Недавно стало известно, что компания «Сони» хочет экранизировать настольную игру «Колонизаторы». После откровенно слабой адаптации «Морского боя» и печально известных «Подземелий и драконов» к попыткам перенести мир Катана в кинотеатры мы относимся скептически. Но не «Колонизаторами» едиными. Есть множество настольных игр, которые бы отлично смотрелись в кино. Если, конечно, к ним добавить сюжет. Вот десять фильмов по настольным играм, которые мы бы точно посмотрели.

За бортом

Бескомпромиссная борьба за воду и припасы на маленькой лодке может лечь в основу настоящего триллера. Круизный лайнер потерпел кораблекрушение, шестеро человек чудом выжили и стремятся доплыть домой, стараясь по возможности захватить кое-что из имущества менее счастливых пассажиров. По замыслу игры у каждого на лодке есть друг и враг, за жизнь и смерть которых соответственно начисляются дополнительные очки, — каждый расклад станет лихим боевиком в духе Тарантино. Боцман и Капитан обижают Миледи, Сноб спрятал в кармане сигнальный пистолет, а хитрый ребёнок в это время приманивает акул. Вообще говоря, эта игра вдохновлена фильмом Хичкока «Спасательная шлюпка» (1944), но ничто не мешает снять новое кино.

Secret Hitler

Secret Hitler — вариация на тему «Мафии», где игроки не выбывают. Вместо публичных казней эта игра предлагает принимать законы. Хорошие или плохие — зависит от того, за какую сторону играете. Плохие ребята, «фашисты», стремятся выбрать своего главного, собственно, Гитлера, канцлером; если им это удастся — партия тут же заканчивается. Перенесём время действия в наши дни и получим острую политическую сатиру. Представьте, как Гитлер перемещается в современную Америку и становится политиком-популистом. Чтобы никто не догадался, что он злодей, он подделывает паспорт, женится на хорватке, сбривает усы и надевает рыжий парик.

Infarkt

Infarkt — игра про наши маленькие грехи. Единственная цель — как можно дольше не умирать, занимаясь обычными делами. Гамбургеры с колой увеличивают уровень сахара, режим трудоголика бьёт по сердцу — всё как в жизни. Infarkt в шуточной форме издевается над нашими буднями. Вот и фильм по этой игре получился бы злободневный: чёрная комедия с юмором ниже пояса. Режиссёр, сценарист и главный актёр, естественно, Адам Сэндлер. Его герой будет разгульно жить, много выпивать, заниматься на людях всякими непристойностями… пока не влюбится в такую же простую девицу на двадцать лет моложе. Не забываем, Адаму уже стукнул полтинник. Вместе они покутят, а потом придётся бросить: пора заводить семью, растить детей, ну вы поняли — незатейливая голливудская мораль.

Цитадели

По «Мафии» уже сняли фильм, пусть и отвратительный, теперь нам нужен хороший, по «Цитаделям». От знаменитого прародителя игре досталась возможность выбора роли в каждом раунде, от другого класса настолок — строительство городских кварталов. Выбирая персонажа, вы не знаете, что будут делать остальные, и действуете вслепую. Можно снять отличный фильм про итальянских архитекторов, работу которых срывают воры, бандиты, местные олигархи и прочая, прочая, прочая, но они всё равно создают настоящие шедевры. Японцы вот сняли фильм про строителя римских бань. С путешествиями во времени. Всем понравилось, даже сиквел есть.

Диксит

Dixit, сюрреалистичная игра в ассоциации с шикарными картинками, не содержит никакого конфликта, но даже по ней можно снять хорошее кино. Это может быть милая комедия от Уэса Андерсона, мастера красивого кадра. Или же серьёзный фильм Кристофера Нолана. Далёкое будущее, машины забрали у людей всю работу, включая творчество, и главный герой-архитектор, чтобы достичь их уровня, принимает психостимуляторы. Вернуть в реальный мир его может только жена-француженка, но для этого ей нужно найти цепочку ассоциаций, которые удерживают героя в реальности. Мы до последнего не будем уверены, что из происходящего на экране взаправду, а что — галлюцинация.

