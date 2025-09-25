«Доктор Грордборт: научно-приключенческое насилие»: настольное путешествие в мир космического ретрофутуризма

Здравствуй, дорогой читатель! В этот замечательный день откажись от полуденного чая и отправься в приключение, полное ретрофутуристичного безумия и английского юмора! Оставь свой телефон — лучше прихвати лучевую пушку. Иначе тебе будет нечем отбиваться от восставших роботов и венерианцев-контрабандистов. Ах да, ещё возьми латексный костюм! Нет, ты не так понял: он нужен, чтобы выжить на поверхности Луны, куда ты заскочишь перед тем, как отправиться на Марс. Планы грандиозные, благо на борту тётушки Эдны есть гриль и перцы. А пока мы летим, позволь ввести тебя в курс дела.

Всё началось во второй половине XIX века, когда один талантливый науколюб изобрёл лучевое оружие и основал компанию «Доктор Грордборт Индастриз». Благодаря её чудовищной продукции Англия установила культурную гегемонию над всем миром, а Лондон стал его экономическим центром. Теперь в небе прямо над головами жителей летают сотни заводов доктора Грордборта, а между ними снуют дирижабли.

Да уж… сразу и не поверишь, что эта ракета, пистолет и вообще всё вокруг — плоды труда одного гения. А может, он всех надурил, и это никакая не наука, а самая настоящая магия, а? Взять хотя бы гаджетронику: заковыристые устройства, которые могут воскрешать мёртвых, создавать стены огня и манипулировать сознанием. Звучит как антинаучный бред, но это всё-таки наука!

Если бы ДГИ ещё тестировала продукцию на безопасность, вообще была бы сказка! И хорошо бы ей не пытаться проникнуть во все сферы жизни сограждан. Ведь эта компания производит всё: от умных роботов до одежды и детских игрушек. И не забудь о пропаганде: давно известно, что ДГИ контролирует большинство СМИ, а какие не контролирует — уничтожает. Подпольная пресса — настоящие борцы за правду, которые, видимо, не боятся умереть зазря.

Ой, дружище, а чего это ты берёшь мои газеты без разрешения? Всё равно они очень старые. Впрочем… я же могу тебе доверять? Тогда возьми вон ту и открой на девятой странице.

Я надеюсь, ты не забыл пристегнуть ремни? А то я умею сажать ракеты только носом в землю. Ну что ж, привет, Луна, встречай гостей!

Как ты? Раздробило пару косточек? Ничего, подлатаем тебя перед вылетом. Добро пожаловать на Луну!

Избавить её от независимости Британская империя поспешила в первую очередь. И хотя Луна сделана не из сыра, она всё-таки довольно полезна. Её пыльные каменные просторы теперь усеяны заводами ДГИ, а местные жители — лунлинги — на них работают. Эти мятежные ребята со своим средневековым укладом жизни не были готовы к сражению с пришельцами, но быстро адаптировались к новым технологиям и создали армию сопротивления — Фарсайдеров. Их цель — изгнать злых захватчиков!

Даже те лунлинги, что работают на ДГИ, чаще всего шпионы или диверсанты. И духовный лидер, призывающий их к капитуляции, ничего не меняет. Да и, кстати, довольно странно, что его уже несколько лет никто не видел — он выступает по радио. Нужно заметить, что лунлинги очень духовные ребята, религия для них невероятно важна. Но никто точно не знает, в чём именно она заключается, кроме почитания определённых представителей флоры и фауны. О, к слову об этом, остерегайся сыра — он может тебя сожрать.

А вот и Новый Нижний Лондон! Только здесь есть атмосфера, схожая с земной. Что-что? О ком это люди шепчутся? Ааа, так о Лунной Леди! Если Фарсайдеры для многих — миф, то она — звезда газет. Воинственная красавица, которая ненавидит роботов и борется с империалистами. Она и её отряд Лунных Львиц — межпланетная сенсация, которая отлично продаётся. Загадочность лишь подогревает интерес: прямой связи с Фарсайдерами не выявлено, кто она такая и кто её спонсирует — неизвестно. Так много вопросов, так мало ответов…

Уже накупил сувениров и лунных камней? Тогда снова в путь! Наша ракета разбилась, так что одолжим новую у тех скучающих представителей Англиканской церкви.

