путь: Академия Звёздного флота

Star Trek: Starfleet Academy

Кадр из «Дискавери», из нового сериала пока кадров нет

Когда и где? В 2025 или 2026 году (точная дата не объявлена), на Paramount+.

Что? Космическая фантастика по миру «Звёздного пути», ответвление сериала «Дискавери».

О чём? Далёкое даже от Кирка и Пикара будущее, 32-й век. Объединённая федерация планет пережила катастрофу галактического масштаба, уничтожившую почти все звездолёты, и тёмные времена, когда путешествия в космосе были почти невозможны. Но теперь Звёздный флот восстанавливается и впервые за много лет набирает кадетов в лётную академию.

Кто? Конечно же, Алекс Курцман — сценарист и продюсер, причастный почти ко всему плохому и хорошему, что случалось со «Звёздным путём» за последние 15 лет, от фильмов Абрамса до «Странных новых миров». В роли главы академии — Холли Хантер («Пианино», «Любовь — болезнь»), Пол Джаматти («Иллюзионист») играет, судя по всему, злодея, а ещё кого-то — Татьяна Маслани (звезда сериала «Тёмное дитя»).

Чего ждём? 32-й век уже показали в третьем сезоне «Дискавери» — тогда герои отправились почти на 1000 лет в будущее. И многих изображение этого будущего разочаровало: слишком уж мало изменилось в мире «Звёздного пути» за 900 лет, даже со скидкой на мировую катастрофу. Поэтому не ждём от «Академии» откровений и радикально нового сеттинга.

Скорее всего, это будет всё такой же «Звёздный путь», просто создатели выбрали эпоху, в которой их не сковывают рамки канона. А значит, никаких камео Спока и прочих выходцев с «Энтерпрайзов». Впрочем, появятся голографический Доктор из «Вояджера» (в исполнении всё того же Роберта Пикардо, уже 70-летнего) и инженер Рено из «Дискавери».

Таламаска

Anne Rice's the Talamasca

Nerdist

Когда и где? В 2025 на AMC.

Что? Мистический детектив по мотивам книг Энн Райс.

О чём? Орден Таламаски — это тайное общество исследователей паранормального. Его штаб-квартира — в Лондоне, а ячейки есть по всему миру. Члены Таламаски расследуют появления вампиров, ведьм и тому подобной нечисти, а иногда и борются с ней. В сериале нам покажут соперничество лондонской Таламаски, которую подчинил себе таинственный Джаспер, и нью-йоркской, где подозревают, что Джаспер — вражеский «крот».

Кто? Руководит процессом и пишет сценарий Джон Ли Хэнкок, опытный и разносторонний кинорежиссёр. Он снял и мистический хоррор «Телефон мистера Харригана», и биографии «Спасти мистера Бэнкса» и «Основатель», и нуарные детективы «Дьявол в деталях» и «Разбойники с большой дороги». Главного героя Гая Анатоля играет молодой и малоизвестный Николас Дентон, Джаспера — Вильям Фихтнер (яркий актёр второго плана, мелькавший в «Тёмном рыцаре», «Элизиуме», «Эквилибриуме»), а главу нью-йоркского отделения — Элизабет Макговерн («Аббатство Даунтон», «Однажды в Америке»).

Чего ждём? У Энн Райс нет книги «Таламаска». Это общество эпизодически всплывает или упоминается в книгах о вампире Лестате, Мэйфейрских ведьмах и прочих мистических персонажах, но, как правило, не играет центральной роли. Именно благодаря этому Хэнкок может не опасаться отступлений от оригинала и передавать в сериале не сюжеты, а дух и атмосферу работ Энн Райс. Учитывая его опыт, надо ждать неонуарный триллер, параноидальный слоубёрнер с мистической подоплёкой.

Оно: Добро пожаловать в Дерри

It: Welcome to Derry

Когда и где? В 2025 на HBO.

Что? Мистические ужасы по мотивам романа «Оно» Стивена Кинга. Приквел дилогии фильмов.