Манчкин

Из случайной шутки, пародии на ролевиков «Манчкин» стал культурным феноменом. Нужно снимать полный метр. Фильм по мотивам этой настолки получился бы уж очень абсурдный, но только представьте, как Плутониевые драконы будут выглядеть в анимации! Получится стильный мультфильм для взрослых вроде «Футурамы» или «Рика и Морти». Есть лишь одна достойная кандидатура в авторы такого безумия: Дэн Хармон, автор того же «Рика и Морти», а также сериала «Сообщество». Сюжет будет крутиться вокруг группы друзей, которые вместе грабят монстров, путешествуют по параллельным мирам («Звёздного», ковбойского и прочих «Манчкинов»), а в свободное время подстраивают друг другу неприятности.

Смотрите также Манчкин: 15 лет подлянок и непотребства Одна из самых популярных настольных игр была задумана как продукт «для своих», способных оценить юмор и отсылки. Давайте проследим путь серии, которой в этом году исполняется пятнадцать лет.

Да, Тёмный властелин!

Из игры-рассказа «Да, тёмный властелин!», в которой нужно врать на ходу, получится отличная деконструкция сказки в стиле «Правдивой истории Красной Шапки». По сюжету игроки — гоблины, мелкие прислужники могущественного лича Ригора Мортиса. Недавно они провалили задание, не успели спрятаться под книжную полку — и теперь хозяин отчитывает их, медленно произнося заклинание испепеления. В основу сюжета должны лечь сами карты, прямо-таки располагающие к тому, чтобы выдумать несвязную, неправдивую и невероятную историю. Сразу несколько гоблинов станут ненадёжными рассказчиками, и только в самом конце мы узнаем, как всё было на самом деле.

Обзор игры Да, Тёмный Властелин! Легко быть Тёмным властелином: надо только давать всем невыполнимые поручения да наказывать провинившихся. А вот чтобы быть хорошим подчинённым, требуется особое мастерство.

Маленький мир

Экранизация «Маленького мира» понравится не только сторонникам теории плоской Земли — тут хватит материала на целый сериал. Места мало, народов много, хочешь жить красиво — толкай соседа с краю. Уже в базовом наборе этой игры на столе уживались два десятка сказочных народов. По правилам настолки каждая раса получает случайное свойство. Представьте вселенную орков-торговцев, троллей-дипломатов и полуросликов, оседлавших драконов. Такое не каждый день увидишь! Огромное количество дополнений позволяет даже не включать фантазию: просто совмещая плашки с названиями, можно придумать убойных персонажей.

Игры вселенной Android

Android: Netrunner, наверное, лучшая настольная игра в стиле киберпанка. Забег на сервер корпорации, взлом защитной системы с помощью нейроинтерфейса и торговля секретной информацией в китайском квартале на Луне — именно так выглядит обычный день хакера будущего. Мир Android заимствует у всех фантастов понемногу: здесь есть движение рабочих против роботов на заводах, японские клоны-псионики, детективы с тёмным прошлым и алкогольным настоящим, ощущение вседозволенности и безысходности цифровой эры. Для сценария подойдёт любой из романов, выпущенных в поддержку игры, или сюжетные линии персонажей из оригинальной настолки.

Смотрите также Лучшие киберпанк-настолки: от Netrunner до Shadowrun А точнее — ролевые игры, позволяющие окунуться в мир мрачного будущего.

Warhammer

Если какая игра и заслужила экранизацию больше остальных, то это Warhammer. Фанаты двух суровых вселенных уже тридцать лет мечтают о серьёзной экранизации. У Warhammer Fantasy Battles шансов попасть в кинотеатры мало: игру не так давно закрыли, а пришедшая ей на смену Age of Sigmar богатой литературной частью похвастаться не может. А вот Warhammer 40,000 всё ещё способна предложить десятки, а то и сотни сюжетов. Это и Ересь Хоруса, и Великий крестовый поход в дебри неизведанной галактики. Это бесконечная война в окопах вместе с Имперской гвардией и комиссаром Каином. Эльдары, Орки, Тау и Некроны — в «сорокатысячнике» нет скучных фракций (на самом деле были, но их давно съели жукиТираниды). К сожалению, Games Workshop очень странно относятся к своей интеллектуальной собственности. Они раздают лицензии на компьютерные игры направо и налево, но смотрят косо, когда кто-то снимает фильм по их замечательной игре. Одобренные ими творения, например Ultramarines, хочется забыть.

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Фильмы, которые мы придумали, скорее всего, не снимут — и ладно. Большая часть игр из нашей подборки хороша сама по себе, и без всяких экранизаций. Даже самое плохое кино не испортит шедевра. Потратьте с пользой выходные — и сыграйте во что-нибудь хорошее. Например, в «Колонизаторов».