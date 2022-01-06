Лучшие сериалы 2021 года: фантастика, фэнтези и супергерои

2021 год стал подарком для поклонников сериалов в целом и фантастики в частности. При этом удивляли и поражали не столько ожидаемые экранизации и громкие имена (хотя и их было в достатке), сколько масса талантливых историй со всего света. Единственное разочарование — вдобавок к подпискам на Netflix и «Кинопоиск» не идёт дополнительное свободное время. В этом году на ТВ окончательно закрепились проекты Marvel, вышли экранизации «Основания», «Колеса времени», «Тени и кости», и то ли ещё будет… Но как знать, может, теперь люди будут ждать не новую «Игру престолов», а новую «Игру в кальмара»?

И нет, мы не забыли «Вампиров средней полосы» — они появятся в особом списке. Следите за обновлениями!

Также у нас отдельный топ мультсериалов Лучшие мультсериалы 2021 Ацтекское фэнтези, мультивселенная Marvel, ответвление «Войн клонов», финал «Утиных историй» и, конечно, тот сериал, которым вам уже все уши прожужжали.

10. Тень и кость

Разбудите нас 1 января и спросите, что вечно и неизменно в фантастике, мы ответим — каноны подросткового фэнтези. Юные влюблённые Избранные освоили все возможные сеттинги — в этом году на экранах они наконец добрались до клюквенной версии России.

«Тень и Кость» — вещь настолько клюквенная, подростковая и фэнтезийная, что её трудно критиковать всерьёз. Сюжет о юной сироте, которая становится центром магических интриг и любовных треугольников, многим покажется вторичным и почти по-детски наивным. Однако в сериале ему вторит параллельная, независимая линия — куда более захватывающая история о банде обаятельных авантюристов и о лихом ограблении, ими совершённом. Всё это происходит на бескрайних просторах магической имперской «не России», напичканной нелепыми стереотипами, расшитыми кафтанами и персонажами с неверно склоняемыми именами.

Конечно, в этом сериале русскому зрителю нечего узнать о себе. Но если настроиться на предельно простое развлечение, то можно увидеть нашу историю и культуру с поверхностной, но чаще не раздражающей, а забавной стороны. Давно ли мы видели западное фэнтези, где каждое утро встречают с самоваром и seledka pod shuboi?

— Роман Файницкий

О сериале Царь-панк «Тень и кость»: книги против сериала и ядреная клюква Рассказываем, почему первоисточник — вроде бы несложная подростковая фантастика — завоевал бешеную популярность. И оцениваем вкус крепкой клюквы в книгах и сериале.

9. Невероятные

«Невероятные» были крайне важным проектом для Джосса Уидона и, по слухам, отняли массу времени и сил. Увы, сериал стал для него очередной несбывшейся надеждой, провалившимся планом триумфального возвращения на ТВ. Цепочка событий привела к отстранению Уидона от проекта, концовку доверили доснимать другому режиссёру и с тех пор несколько раз откладывали.

Медленная экспозиция, сложная интрига, оригинальная, нестандартная история — Уидон сделал ставку на постепенное погружение в обманчивую вселенную. Почти пять серий «Невероятные» притворялись супергероикой в сеттинге дымчатого викторианского Лондона, выстраивали сеть связей и политических интриг между многочисленными персонажами. И лишь к шестой серии произошёл драматичный срыв покровов — один из самых неожиданных за этот год. Викторианское фэнтези оказалось чуть ли не научной фантастикой — печальной историей о контакте озлобленного человечества с благородным неизвестным.

Мы не знаем, выйдет ли финал от другого режиссёра достойным. Но даже в обрезанном виде из шести не всегда аккуратных серий с нами осталось много хорошего — уникальный сеттинг, фирменные уидоновские диалоги и интригующая история, в которой на большую часть вопросов рано или поздно дают нестандартные, но удивительно логичные ответы.

— Роман Файницкий

8. Катла

Исландский мистический триллер от Балтазара Кормакура рассказывает о странных происшествиях в маленьком городке Вике. Из недр ближайшего вулкана Катлы стали появляться некогда пропавшие люди, заляпанные пеплом с ног до головы. Жители принимают потерянных родных и близких с распростёртыми объятиями. В пришельцах видят божье благословение, любые разумные доводы напрочь игнорируются. Вернувшиеся с того света становятся для местных чем-то вроде второго шанса. Будь то пропавшая год назад сестра, погибший ребёнок уже разведённых супругов или любовница, с которой была интрижка аж двадцать лет назад.

