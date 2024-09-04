Во что поиграть в сентябре 2024-го?

Начался новый учебный год и сразу же принёс с собой сложную математическую задачку. Нужно посчитать, как распорядиться своим временем и деньгами, чтобы хватило на все интересные сентябрьские релизы, — и при этом не навредить себе.

Главные сентябрьские релизы:

Harry Potter: Quidditch Champions

Когда и где: 3 сентября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch

Что: спортивный симулятор квиддича

Перевод: нет

О чём: просто управляй магами, играющими в квиддич, чёртов магл.

Почему ждали: в мире фантастических спортивных симуляторов сейчас так себе с конкуренцией, а тут ещё и вид спорта, который уже давно напрашивался на формат мультиплеерной игры. К тому же разработчики обещают, что не будет микротранзакций (по крайней мере, на релизе).

Чего опасаемся: что получится совсем невесело без коллаборации со Space Marine 2 (которую я только что выдумал), привносящей пиломечи и расчленёнку.

The Casting of Frank Stone

Когда и где: 3 сентября на PC, XSXS, PS5

Что: интерактивный кинохоррор

Перевод: полный

О чём: вселенная Dead by Daylight (да, теперь там есть лор). Группа молодых людей решила снять фильм ужасов на сталелитейном заводе, где некогда зверски убивал своих жертв местный маньяк. Но кто бы мог подумать, что его и смерть не удержала от возможности перебить группу студентиков.

Почему ждали: это новый ужастик от Supermassive Games, которая, несмотря на все неудачи, время от времени всё-таки выпускает что-то интересное в духе её же Until Dawn.

Чего опасаемся: что новый проект студии будет скорее напоминать самые идиотские и унылые части The Dark Pictures.

Astro Bot

Когда и где: 6 сентября на PS5

Что: 3D-платформер про робота-маскота PlayStation 5

Перевод: текст

О чём: робот по имени Астро отправляется в путешествие по мирам, вдохновлённым играми, которые издавала Sony.

Почему ждали: прошлая небольшая игра про Астро — чуть ли не единственный проект, показавший вообще все возможности PlayStation 5. Может, и в этот раз разработчики смогут нас удивить. Тем более что высокобюджетными 3D-платформерами нас редко балуют.

Чего опасаемся: что Astro Bot окажется очередным напоминанием о том, как Sony продолбала значительную часть своего наследия и уже с трудом может выдать новую хорошую франшизу.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Когда и где: 9 сентября на PC, XSXS, PS5

Что: экшен от третьего лица про космодесантника-ультрамарина

Перевод: полный

О чём: Деметрия Тита, капитана ордена Ультрамаринов, понизили в звании и подвергли трансформации в примариса, что придало ему новые силы. Теперь ему предстоит сражаться с ордами тиранидов — проклятой космической саранчой, прилетевшей в одну из систем Империума.

Почему ждали: нам жутко не хватает хорошего экшена, чтобы можно было брутально рвать на части и взрывать толпы мерзких ксеносов, а «виртуальный режиссёр» как можно чаще накидывал интересные и красивые ситуации.

Чего опасаемся: короткой неровной сюжетной кампании. И того, что придётся наблюдать за резнёй практически в формате диафильма из-за проблем с оптимизацией.

The Plucky Squire

Когда и где: 17 сентября на PC, XSXS, PS5, Switch

Что: экшен-адвенчура про героев книги, обнаруживших существование трёхмерного мира

Перевод: полный

О чём: злодей выбросил главного героя сказки за пределы их книги и поменял финал её истории. Так персонаж оказался в настоящем мире. Теперь ему предстоит вернуться обратно, переключаясь между трёхмерной реальностью и двумерными страницами книг.

Почему ждали: кажется, нас ждёт очень милое и яркое путешествие с концептом, который ещё не особо примелькался за пределами игр про Марио и Линка.

Чего опасаемся: что это всё окажется пускай и милым, но всё-таки пустячком, который мы быстро забудем.

