Превью новой карты Magic: The Gathering: Unstable

Арт, Настольные игры
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Magic: The Gathering Unstable

8 декабря выходит новый сет Magic: The Gathering — Unstable. Unstable не похож на обычные сеты — в нём минимум серьёзности, максимум самоиронии, беззастенчивых пародий и аллюзий, даже если это идёт против привычных правил «Магии». И это не первый подобный сет, хотя за всю долгую историю существования MTG их было всего три и предыдущий, Unhinged, вышел 13 лет назад. Unstable-карты легко узнать благодаря серебряному краю. Их нельзя использовать в турнирах, ведь это уже немного другая игра. Вам придется бросать кубики по делу и без, собирать изобретения, как в конструкторе и вскрывать бустеры прямо в ходе партии!

Сюжет Unstable поведает о столкновении нескольких фракций безумных изобретателей, в рядах которых есть киборги, белки и конечно, гоблины!

Сегодня мы представляем вашему вниманию первое изображение карты, входящей в сет Unstable — Steamflogger Service Rep. Сет будет распространяться только в виде бустеров для драфта.

Steamflogger Service Rep

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Кот-редактор
Кот-редактор
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