«Катла» напоминает одновременно и «Солярис» (благодаря психологической глубине и вытаскиванию наружу внутреннего ада персонажей), и французский сериал «На зов скорби» (благодаря разговору о смерти близких, о принятии утраты, о жизни после трагедии и о возможности ненужного возвращения), и даже ретрофутуристические «Байки из Петли» (благодаря настолько густой атмосфере меланхолии, что хоть сам в петлю лезь). Иногда от исландских пейзажей невозможно оторвать глаз. А иногда, наоборот, на душераздирающие сцены попросту невозможно смотреть. Штучная вещь, уникальная в своих противоположностях — прямо как перемешанный пепел и снег.

— Александр Стрепетилов

О сериале «Катла»: исландский триллер в духе «Соляриса» Сериал показал, что постановщик не растерял любовь к родным местам после многих лет работы со звёздами в США.

7. Засланец из космоса

Много говорить о «Засланце из космоса» не надо. Вместо тысячи слов лучше просто его посмотреть. Это замечательная история о скрывающемся среди землян инопланетянине, что постепенно проникается симпатией к человечеству, которое он изначально должен был уничтожить. Здесь прекрасно сочетаются и дополняют друг друга лёгкий юмор и довольно серьёзная драма.

Что ещё более важно, роль пришельца получил великолепный Алан Тьюдик из «Светлячка» и «Рокового патруля», от которого и без сериала отдаёт чем-то внеземным, — ни на секунду не приходится сомневаться, что он прибыл к нам из космоса! Инопришеленец в исполнении Уоша из «Светлячка», пытающийся освоить молодёжные словечки вроде douchebag, — разве это не повод посмотреть сериал?

— Дмитрий Кинский

О сериале Сериал «Засланец из космоса» — «Клиника» про инопланетянина Давно нам не хватало такого уютного сериала, как комедия про пришельца с Аланом Тьюдиком из «Светлячка».

6. Соколиный глаз

От «Соколиного глаза» ждали чего-то в духе приземлённых проектов Marvel-Netflix. К такому стилю располагал мощный первоисточник — один из лучших комиксов про Соколиного глаза, знаменитая серия Мэтта Фрэкшена и Дэвида Ахи про самого Бартона и его ученицу Кейт Бишоп.

Создатели ожидания оправдали… по-своему. К линии про бандитов в трениках добавилась семейная драма Бишоп, история героини Эхо, месть Елены Беловой и даже стычка с крупным любителем искусства. К сожалению, ближе к финалу конструкция стала заваливаться на бок — прямо как любитель искусства. Но за амбициозную попытку всё это впихнуть в шесть эпизодов, за сцену с Еленой и Кейт на кухне, за ролевиков в костюмах и, конечно, за мюзикл про «Мстителей» сериал вполне заслужил место в топе. То, что нужно к праздничному столу.

— Александр Стрепетилов

О сериале «Соколиный глаз»: первые впечатления от сериала Marvel Лёгкий комедийный боевик, делающий ставку на сильный актёрский состав, но слегка скупой на экшен.

5. Ведьмак, 2-й сезон

Если честно, первый сезон «Ведьмака» не так плох, как его принято ругать в комментариях. Но у него есть проблемы, а на эпизод с драконом и нильфгаардскую броню больно смотреть. Авторы сериала учли всю критику, поэтому второй сезон выглядит на порядок лучше — история больше не рваная, графику подтянули, дизайн костюмов стал посимпатичнее. Геральт из Ривии буквально ожил.

Продолжение «Ведьмака» доказало, что с назначением Генри Кавилла, Фрейи Аллан и Ани Чалотры не прогадали. Если изначально насчёт актрис были определённые сомнения, то в новых сериях они развеялись. Может, внешне актрисы выглядят не совсем так, как многие представляли их героинь, зато сами они великолепны. А вот каст некоторых новых персонажей вызывает вопросы, особенно Весемир.

Во втором сезоне сериал заметно отклонился от книжного канона, что может разочаровать особо преданных фанатов вселенной. К примеру, в одном из эпизодов умирает близкий товарищ Геральта. Но это жертва, которую пришлось принести, чтобы сериал работал и не проседал в динамике. Многие изменения пошли истории только на пользу.