Frostpunk 2

Когда и где: 20 сентября на PC

Что: градостроительная стратегия после наступления ледяного апокалипсиса

Перевод: текст

О чём: XIX век. Апокалипсический ледниковый период продолжается. Прошло тридцать лет, а люди всё ещё вынуждены ютиться возле огромных генераторов тепла, пока вокруг — смертельно опасные морозные пустоши.

Почему ждали: первая часть — один из самых громких ситибилдеров последних лет, в котором постоянно сталкиваешься с моральными дилеммами. В сиквеле обещают возросшие масштабы, а также упор на политические интриги и балансирование между разными группировками. К тому же будет поддержка модификаций, что делает любую игру хоть немного лучше.

Чего опасаемся: вдруг изменения развеют часть атмосферы яростной борьбы за выживание остатков человечества, во время которой не остаётся ничего человечного, — но так и не привнесут новых интересных идей.

GreedFall II: The Dying World

Когда и где: ранний доступ 24 сентября на PC

Что: экшен-RPG про фэнтезийный мир, переживающий свою вариацию эпохи Великих географических открытий

Перевод: текст

О чём: аборигена с острова Тир-Фради похитили колонисты и привезли на свою родину — Древний континент. Там люди живут в городах, где царят упадок и болезни. Ему предстоит вернуться домой и защитить свой народ от завоевателей.

Почему ждали: первая часть была бюджетной и местами очень корявой, но всё равно неплохой ролевой игрой с приятным сеттингом. Надеемся, что студия Spiders набралась опыта и в сиквеле выдаст что-то ещё более отполированное.

Чего опасаемся: что будут однообразные квесты, скучная боёвка и стыдные диалоги. А ещё, возможно, финал истории придётся очень долго ждать, ведь сейчас выпускают только первую треть игры.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Когда и где: 26 сентября на Switch

Что: экшен-адвенчура про Зельду (да, именно про неё, а не про Линка)

Перевод: текст

О чём: Линк пропал в потустороннем разломе во время очередного приключения. Точно такие же разломы начали появляться по всему королевству Хайрул. Принцессе Зельде придётся использовать магические силы феи Трай, чтобы всех спасти.

Почему ждали: Link's Awakening — отличная игра, поэтому было бы неплохо увидеть что-то в духе её ремейка. К тому же с новыми механиками, ведь благодаря волшебству Зельда умеет переманивать врагов на свою сторону и клонировать ранее виденные предметы.

Чего опасаемся: что после этой игры мы перестанем Линка звать Зельдой.

Mouthwashing

Когда и где: 26 сентября на PC

Что: фантастическая хоррор-адвенчура от первого лица с графикой в стиле PS1

Перевод: полный (текст)

О чём: команда неудачников обслуживала грузовой звездолёт. И он сломался посреди открытого космоса. Помощи ждать неоткуда, а на корабле вместо припасов для экипажа — жидкость для полоскания рта.

Почему ждали: прошлый проект студии, коротенькая бесплатная игра How Fish is Made, был фееричным сошествием в безумие. Mouthwashing будет не менее сюрреалистическим, мрачным и долбанутым, но при этом гораздо более целостным и масштабным произведением, что, возможно, сделает из неё нечто культовое.

Чего опасаемся: что страдания космонавтов окажутся менее интересными, чем религиозный бред рыб.

Во что ещё поиграть:

Sumerian Six

Sumerian Six (2 сентября на PC): тактическая игра в духе Commandos про учёных-спецназовцев со сверхъестественными способностями вроде возможности оборачиваться медведем. Их забросили в тыл немецкой армии, использующей могущественные шумерские артефакты.

Star Trucker (3 сентября на PC, XSXS): симулятор космического дальнобойщика. Почти такие же фуры, как на Земле, — но переделанные под межпланетные перелёты.

Pneumata (3 сентября на PC, XSXS, PS5): очередное поступление в клуб сурвайвал-хорроров про психологические проблемы и мёртвых подруг. В этот раз герой — детектив, геймплей — от первого лица, место действия — обычный жилой дом, где творится чертовщина.

