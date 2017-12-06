Добро пожаловать в Нью-Анджелес. Сейчас городом управляют несколько мегакорпораций, но их влияние слабеет: внутренние дела не позволяют вникать в проблемы жителей и городской экономики. Пользуясь этим, власти Соединённых Штатов начинают тайную операцию, цель которой — дискредитировать глав корпораций, чтобы вернуть контроль над мегаполисом.

Тип игры: экономическая стратегия

Автор: Джеймс Книффен

Художник: Хеннинг Людвигсен

Издатель в России: Hobby World

Количество игроков: 4–6

Возраст игроков: от 14 лет

Длительность партии: 2–4 часа

Похоже на:

Battlestar Galactica (2008)

CO₂ (2012)

Играя за глав корпораций, вы будете совместными усилиями развивать Нью-Анджелес, чтобы сохранить контроль над городом и населением. Безусловно, у каждой корпорации есть собственные тайные цели — их карты игроки получают перед началом партии. В большинстве случаев к концу игры необходимо обойти конкретного соперника по числу активов — так в игре называется основной ресурс, валюта и победные очки одновременно. А это значит, что победителей вполне может быть несколько.

Интрига в том, что среди карт целей может оказаться карта Федерации. Игрок, которому она досталась, тайно добивается, чтобы в городе выросло влияние федеральных властей. Если в любой момент игры оно достигает 25 пунктов, контроль над городом переходит к Соединённым Штатам — и все проигрывают, кроме владельца карты Федерации, да и то если он набрал на тот момент не менее 25 активов.

В отличие от игр с предателем, где присутствие антагониста обязательно, в Нью-Анджелесе есть вероятность, что эта роль не достанется никому. Однако никогда не знаешь, как распределились карты целей, поэтому с первых ходов и до конца партии подозреваешь всех и следишь за действиями соперников. Благодаря этому напряжение не спадает до последнего момента.

Игровое поле представляет собой схему города, состоящего из десяти районов. Каждый из них имеет свои особенности и может производить один или два типа ресурсов (основной и дополнительный) из пяти доступных: энергия, товары жизнеобеспечения, техника, развлечения и финансовые продукты. Но периодически возникают проблемы: отключают электричество, вспыхивают забастовки (корпорации используют на фабриках андроидов, что, в свою очередь, повышает безработицу), а вездесущие преступные элементы мешают добыче основных ресурсов в подконтрольных районах. Именно эти проблемы и предстоит решать на протяжении партии.

Партия в игре длится до шести раундов. Их длительность определяется числом карт преимуществ, подготовленных заранее — в начале игры или в конце предыдущего раунда. Каждый раунд начинается с фазы действий, которая состоит из определённого числа ходов. В начале хода активный игрок добирает карты действий согласно указаниям на своём планшете. Эти карты вместе с полученными в начале игры определяют возможности игрока на каждом ходу. Карты действий делятся на пять типов и отвечают за разные городские функции — строительство, биотехнологии, работы, масс-медиа, безопасность. Каждая корпорация специализируется на определённых типах действий.

После добора карт наступают торги — основная и самая длительная часть фазы действий. Активный игрок открывает очередную карту преимуществ и делает предложение с помощью одной из своих карт действий, тем самым начиная торги. Далее каждому игроку даётся возможность перебить предложение. При этом существующее контрпредложение можно перекрыть своим, сбросив с руки столько карт действий, сколько карт контрпредложений было выложено ранее. Ещё один круг даётся игрокам (кроме активного и контригрока) на поддержку одного из двух предложений. Для этого вновь нужно использовать карты действий, но выкладывать их взакрытую: сколько карт — столько голосов в поддержку предложения. Победившая по количеству голосов карта разыгрывается, после чего игрок переходит к завершающей фазе хода и сбрасывает с руки лишние карты.

«Нью-Анджелес» — игра не столько об экономике и развитии города. В первую очередь это политическая игра

Как понять, насколько полезным для города будет то или иное действие? Для этого в начале партии и после каждого второго раунда игроки вскрывают карту спроса из соответствующей колоды, определяя текущие нужды города. Общая цель корпораций — до открытия следующей карты удовлетворить текущий спрос, произведя требуемые ресурсы. Фаза производства происходит в каждом раунде, но только в тех районах, где заранее были расположены жетоны андроидов и ничто не препятствует работе.

С одной стороны, выигравшее на торгах предложение должно принести городу максимальную пользу. Но с другой — победа позволяет игроку, сделавшему это предложение, забрать карту преимущества. И действие в городе, и очередная карта преимущества могут сыграть кому-то на руку. Понимая это, на протяжении всей фазы торгов игроки ведут активные переговоры. Они пытаются по максимуму подстраховаться и заручиться поддержкой других корпораций, совершая сделки с активами и картами, давая обещания или, напротив, угрожая друг другу.

Тут в полной мере понимаешь, что «Нью-Анджелес» — игра не столько об экономике и развитии города. В первую очередь это политическая игра, требующая от участников навыков убеждения, умения совершать выгодные сделки и, главное, не раскрывать своих истинных намерений. Экономическая составляющая выступает фоном для настоящих страстей, которые разворачиваются вокруг каких-то двух-трёх карт.

При мирном исходе дел, если Федерация не набрала 25 пунктов влияния (обычно её влияние растёт во время различных городских происшествий в фазе событий), игра завершается после шести раундов. Игроки вскрывают карты целей и определяют победителей, которых, как мы уже говорили, может быть несколько.

Переговоры занимают приличное время. Чтобы они не затягивались сверх меры, можно использовать таймер. Однако не переусердствуйте: именно переговоры и активное взаимодействие друг с другом придают геймплею глубину. Вариативность и реиграбельность обеспечивают несколько колод — действий, преимуществ и событий. А в будущем, скорее всего, стоит ожидать дополнений с новыми картами и механиками.

При знакомстве с «Нью-Анджелесом» вас, возможно, посетит мысль, что компоненты игры могли бы быть скромнее как по размеру, так и по качеству исполнения. Поле уменьшается в несколько раз без ощутимых потерь для геймплея, а вместо пластиковых фигур сгодились бы картонные жетоны. Но, сыграв хотя бы одну партию, вы вряд ли захотите променять текущее издание на более компактное, хоть и потенциально более дешёвое. Карточки, жетоны и поле отлично напечатаны и красиво оформлены, а миниатюры хорошо детализированы — так что от игры остаются самые приятные впечатления.

Эстетику «Нью-Анджелес» унаследовал от игр-предшественниц, выходивших в том же сеттинге, — небезызвестных Android и Netrunner. Дизайн карт и выразительные иллюстрации не только удерживают планку качества, но и поднимают её чуточку выше. Учитывая, что настольные игры в жанре киберпанка можно сосчитать по пальцам одной руки, «НьюАнджелесу» на данный момент практически нет равных. Приятно видеть такие игры среди новинок, особенно среди русскоязычных изданий, и, конечно, ещё приятнее в них играть.

Итог: Отличное развитие игрового мира Android в редком для настольных игр сеттинге киберпанка. С интересной механикой, стильным и выразительным оформлением и качественными детализированными миниатюрами. И полностью на русском языке — спасибо издательству Hobby World.

Смотрите также Лучшие киберпанк-настолки: от Netrunner до Shadowrun А точнее — ролевые игры, позволяющие окунуться в мир мрачного будущего.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.