Ах да, новая песня Лютика Burn Butcher Burn — хит помощнее «Чеканной монеты»!

— Дмитрий Кинский

О сериале «Ведьмак» от Netflix: каким получился второй сезон? Они, блин, научились?! Сериал избавился от многих «болячек» первого сезона, а основная сюжетная линия с Геральтом и Цири и вовсе выше всяких похвал. Но повествованию по-прежнему не достаёт связности.

4. Полуночная месса

Opus magnum Майка Флэнагана, который мог бы стать романом, полнометражным фильмом или странным призраком, обитающим в других работах режиссёра. Книгу с таким названием «пишет» героиня Кейт Сигел в ужастике «Тишина», а потом её же хватает с полки прикованная к кровати Карла Гуджино в «Игре Джералда» — и то, и другое снято задолго до сериала.

В «Мессе» Флэнаган затронул несколько очень личных тем, включая алкоголизм, и не побоялся передать идеи не только в сюжете, но и в проповедях и диалогах. Обычно такой подход губит жанровые произведения, но «Полуночная месса» даже не пытается вписаться в жанровые рамки. История вымирающего рыбацкого поселка на острове Крокетт начинается на сентиментальной ноте с примесью мистики, а в итоге обретает апокалиптический размах и драматизм.

«Месса» — притча о человечестве и страстях, обуревающих его, о жажде власти, страхе смерти и поисках смысла. Здесь есть персонажи в центре внимания, но нет главного героя, потому что главные — люди как таковые. Те, кому удается сохранить в себе человечность и нравственность, не поддаться дьявольскому искушению или животному страху, либо найти силу признать ошибки, даже если это уже ни на что не влияет.

— Наталия Осояну

О сериале Сериал «Полуночная месса»: христианские экзистенциальные ужасы Из потрёпанных клише получилось создать глубокую, философскую и очень трогательную историю, пробирающую до дрожи и поражающую в самое сердце.

3. ВандаВижен

Первый «официальный» сериал киновселенной Marvel открыл новую фазу в истории франшизы — и сделал это как нельзя радикальнее. Кто бы мог подумать, что за вселенскими битвами «Мстителей» последует камерный психологический триллер про суперсемью на грани нервного срыва?

Расширенный хронометраж авторы используют, чтобы подробно показать, как герои проживают последствия «Саги бесконечности». За внешней стойкостью и пафосными позами скрываются травмы, самообман и одиночество. А защитники Земли оказываются способными не только на благородство, но и на жестокость.

Всё это шоураннер Жак Шеффер остроумно показывает через эволюцию образа идеальной семьи в американских ТВ-ситкомах. В каждой серии меняется стиль и сама реальность героев: от чёрно-белых 1950-х до постмодернистских 2000-х с их разрушением четвёртой стены (символическим и буквальным). Вышло изобретательно, смело и драматично — это один из лучших проектов в истории Marvel.

— Илья Глазков

О сериале Обзор «ВандаВижен»: Каким получился первый сериал киновселенной Marvel? История о любви, мрачная драма и блестящая пародия на классические ситкомы.

2. Пространство, 5-й сезон

♥ Лучшее продолжение старого сериала

Слова о том, что «Пространство» — лучшая научная фантастика на телевидении, стали почти клише. И всё же пятый сезон в очередной раз доказывает: нашему любимому сюжету о Земле, Марсе и Поясе (а также команде «Росинанта» между ними) от этого звания никуда не скрыться.

После переезда на Amazon и немного спорного, локального по месту действия и значению событий четвёртого сезона, пятый наконец разворачивается в масштабе Вселенной. На протяжении десяти серий одни космические сообщества распадаются, другие образуют союзы, а третьи оказываются под угрозой полной катастрофы. Одновременно «Пространство» успевает рассказать и личную историю героев «Росинанта» — и каждого из них примиряет с прошлым собственным, уникальным путём.

Прошло пять сезонов, а «Пространство» всё ещё масштабно, научно и просто захватывающе — не только глубиной непознанного и пугающего космоса, но и самыми маленькими, кропотливо вставленными деталями. И умная и красивая, и логичная и эмоциональная, и глобальная и детальная — почти завершённая фантастическая сага, по которой мы обязательно будем скучать.