Доводилось ли тебе мечтать о путешествии в прошлое? Представь себе место, где памятники великой цивилизации и непостижимые технологии минувших веков погребены в непроходимых алых песках и по бесконечной пустыне разгуливают огромные трёхногие машины, вызывающие ужас своим видом.

Так вот — забудь. Возможно, всё это ещё существует за пределами мегаполисов, но сейчас Марс — это заурядное туристическое местечко, интересное лишь любителям покутить и выпить. Британские колониалисты сильно удивились, когда поняли, что их первая серьёзная планета сдаётся без боя. А самое обидное — на ней некого эксплуатировать. Ресурсов нет, а местные жители впали в общенациональную депрессию и тоскуют по «великому прошлому».

Глядя на сохранившиеся города и технологии, понимаешь: это была воистину великая империя, находившаяся в шаге от покорения космоса. Марсиане использовали красноватый материал, похожий на стекло. Его секрет утерян, но, если вещь из такого материала появляется, её страстно желают заполучить все. И ради этого не боятся запачкать руки. Торговцы чёрного рынка знают, что толкнут стекло за любые деньги, а ДГИ, видимо, его исследуют. Кроме того, теневой марсианский культ «Триумвермиллиус», скорее всего, использует стекло в своих ритуалах.

Ты не слышал о нём? Ходят слухи, что это группа марсиан, фанатеющих по прошлому. Но, в отличие от соотечественников, они не сидят сложа руки, а строят планы по возвращению былого величия. Шуршат себе в храме, известном как «Лицо Марса», и никому не ведомо, что они затевают.

Ладно, погрелись под алым солнцем, пора бы и честь знать. Как насчёт того, чтобы сбежать из этой сухой пустыни во влажные джунгли? Тогда приготовь пистолет, следующая остановка — Венера!

Ах, эта непокорная красавица! Воздух густой, как суп, а джунгли растут быстрее, чем расползаются сплетни в лондонском салоне. Венерианцы — народец боевой, хотя и разобщённый. А флора и фауна? Сама планета — верный союзник своих жителей. Подозрительно разумные растения-щупальца, рои цветастых насекомых, ужасающие животные размером с трёхэтажный дом… Держись рядом.

Культура венерианцев неповторима. Венера — лоскутное одеяло из сотен городов и деревушек без единого центра. Местные невероятно упрямы, и это мешает им объединиться против захватчиков. Но не обманывайся — если появится лидер, Британская империя узнает, что такое по-настоящему жаркий приём. По технологиям Венера раньше была на уровне Земли XVIII века, но теперь переживает индустриальную революцию: в джунглях то и дело появляются нелегальные (по мнению земных захватчиков) заводы, которые строят танки и ракеты для борьбы за свободу.

Венера — это пороховая бочка, и фитиль уже подожжён. Вся Солнечная система с тревогой смотрит на неё: сопротивление венерианцев грозит полномасштабной межпланетной войной. Нестабильность привлекает авантюристов: оружейных баронов, контрабандистов, учёных и искателей приключений, чья наивность слишком часто становится их последней ошибкой в этом негостеприимном мире.

Давай ещё немного задержимся здесь, под этим… э-э-э… совсем не подозрительным огромным растением, похожим на венерину мухоловку. Про что ещё рассказать? Может, хочешь послушать о гаджетронике? Той, что творит магию. Или о Планете роботов? А может, про самого доктора Грордборта? Или про безумных учёных, которые, ко всеобщему отвращению, экспериментируют не с технологиями, а со своим телом? Ещё есть Археоманты, которые творят удивительные вещи с помощью марсианского стекла. А что находится за пределами изученных нами территорий? Кто посылает радиосигналы с Меркурия? Кто обитает на поясе Койпера?

Так много мест, которые хочется тебе показать! Больше о мире доктора Грордборта ты можешь узнать на странице крауд-кампании

А ещё — это целый мир для самой популярной настольной ролевой игры. Значит, ты можешь стать его главным героем! Но чтобы книга с очень красивыми картинками и самой безумной ретрофутуристичной английской атмосферой увидела свет, её нужно поддержать на крауде.

Спасибо, что отправился в это незабываемое путешествие! До новой встречи за игровым столом.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.