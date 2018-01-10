Вольный город Валлор не раз становился целью грабительских походов, но крепкие стены и неожиданные союзники отбрасывали захватчиков назад. Теперь ему угрожает Демиан, император Грифаримов. Молодая воительница Брисса де Молфорн собирает армию из людей и нелюдей всех сословий, чтобы дать отпор полководцу-фанатику. Скоро на полях перед Валлором решится судьба города.

Legends of Signum Тип игры: варгейм, ККИ

Автор: Константин Глебов

Художник: Диана Рекунова

Издатель в России: SignumGame

Количество игроков: 2–4

Возраст игроков: от 13 лет

Длительность партии: 60–120 минут

Похоже на:

Diskwars (1999)

«Войны магов» (2012)

Варгеймы в России почти всегда означают кучу расходов, потому что приходится заказывать недешёвые фигурки из-за границы. А всё потому, что успешных русскоязычных военных игр с миниатюрами почти нет — вспоминаются разве что «Битвы Fantasy» да различные разработки «Звезды», по большей части давно закрытые. Причины прозаичны: компоненты дороги в производстве, а успешная игра должна постоянно обновлять линейку фигурок и редакции правил да ещё устраивать регулярные турниры, иначе поклонники потеряют интерес.

«Легенды Сигнума» уже одной стартовой коробкой сделали больше, чем большинство предшественников. Во-первых, это не чистый варгейм, а гибрид тактической и карточной игры — кроме фигурок, вам понадобится собирать колоду карт. Минимум половина из них должна представлять персонажей, которых вы будет выводить на поле боя. Остальные — экипировка для вашего героя и разнообразные приёмы и заклинания. Отличное решение: карты производить дешевле, а тактическая глубина от этого только увеличивается. Во-вторых, миниатюры вообще не обязательны — в стартовом наборе есть заменяющий их комплект картонных жетонов. Но даже если вы захотите собрать и покрасить всех существ, их не так много, чтобы разорить увлечённого игрока. «Легенды Сигнума» — это скирмиш, столкновение небольших отрядов, а не целых армий. В-третьих, по игре уже проводятся турниры, и новые выпуски балансируются с учётом их опыта.

Базовые правила несложные. Каждый ход игрокам на счёт «капают» очки процветания, на которые можно покупать карты зданий в свой город. Здания, в свою очередь, позволяют делать всё остальное: выводить новых существ, играть карты тактики и даже выставлять на стол леса, башни и руины. Местность в игре не задаётся заранее, а появляется на поле постепенно, поэтому перегородить линию обстрела вовремя построенной башней — обычный тактический ход. Цель игры — убить вражеского героя или накопить 51 очко процветания, хотя последнее практически нереально. Каждый ход игрок активирует всех своих подопечных, которые могут двигаться и атаковать. Бой реализован на кубиках со специальными гранями: мишень означает попадание в дальнем бою, топор — в ближнем, щит спасает от одной раны. Перед броском атакующий и защитник решают, какую часть силы воина направить на защиту, а какую — на ответный удар. Раненые существа попадают в цель в два раза реже (для этого им нужно сочетание щита и топора на выпавшей грани), поэтому самых эффективных бойцов стоит беречь или вовремя лечить. Способности персонажей выглядят стандартно для жанра: перебросы кубиков, бонусы к выстрелам и ударам. Но есть и интересные находки — например, механика скрытности: ушедшие в тень персонажи не могут быть целями для атак, но с поля не исчезают.

Баланс в «Битве за Валлор» отличный. Грифаримы полагаются на усиление войск и быстрые удары кавалерии. Валлор предпочитает расстреливать противника издалека и применять карты тактики. Многие игромеханические решения очень удачны. Например, почти все вещи обладают зарядами или единицами жизни. Это здорово помогает с балансом — мощные вещи работают лишь несколько раз. Выставлять шаблоны леса и скал на поле — тоже интересная находка. Если внешне игра напоминает Diskwars, то по механике она больше похожа на «Войны магов». Даже карты тактики играются так же — заранее, а потом вскрываются, когда выполнено нужное условие. Авторы, по их словам, вдохновлялись французской Confrontation — персонажи-грифоны явно переехали в «Сигнум» из этой игры.

«Легенды Сигнума» уже одной стартовой коробкой сделали больше, чем большинство предшественников

Есть у «Легенд Сигнума» и недостатки. Очень не хватает разнообразия режимов — защиты контрольных точек или сражения до заданного количества смертей. Дебюты похожи друг на друга: в чистом поле два героя ходят кругами друг перед другом и копят ресурсы на первые здания. Зданий, к слову, целых девять, что не идёт на пользу стартовым колодам: если вам приходят на руку существа, требующие дорогих Храма и Ратуши, одно из них вы, скорее всего, вообще не сможете поставить на стол. Сократить число требуемых зданий до 4–5 — первая мысль при сборе полноценной колоды. Обилие похожих иконок и нерасшифрованные на картах ключевые слова сильно затрудняют первые партии. Для варгейма это не так критично, но раз в игре есть карты, почему бы не последовать опыту Magic: The Gathering и не расшифровать сложные механики? Комплектация у стартового набора хорошая, но откровенно не хватает счётчиков для процветания и игрового поля — впрочем, последнее можно докупить.

Большинство недочётов игры поправимы. Сейчас главное препятствие для тех, кто ей заинтересовался, — таможня (издательство расположено в Харькове), но авторы «Легенд Сигнума» уже нашли партнёра в России, поэтому игра должна стать доступнее. И, что приятно, цена вполне гуманная — за стоимость одного Battleforce из Warhammer 40,000 можно приобрести все миниатюры одной из фракций и десяток бустеров с картами в придачу.

Итог: подающая большие надежды игра с очень красивыми миниатюрами. Стартовый набор может наскучить, но, если составить отряд по полным правилам, сражение обещает быть интересным.

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