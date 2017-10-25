Эта планета казалась раем. Воздух, пригодный для дыхания, бесконечные ковры зелёной травы, диковинная — и безобидная — фауна. Тени ночных джунглей сливались вместе и разлетались под светом наших фонарей, будто мы попали на грандиозную дискотеку. Но потом мы увидели Нечто. Планета оказалась живой. И она была нам не рада. Я могу лишь пожелать, чтобы никто и никогда не нашёл мой дневник. В этом мире нет места человеку.

Тип игры: филлер, блеф, выживание

Автор: Гислен Массон

Издатель в России: GaGa Games

Количество игроков: 2-7

Возраст игроков: от 10 лет

Длительность партии: 30-60 минут

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После знакомства со сложными атмосферными играми вроде «Древнего ужаса», «Мёртвого сезона» или «Покорения Марса» быстрые игры для большой компании кажутся простыми и скучными. Часто — оправданно. В филлере можно пожертвовать балансом, в десятый раз переделать правила «Мафии» или «Манчкина» — всё равно купят. «Чужая планета» — приятное исключение. Хотя она простая, побеждают в ней не самые удачливые или болтливые, а скорее хитрые и расчётливые игроки. Чуждый инопланетный разум, Артемия, управляется одним игроком, всем остальным достаются роли незадачливых колонистов. Их задача — дождаться спасательного корабля прежде, чем их покинут последние остатки разума. Активируя маячки, герои приближают помощь, но каждая встреча с Артемией задерживает эвакуацию, лишает силы воли и медленно подводит монстра к победе.

Каждый из колонистов получает в начале игры пять карт локаций, на которые они могут передвинуться. Добежав до нужной зоны, герои могут восстановить силы, приблизиться к победе, набрать полезных карт или запутать инопланетный разум. Но не каждое путешествие заканчивается благополучно. Артемия может выбрать любую из локаций и переместиться туда, заблокировать её свойство и лишить всех колонистов на ней жетона воли. Правда, она не знает, куда направлются герои. Однако выбранные карты локаций отправляются в сброс, и их не так просто вернуть, значит, Артемии по мере игры становится всё проще и проще охотиться на людей. Помогает ей в этом деле колода охоты: с помощью мощных карт можно устроить засаду сразу в нескольких локациях, а другие, до которых щупальца не дотягиваются, просто заблокировать. У людей тоже есть полезные карты выживания, но, чтобы их получить, нужно посещать определённую (и единственную) локацию, тогда как Артемия получает новые способности каждый ход просто так.

«Чужая планета» — отличный пример хорошей асимметричной игры

«Чужая планета» — отличный пример хорошей асимметричной игры. Артемия действует одна против всех, у неё мощные способности, но для победы ей нужно ловить хотя бы одного человека в ход, так как время работает на колонистов. Игроки за людей по правилам обязаны обсуждать все свои действия в присутствии «тёмной силы», поэтому хитрый многоступенчатый план построить очень тяжело — монстр услышит каждое слово. Масштабируется игра тоже отлично: чем больше игроков, тем больше делений на треке победы нужно пройти обоим сторонам конфликта.

Каждый раунд проходит невероятно азартно. Запустить маяк на пляже? Отправиться в болото и вернуть потерянные карты? Забраться в логово к монстру и рискнуть здоровьем в надежде его перехитрить? Один из вас наверняка попадётся в ловушку, но остальные успеют сделать что-нибудь полезное. Артемии выгодно вновь и вновь ранить одного и того же персонажа, так как исчерпавший три жетона воли колонист ещё сильнее приблизит монстра к победе. Но это не так-то просто, ведь есть целых три локации, которые позволяют отдышаться и вернуть на руку самое нужное. В качестве приятного бонуса в комплект игры включены промо-карты.

Итог: умный филлер для компании любого размера встретишь нечасто. Добавим к этому простоту и гибкость правил, увлекательный процесс и разумное время партии. Игра подойдёт тем, кто устал от «Мафии» и «Бэнга», но хочет пощекотать нервы. «Чужая планета» — это и расчёт, и психология. Коммуникабельность не поможет вам выиграть, но даст определённую фору.

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