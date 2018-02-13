Обзор игры «Мышиная Стража». Храбрые маленькие герои

Много лет назад под корнями и камнями, под опавшей листвой и среди травы зародилась цивилизация мышей. Долгие годы они жили в постоянном страхе перед непогодой и хищниками, пока однажды посреди Мышиных Территорий грызуны не основали скрытое и укреплённое убежище — поселение Локхейвен. Сюда прибывали мыши, готовые дать отпор опасностям и защитить своих собратьев. Так родилась Мышиная Cтража.

Тип: настольная ролевая игра

Жанр: анималистическое средневековое фэнтези

Разработчик: Archaia Studios Press

Издатель в России: «Студия «Пандора Бокс»

Количество игроков: 2–6

Возраст игроков: 12+

Похоже на:

«Обитатели холмов» (2017)

Burning Wheel (2002)

«Кот» (2006)

…Огромное и неуязвимое чудовище с клешнями вот-вот разорвёт на части белого мышонка с копьём. Бурный поток через секунду вынесет мышиный плот из листьев прямо на камни. Гигантские капли воды с неба с минуты на минуту затопят последний дом в деревне вместе с жителями. Такова «Мышиная Стража» — настольная ролевая игра об опасностях, которые мы, люди, даже не замечаем.

Она основана на одноимённом комиксе Дэвида Питерсена. Это он придумал цивилизацию мышей, по развитию напоминающую наши Средние века. В графическом романе благородные грызуны помогают своим собратьям, борются с непогодой и сражаются с хищниками. Игровую адаптацию — при участии Питерсена — разрабатывал геймдизайнер Люк Крейн. За основу он взял упрощённые правила другой своей игры «Пылающее колесо» (Burning Wheel). Вторая — и самая новая — редакция «Стражи» увидела свет в 2015 году.

Игру можно отнести к жанру анималистического фэнтези, но никакой мистики или магии в этом мире нет. Сеттинг роднит «Мышиную Стражу» с серией романов и мультсериалом «Рэдволл», где героями тоже были разумные звери: кролики, белки, ежи, кроты и мыши. Это и подкупает в ролёвке больше всего — здесь можно ощутить себя в шкуре мышки-следопыта, которая видит и воспринимает мир совсем не так, как человек. Знатоки вспомнят ещё несколько игр на схожую тематику — «Кота» Джона Уика или «Обитателей холмов» Маршала Миллера.

Игроки берут на себя роли храбрых грызунов, примкнувших к Мышиной Страже. У Стражей много обязанностей: они следят за порядком, защищают караваны, доставляют письма, сопровождают путешественников, открывают новые маршруты и охраняют границы поселений. Иными словами, заданий у игроков хватает! В дикой местности Стражи олицетворяют закон, и прочие мыши должны им подчиняться. А вот в пределах городов и укреплений власть организации ограничена местными правилами. Бывает, что в одних поселениях Стражам рады, а в других терпеть не могут этих зарвавшихся выскочек.

Создание персонажа в «Мышиной Страже» примерно такое же, как и в других ролёвках: сначала игроки выбирают своим грызунам подходящие характеристики и навыки. А вот дальше нужно придумать Убеждения, Инстинкты и Цели. Эти параметры определяют ценности и поведение героя. Убеждение — то, во что верит персонаж и ради чего он готов действовать. Инстинкт — привычки или реакции на определённые ситуации. А Цель — конкретная задача на текущее задание. Любопытный момент: даже если отряд патрульных получит одно задание на всех — скажем, сопроводить торговца, — то Цели им выдадут всё равно разные. Например, нужно убедиться в сохранности товаров. Или попутно доставить письмо. Или ещё что-то в этом духе. Наконец, для грызуна нужно выбрать цвет шёрстки и плаща — последний, кстати, характеризует личные стремления и выдаётся наставником. Да, у каждого Стража есть свой учитель, который обучает новобранца патрулированию, сражениям, выживанию в дикой местности и прочим премудростям.

У «Мышиной Стражи» интересный подход к игровому времени. Игра делит сценарий на два этапа: «ход ведущего» и «ход игроков». Первая часть — основная — отводится на выполнение задания, например, на сопровождение вышеупомянутого торговца. Как только герои возвращаются с задания, наступает второй этап. Теперь игроки вольны сами описывать «бытовые» сцены. Быть может, кто-то из Стражей заглянул в гости к наставнику, проведал родителей или просто отправился зализывать раны. Такое деление помогает контролировать динамику приключения: сперва играем все драматичные экшен-сцены, а потом переходим к бытовой болтовне.

Основная механика строится вокруг броска нескольких игральных кубиков. Авторы «Мышиной Стражи» рекомендуют пользоваться особыми кубиками с символами змеи, меча и топора, но это не обязательно. За каждые выпавшие «4», «5» или «6» вы получаете один «успех». Чтобы преодолеть препятствие — например, перелезть через корни, — нужно получить один-два «успеха». Сложнее действие — выше требования к броскам. Скажем, чтобы переплыть на плоту из листьев бурную реку в дождь, нужно целых пять «успехов». В некоторых случаях проверки бывают встречными: если два грызуна тянут палку каждый в свою сторону, проверку совершают оба и сравнивают, у кого больше «успехов».

Для сражений, погонь, переговоров и прочих стычек существует блок «Конфликты» с едиными правилами. Противостояния разыгрываются очень интересным способом: сперва участники определяют тип конфликта, цели, которых они хотят достичь, и диспозицию (она зависит от параметров персонажей и в среднем составляет 4-6). Затем каждый ход стороны выбирают три карточки из четырёх: «Атаку», «Защиту», «Ложный выпад» или «Манёвр». И кладут их взакрытую в ряд перед собой. В начале каждого хода участники открывают крайние карточки и в зависимости от их значения получают определённые преимущества или штрафы. Стороны кидают кубики с учётом этих модификаторов и считают «успехи». У кого больше, тот побеждает в этому ходу и разыгрывает тот или иной эффект — например, карточка «Атака» позволяет победителю уменьшить диспозицию противника на несколько пунктов. Конфликт разыгрывается до тех пор, пока у одной из сторон диспозиция не опустится до нуля. Бывают, конечно, и пограничные случаи: Стражи могут победить огромного краба, но только ценой серьёзных ранений.

Больше всего «Мышиную Стражу» полюбят поклонники комикса — это полноценная энциклопедия его вселенной. В книге правил детально описаны мир, история, поселения, география, существа и персонажи графического романа. Отдельная глава посвящена каждому времени года и сопутствующим опасностям — для мышей разница между зимой и летом колоссальна! События комикса представлены в виде готовых приключений — игроки могут взять на себя роли Лиама, Кензи, Саксона и Сэди и сами бросить вызов мышам-предателям из «Осени 1152».

Скоро на русском На сайте CrowdRepublic стартовала кампания по сбору средств на издание коробочной версии игры. Уже летом она выйдет на русском языке и появится в магазинах. Внутри коробки будут упомянутые кубики, карточки действий, ширма ведущего, дополнительные приключения и другие материалы.

Крайне необычная ролевая игра про мышей в жестоком средневековом мире. Объёмный материал по вселенной комикса здесь сочетается с занятными несложными правилами. «Мышиная Стража» вполне подойдёт для игры с детьми — но и серьёзных тем в ней хватает.