Selfloss (5 сентября на PC, XSXS, PS5, Switch): адвенчура, вдохновлённая славянским фольклором. По сюжету старый волхв Казимир путешествует к китам, чтобы излечить свою душу. Визуально — более мрачная и минималистичная версия Brothers: A Tale of Two Sons.

Paper Ghost Stories: Third Eye Open (5 сентября на PC): приключенческая игра про малазийскую девочку, использующую свою способность видеть духов, чтобы помогать друзьям и близким. Происходящее стилизовано под «бумажный театр» из Юго-Восточной Азии.

Perennial Order (6 сентября на PC, XSXS, PS5, Switch): «Hollow Knight встречает Titan Souls», как заявляют разработчики. При этом игра выглядит как аппликация из гербария, стилизованная под Dark Souls и Disciples.

Towerborne (ранний доступ 10 сентября на PC, XSXS): яркий экшен в духе Shadow over Mystara. От авторов The Banner Saga.

Yars Rising (10 сентября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): метроидвания от создателей Shantae и River City Girls, посвящённая проникновению юной хакерши в недра таинственной киберпанковской корпорации.

The Elder Scrolls Castles (10 сентября на Android, iOS): шестая часть The Elder Scrolls выйдет в очень неопределённом будущем — а пока можете сыграть в Fallout Shelter, но про замок в Тамриэле.

The Elder Scrolls Castles

Mirthwood (11 сентября на PC): ролевой симулятор жизни в фэнтезийном мире. Копай грядки, укрывайся от морозов, строй отношения с NPC, исследуй мир, бей монстров.

Wild Bastards (12 сентября на PC, XSXS, PS5, Switch): «духовный наследник» Void Bastards от тех же авторов. Это тоже рогалик-шутер от первого лица, но теперь в нём смешали Дикий Запад и старую научную фантастику.

Drill Core (12 сентября на PC): стратегия про космических шахтёров, которым нужно и копать туннели, чтобы добывать полезные ископаемые, и строить оборону от туч инопланетных монстров.

DeathSprint 66 (12 сентября на PC): мультиплеерный гоночный платформер про бегунов по мрачным киберпанковским полосам препятствий, где зазевавшихся игроков разрывает на части.

Reka (12 сентября на PC): играй за ученицу Бабы-яги, исследуй тёмный лес, колдуй, вари зелья, помогай местным или, наоборот, делай их жизнь невыносимой.

Reka

Hollowbody (12 сентября на PC): сурвайвал-хоррор, как если бы сейчас не закончились 2000-е. Нужно бродить по технонуарному заброшенному британскому городу, отстреливаться от монстров и пытаться выбраться из этого богом забытого места.

Evotinction (13 сентября на PC, PS4, PS5): хакерский стелс-боевик в мире не слишком хорошего будущего. Главный герой — руководитель отдела исследований автономного исследовательского комплекса, в котором взбунтовался ИИ.

Lucky Tower Ultimate (ранний доступ 13 сентября на PC): рогалик про самовлюблённого рыцаря, пытающегося сбежать из опасной фэнтезийной башни. Игру делали авторы The Longing, которые в этот раз решили нарисовать игру в стиле гротескного мультипликационного ситкома.

Edge of Sanity (13 сентября на PC, X1, XSXS, PS5, Switch): двумерный сурвайвал-хоррор, где придётся столкнуться с лавкрафтианскими чудовищами в полевой лаборатории посреди снегов Аляски.

Shadows of Doubt (выход из раннего доступа 16 сентября на PC, XSXS, PS5): детективный иммёрсив сим в альтернативных 1980-х. Всё окружение и каждое расследуемое преступление создаются с помощью крайне впечатляющей процедурной генерации.

Keylocker | Turn Based Cyberpunk Action (18 сентября на PC, XSXS, PS5, Switch): ретро-ритм-JRPG про бунтарку в мире, где музыка под строжайшим запретом.

Lorn's Lure (20 сентября на PC): сюжетный платформер от первого лица, стилизованный под ранние трёхмерные игры. Главный герой — андроид. Ему нужно с помощью двух альпенштоков прыгать по монструозной визуализации программы, в глубинах которой придётся найти глюк.

