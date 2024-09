Во что поиграть в сентябре 2024-го?

прошлый проект студии, коротенькая бесплатная игра How Fish is Made, был фееричным сошествием в безумие. Mouthwashing будет не менее сюрреалистическим, мрачным и долбанутым, но при этом гораздо более целостным и масштабным произведением, что, возможно, сделает из неё нечто культовое.

Почему ждали: прошлый проект студии, коротенькая бесплатная игра How Fish is Made, был фееричным сошествием в безумие. Mouthwashing будет не менее сюрреалистическим, мрачным и долбанутым, но при этом гораздо более целостным и масштабным произведением, что, возможно, сделает из неё нечто культовое.

Selfloss (5 сентября на PC, XSXS, PS5, Switch): адвенчура, вдохновлённая славянским фольклором. По сюжету старый волхв Казимир путешествует к китам, чтобы излечить свою душу. Визуально — более мрачная и минималистичная версия Brothers: A Tale of Two Sons.

Towerborne (ранний доступ 10 сентября на PC, XSXS): яркий экшен в духе Shadow over Mystara. От авторов The Banner Saga.

The Elder Scrolls Castles (10 сентября на Android, iOS): шестая часть The Elder Scrolls выйдет в очень неопределённом будущем — а пока можете сыграть в Fallout Shelter, но про замок в Тамриэле.