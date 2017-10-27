Киберпанк нашёл своих поклонников и среди любителей настольных игр. При этом наиболее популярны стали не традиционные настолки в этом жанре, а ролевые игры. Похоже, игрокам больше нравится жить в мире дистопического будущего, чем просто двигать фишки и собирать карты.

Вселенная Android

Fantasy Flight Games развивает дистопический мир Android, в котором правят бал могущественные корпорации, а хакеры то и дело бросают им вызов. В 2012 году FFG перезапустила карточную игру Netrunner, превратив её в ЖКИ для двух человек, где один игрок выступает за корпорацию, а другой — за хакера. Несимметричный геймплей, тактическое разнообразие, регулярный выход дополнений и поддержка турниров делают Android: Netrunner одной из самых популярных игр в жанре.

А вот в Android: Infiltration все игроки выступают вроде бы на одной стороне — в роли «раннеров», которые проникают в корпоративный комплекс. Однако сотрудничество в игре лишь мнимое: побеждает тот хакер, который украл как можно больше данных и не попался службам безопасности компании. Реиграбельность игре обеспечивают тайлы комплекса, так что каждую партию здание и таящиеся в нём опасности будут иными.

Android: Mainframe больше напоминает логическую игру, в которой участники борются за клетки на поле. С помощью жетонов персонажей и специальных брусков-ограничителей игроки делят игровое поле между собой. В основу Mainframe легла переработанная версия настолки Bauhaus.

Ну а самым амбициозным игрокам порекомендуем недавно вышедший на русском языке «Нью-Анджелес», где каждый берёт на себя руководство большой корпорацией. С одной стороны, перед нами кооператив, где игрокам нужно решать общие проблемы, иначе неприятности не заставят себя ждать. С другой — у каждого есть личные цели, в городе процветает конкуренция, а предатель в лице правительства вставляет всем палки в колёса.

Cyberpunk 2020

Настоящая классика настольных ролевых игр, изданная ещё в далёком 1990 году. Долгое время слово «киберпанк» у многих игроков прочно ассоциировалось именно с этой игрой — а всё благодаря гуляющему по Сети фанатскому переводу. Игра опирается на все клише жанра: власть транснациональных корпораций, хакеры и киберпространство, высокотехнологичные импланты. Cyberpunk 2020 выделялась за счёт ролей — архетипов вроде «копа», «нетраннера» или «технаря» — и летальной системы сражений. Один-два выстрела по вашему герою — и ему придётся устанавливать киберимплант. И это в лучшем случае!

GURPS Cyberpunk

Тут немного смухлюем. Это не игра, а большое жанровое дополнение для системы правил GURPS. Авторы составили настоящий справочник для всех, кто интересуется киберпанком. В разделах книги описаны разнообразные виды снаряжения, включая оружие, гаджеты и броню, способы построения Сети, правила по хакингу и так далее. Но самый главный раздел посвящён тому, как создавать сюжеты в киберпанке и как проводить игры в этом жанре. GURPS Cyberpunk — настоящая находка, даже если вы не интересуетесь GURPS.

Remember Tomorrow

В этой игре необычный подход к роли ведущего — право описывать сцены и ситуации здесь передаётся каждый ход. Remember Tomorrow фокусируется в первую очередь на взаимоотношениях персонажей и различных фракций, а не на привычных перестрелках и проникновении на защищённые серверы. В 2014 году студия SaF Gang Design издала игру на русском языке под названием «Воспоминания о будущем».

Shadowrun

Гремучая смесь фэнтези и киберпанка рассказывает об альтернативном будущем человечества. С одной стороны, тут есть мегакорпорации, Матрица и высокотехнологичные устройства. А с другой — волшебные народы, чудовища и вернувшаяся в мир магия. Необычная вселенная опирается на весьма тяжеловесную систему правил, которая учитывает множество мелочей. Под каждое ключевое взаимодействие отведён детальный блок правил: боевая магия, хакинг, управление дронами и так далее. Но, несмотря на высокий порог вхождения, Shadowrun нашла своих поклонников. Этому немало поспособствовала и серия компьютерных ролевых игр по этой вселенной от Harebrained Schemes. А геймеры-ветераны могут вспомнить приставочные игры первой половины девяностых.