Just A To the Moon Series Beach Episode (20 сентября на PC): просто пляжный эпизод для серии To the Moon.

Zoochosis (23 сентября на PC): сурвайвал-хоррор от первого лица про смотрителя зоопарка, на которого нападают животные, поражённые жутким паразитом.

Ara: History Untold (24 сентября на PC): ещё один «убийца Civilization». В качестве основных отличий — большое влияние геймплейных событий на внешний вид карты мира, одновременные ходы всех стран, возможность создать с нуля своего правителя, а также то, что после перехода в новую эпоху нельзя исследовать технологии прошлой эры.

Ara: History Untold

The Forever Winter (ранний доступ 24 сентября на PC): кооперативный лутер-шутер в технократическом апокалиптическом мире.

Bloomtown: A Different Story (24 сентября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): милая пиксельная JRPG про девочку, защищающую обыкновенный американский город от монстров в 1960-х.

Beyond Galaxyland (24 сентября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): юмористическая ретрофутуристическая 2,5D-RPG-адвенчура, в которой нужно путешествовать по зоопарку размером с целую планетарную систему.

The Puzzle Maker: Cebba’s Odyssey (24 сентября на PC): фэнтезийная стратегия, где каждое сражение оформлено в виде головоломки.

Iron Meat (26 сентября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): ран-н-ган в лучших традициях старых частей «Контры» с причудливыми смесями мяса и железа в роли боссов.

Zero Protocol (26 сентября на PC): жуткий иммёрсив сим в духе System Shock про арктическую станцию, подражающий очень ранним 3D-играм.

Reynatis (27 сентября на PC, PS4, PS5, Switch): экшен-RPG от одного из основных сценаристов Final Fantasy. В токийском районе Сибуя действует комендантский час из-за законов против магов, но с помощью колдовства оттуда можно попасть в другой мир. И в таком месте юному волшебнику и офицерше полиции приходится объединить усилия против общей угрозы.

Reynatis

EcoGnomix (30 сентября на PC): градостроительный рогалик, где нужно строить гномьи поселения. Всё в игре будто бы вылеплено из пластилина.

Rogue Waters (30 сентября на PC): тактическая пошаговая RPG с элементами рогалика про пиратов в проклятом мире.

Silence of the Siren (ранний доступ 30 сентября на PC): Heroes of Might and Magic III, откуда убрали фэнтези, поставив на первый план научную фантастику.

Порты и ремастеры:

Age of Mythology: Retold

Age of Mythology: Retold (4 сентября на PC, XSXS): обновлённая версия RTS про сражения греческих, египетских и скандинавских богов. Теперь на поле боя больше войск, а лица у воинов не так сильно похожи на мутные кубы.

Lollipop Chainsaw RePOP (12 сентября на PC, XSXS, PS5, Switch): ремастер слэшера по сценарию Джеймса Ганна. Главная героиня — школьница в короткой юбке, которая истребляет орды зомби с помощью бензопилы, пока у неё на поясе болтается голова её бойфренда (всё ещё живая).

Final Fantasy XVI (17 сентября на PC): теперь и на ПК можно оценить, какой получилась новая Final Fantasy с сексом, расчленёнкой и боёвкой в духе Devil May Cry.

Dead Rising Deluxe Remaster (19 сентября на PC, XSXS, PS5): забег на время с импровизированным оружием по торговому центру, заполненному зомби, — теперь с графикой получше и нежитью чуть поумнее.

God of War Ragnarok (19 сентября на PC): ПК-релиз новой части экшен-адвенчуры про кровавые похождения Кратоса и его сына по миру скандинавских мифов. Sony снова попытается заставить создать аккаунт в PlayStation Network даже тех, кто никогда вживую не видел консоли.

Epic Mickey: Rebrushed (24 сентября на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch): 3D-платформер про Микки-Мауса, разрушающего и восстанавливающего вещи своей волшебной кистью. Игра впервые выбралась за пределы Wii — с лучшей графикой и более привычным управлением.

Epic Mickey: Rebrushed

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