О чём? О маленьком городке Дерри, где каждые 28 лет на охоту выходит Оно — мистическая сущность, убивающая и пугающая людей. Чаще всего Оно предстаёт в облике злого клоуна Пеннивайза. Действие сериала развернётся за 27 лет до событий первого фильма.

Кто? Энди Мускетти, который и снял экранизацию «Оно» в двух частях, и его сестра Барбара, продюсер этих фильмов. В роли Пеннивайза — незаменимый Билл Скарсгард. О прочих персонажах пока ничего не известно, но ведущие роли играют Джован Адепо («Мизантроп», «Вавилон»), Тейлор Пейдж («Зола»), Джеймс Римар («Декстер», «Джанго освобождённый») и Крис Чок (Люциус Фокс из «Готэма»).

Чего ждём? Хитрый Мускетти сперва перенёс действие первого «Оно» в 1980-е, тогда как в книге всё начиналось в 1958-м. А теперь он и сам берётся за ту эпоху, в которой освободил пространство для собственной фантазии. Детских приключений ждать особо не стоит: актёры в главных ролях — взрослые мужчины и женщины. А трое из предполагаемых главных героев — темнокожие, так что сериал не сможет обойти вниманием сегрегацию в тогдашней Америке.

Это, конечно, не совсем то, что первым делом представляется при слове «Оно». Но фильмы Мускетти, особенно первый, были достойной экранизацией. Дать ему и Скарсгарду ещё немного порезвиться в полюбившемся городке — хорошая идея.

Ияну

Iyanu

Когда и где? Весной 2025 на Cartoon Network и HBO Max

Что? Фэнтези-мультсериал в духе нигерийского фольклора. Экранизация комиксов, изданных Dark Horse.

О чём? Девочка-подросток Ияну живёт в лесу в древней стране Йорубаланд. Защищая соседнюю деревню от нападения зверей, проклятых злой магией, она открывает в себе волшебные суперспособности. Вместе с двумя друзьями Ияну отправляется в путешествие, чтобы выяснить, какое зло им угрожает.

Трейлер

Кто? Африканское фэнтези создают настоящие африканцы. Создатель сериала Рой Окупе родом из Нигерии, и для него это первый крупный проект. Почти все актёры и члены съёмочной группы тоже или из Африки, или потомки мигрантов оттуда, и среди них есть опытные аниматоры.

Чего ждём? Нечто оригинальное хотя бы по антуражу. Не каждый год крупная западная студия заказывает что-то про сказочную Африку, пусть и по комиксам. От сюжета многого не ждём — «Ияну» обыгрывает фэнтези-тропы, давно знакомые по «Наруто» с «Аангом». А вот сеттинг со всеми этими национальными костюмами, циклопическими крепостями, поверьями и обычаями народа йоруба, заколдованными леопардами и носорогами — то, на что стоит посмотреть.

Бондсман

The Bondsman

Фото со съёмок

Когда и где? В 2025 на Amazon Prime.

Что? Мистический боевик.

О чём? Об охотнике за головами, который погиб. Потом он восстал из мёртвых, и оказалось, что теперь ему предстоит охотиться на демонов.

Кто? Про шоураннера Грейнджера Дэвида сказать нечего — для него это дебют, не считая пары короткометражек. Зато в главной роли звёздный актёр Кевин Бейкон, которого прославили «Таинственная река», «Аполлон-13» и сериал «Последователи». Компанию ему составит, внезапно, кантри-певица Дженнифер Неттлз.

Чего ждём? По завязке «Бондсман» очень напоминает мрачные комиксы типа «Спауна» или «Ворона». В таких историях всё обычно крутится вокруг готичного, жёсткого и крутого главного героя. Учитывая это, а также несопоставимый опыт шоураннера и главной звезды, можно ожидать, что «Бондсман» получится скорее личным проектом Бейкона. Возможно, актёр решил в 66 лет оттянуться и сыграть старого, но крепкого ковбоя, лихо вышибающего мозги нечисти.

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