— Роман Файницкий

О сериале «Пространство», 5 сезон: такая хрупкая Галактика Каким вышел предпоследний сезон лучшей научной фантастики на современном телевидении?

1. Локи

♥ Сериал года

«ВандаВижен» показал, что сериалы Marvel способны рассказывать собственные амбициозные истории. Первый сезон «Локи» пошёл ещё дальше и изменил расклад сил в (мульти)вселенной.

Сюжет дерзко переносит нас за грань пространства и времени — туда, где всемогущая небесная канцелярия TVA хранит нерушимый порядок реальности. Но порядку противостоят хаос и человеческое эго. А в мире Marvel нет более хаотичного эгоиста, чем бог обмана Локи. В поисках личной свободы он встречает множество альтернативных версий себя (а в одну даже влюбляется), из злодея вырастает в героя, а в конце доходит до самого повелителя времени. Их финальное столкновение серьёзно перекраивает карту франшизы — последствия этого нам ещё предстоит увидеть в будущем году.

Но вкладом в строительство вселенной Marvel достоинства «Локи» не ограничиваются. Сериал — прежде всего история самого бога обмана, трогательная, часто абсурдная и трагикомичная. Сценарий наконец-то вынуждает персонажа взглянуть на себя со стороны и осознать, что сама судьба отвела ему роль второго плана. Как бы Локи ни пытался реализовать свои амбиции, небеса (или авторы Marvel?) предписали ему быть катализатором чужих подвигов. И это нормально.

Столь необычный, почти метамодернистский сюжет даёт актёрам массу отличного материала, и Том Хиддлстон не упускает возможности поглубже раскрыть своего героя, подчас сразу в нескольких образах. Его Локи смешон и печален, жесток и самоотвержен. Путешествуя сквозь время и пространство, бог обмана вновь напоминает, почему с первого же появления покорил сердца фанатов — и почему над ним не властна даже смерть.

— Илья Глазков

О сериале «Локи», серия 1: Мультивселенная должна быть уничтожена! Первая серия немного неспешная, но какие интересные темы поднимает! И, конечно, это бенефис Тома Хиддлстона.

Вне конкурса: Игра в кальмара ♥ Главный нефантастический сериал Сумасшествие, сравнимое тем, что было после выхода, например, последних сезонов «Игры престолов», когда к экранам прилипали зрители со всего мира. Поклонники обсасывали каждую серию (и пускай эпизоды вышли все сразу), клепали мемы, взрывались с концовки, пекли печенье, шили костюмы и даже пытались претворить опасные игры в реальность. Да, у сериала было всё, чтобы стать хитом, — команда мастерски нагоняла саспенс в загадках, здорово разыграла знакомый сюжет королевской битвы, не скупилась на жестокость, а уж как заморочилась со стилем и картинкой, любо-дорого посмотреть. Но похоже, что аудиторию в итоге задела простая и понятная почти во всех странах и на всех языках трагедия должников-неудачников, которые оказались на самом дне. А главное, «Игра в кальмара» бросала вызов не столько героям, сколько самим зрителям, заставляя хотя бы себе ответить на вопрос: «А как бы поступил я?» — Александр Стрепетилов О сериале Корейский сериал «Игра в кальмара»: смертельный поп-арт В Тик-Токе лижут и царапают иголками сахарные соты — всё из-за суперхита Netflix! «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше? Между японским и корейским сериалами хватает различий, но тем любопытнее сравнивать проекты. Где лучше раскрывают героев, где интереснее игры, какой оставляет более приятное впечатление?

Список составлен на основе голосования авторов и редакции «Мира фантастики». В опросе приняли участие: Ксения Аташева, Дарья Беленкова, Мария Беляева, Илья Глазков, Евгения Деревская, Светлана Евсюкова, Александра Злотницкая, Дмитрий Злотницкий, Павел Ильин, Алексей Ионов, Никита Казимиров, Рита Каруба, Дмитрий Кинский, Александр Киселев, Леонид Мойжес, Денис Недыпич, Екатерина Никитина, Наталия Осояну, Евгений Пекло, Олег Поторокин, Кирилл Размыслович, Данил Ряснянский, Сергей Серебрянский, Денис Старостин, Александр Стрепетилов, Роман Файницкий, Кирилл Шайдуров