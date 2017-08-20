Стэн Ли и продюсеры — о мультсериале «Великий Человек-паук»

С 19 мая Канал Disney в рамках рубрики «Время супергероев» начал показывать мультсериал «Великий Человек-Паук». О подробностях создания шоу рассказали его продюсеры Джеф Лоэб и Джо Кесада, а также создатель Паучка — великий Стэн Ли.

Чем ваш сериал отличается от других шоу об этом герое?

Джеф Лоэб: Мы старались сделать его уникальным и в то же время таким, чтобы он воспринимался как работа Marvel. Дело в том, что предыдущие сериалы про Паука снимали не Marvel. У каждого поколения свой любимый сериал про этого героя. Многие любят тот, где звучит песня «Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can…» Когда я возглавил телевизионное подразделение, я решил привлечь людей, работавших с Marvel или влюблённых в их продукцию, чтобы вложить в шоу нашу ДНК.

И каковы же правила сериала от Marvel?

Лоэб: В Marvel есть нечто, что нельзя описать, но вы сразу это узнаете, как только увидите. Каждый по-своему это трактует. Для меня это приключение, которое не может удержаться на странице. Оно буквально вырывается наружу. Когда вы увидите нашего «Человека-Паука», надеюсь, вам покажется, что он выскочил из телевизора и бегает вокруг. Дети будут потом объяснять, что это не они разбили люстру в гостиной, а Паучок!

Джо Кесада: В Человека-Паука каждый влюбляется потому, что сам мог бы таким стать. «Я могу быть Человеком-Пауком. Если бы меня укусил радиоактивный паук, я бы делал то же самое. Он прямо как я!» Или: «Он прямо как мой лучший друг!» Мы постарались сохранить это в сериале.

Мы не углубляемся в историю становления. Мы, конечно, показываем укус Паука, но только во флэшбеке. Наш Питер уже год как Человек-Паук. Он знает свои силы и неплохо натренирован. А ещё мы показали, что творится в мозгу чудака Питера. Это одна из самых оригинальных идей нашего шоу: взгляд изнутри на разум Питера Паркера, шокирующий, жуткий и смешной одновременно.

Лоэб: В комиксах Питер постоянно комментирует происходящее. Он шутит, говорит о своих проблемах и страхах, восторгается тем, что делает. Чтобы передать это в анимации, время от времени Паук ломает четвёртую стену, обращаясь прямо к публике. Мы постарались избежать типовых флэшбеков «В предыдущих сериях…» — вместо этого мы ведём вас по сюжету так, чтобы вы всё поняли на ходу.

Какие ещё персонажи есть в сериале?

Лоэб: В нём появляются гости — Железный человек, Тор, у нас есть эпизод с Росомахой. Постоянные персонажи вас тоже удивят. Например, Питер присоединился к программе Щ.И.Т.а, чтобы стать настоящим Человеком-Пауком. Но он и не подозревал, кто ещё участвует в этой программе. Мы представили

публике классных персонажей: Люка Кейджа, Железного кулака, Нову и Белую Тигрицу.

Кесада: Так мы сохраняем ДНК Marvel. В 1960-е Стэн Ли и Джек Кирби придумали создать единую вселенную, и это была едва ли не лучшая их идея.

Стэн Ли: Да, давным-давно, создавая этих персонажей, я старался, чтобы они жили в одном городе, в Нью-Йорке, и могли появляться друг у друга в комиксах. Обожаю это!

Стэн, вы сыграли в сериале уборщика Стэна. Много ли от вас требовалось?

Ли: Я общаюсь с режиссёром и другими актёрами. Узнаю, какова мотивация моего героя, они объясняют мне предысторию. И я полностью вкладываюсь в игру. Я пытаюсь стать уборщиком от макушки до пальцев ног. Пытаюсь сделать героя больше, чем просто уборщиком. Пытаюсь вложить в роль философию, немного смысла. Я научился мести метлой с такой скоростью, что сам собой горжусь. Думаю, я лучше многих настоящих уборщиков!

Человеку-Пауку уже более 50 лет. Почему этот герой до сих пор популярен?

Ли: Я как-то не задумывался, у меня все персонажи долго живут. Халк ещё в деле, Тор, Железный человек, доктор Стрэндж, даже Сорвиголова. Кино помогает продлить персонажам жизнь, тем более что фильмы чертовски хороши. Когда они сняты правильно, как «Железный человек» или «Человек-Паук», в них есть и визуальное пиршество, и эмоции. Круто, что в кино теперь есть такие спецэффекты, — подобные фильмы невозможно было снять лет 20 назад. Мне повезло. Я сочинял дурацкие комиксы, а благодаря магии кино все думают: «Ого, да этот Стэн Ли — великий автор!»

Какие главные перемены произошли со вселенной Marvel за эти 50 лет?

Ли: Честно говоря, даже не знаю, что ответить. Вселенная Marvel всегда была изменчива. Меняются вкусы читателей, и Marvel стараются поспеть за ними или даже опередить. Иногда меня спрашивают в интервью, как я создал Человека-Паука, и я такой: «Ну, я увидел, как муха ползёт по стене, и подумал: было бы зачётно, если бы супергерой ползал по стенам!» И поправляю себя: «Нет, я, наверное, подумал «ништяк» — «зачётно» тогда не говорили».

Я рад, что стало больше юмора — для меня это важно. И Marvel всё ещё концентрируются на проработке персонажей, а это главное. Не важно, реален ваш персонаж, или это бог грома, или парень, стреляющий паутиной. Он должен действовать так, чтобы вы сами поверили: он может существовать.

Интервью предоставлено Каналом Disney

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