Как известно, лучшие детские книги — те, что умеют доступно рассказать о недетских вещах и заинтересовать даже взрослого читателя. И примечательные фантастические новинки от издательства МИФ с этим справляются на отлично. Философский комикс о путешествии «В поисках ветра» поможет поговорить с детьми на крайне деликатную и сложную тему, роман «Мы дали слово» расскажет о детской дружбе, а «Нереальный атлас» вдохновит на книжные путешествия всей семьёй.

В поисках ветра

Дедушка и внук очень любят путешествовать. Но теперь дедушка стал медлительным и тихим, ведь на его спине выросли горы — просто так не поднимешь. Они мешают старику отправиться в последнее путешествие. Отважный внук решает найти самый сильный ветер, который помог бы дедушке сдвинуться с места. По дороге к цели мальчик встречает удивительных созданий и новых друзей, а в конце истории его ждёт главный урок.

Смерть и потеря близких — непростая тема. Её тяжело обсуждать и со взрослыми, что уж говорить о детях. Потрясающе красивый и нежный комикс французских авторов, писательницы Северен Готье и художницы Амели Флеше, удивительно аккуратно объясняет юным читателям, что такое уход любимого человека. История не превращается в тяжёлую драму — маленький герой не просто прощается с дедушкой, а постигает несколько важных истин. Например, что каждого из нас ждёт своё путешествие и пройти его самостоятельно очень важно. Но в пути нельзя забывать о своих корнях и отказываться от помощи и дружбы.

Иллюстрации Амели Флеше выше всяких похвал: рисунки настолько динамичные и живые, что, кажется, вот-вот сойдут со страниц. Приглушённые пастельные цвета очень хорошо гармонируют с общей атмосферой истории. В российском издании книга переведена прозой, временами переходящей в белый стих, — и это придаёт ей особый шарм.

Нереальный атлас

Как привить ребёнку любовь к чтению — пожалуй, один из вечных вопросов воспитания. Почему бы не заинтересовать юного читателя краткой экскурсией по выдуманным мирам? «Нереальный атлас» — идеальная книга для того, чтобы разжечь интерес к фантастической классике. С помощью этого атласа можно пробежаться по Нетландии, заглянуть в суровый мир «1984», посетить Средиземье, Хогвартс, Лондон Шерлока Холмса и десяток других книжных миров. Что особенно приятно, под обложкой нашлось место и планете Саракш братьев Стругацких.

Информация в атласе, как и в любом серьёзном путеводителе, подаётся в виде небольших блоков, где представлены главные сведения о книжном мире, стране, городе или планете. А ещё каждый раздел включает интересные факты и полезные советы для отважных путешественников.

Мы дали слово

Каждую осень в ночь равноденствия жители одного маленького городка отправляют по реке десятки бумажных фонариков. Ходит легенда, что фонарики поднимаются по Млечному Пути и превращаются в звезды. Компания ребят решает это проверить и даёт серьёзное обещание: не поворачивать домой и не оглядываться, что бы ни случилось.

Увы, сдержать его оказывается не так просто. Путь продолжают только Бен и увязавшийся за ним Натаниэль, с которым никто не хочет дружить. Мальчики едут все дальше и дальше по ночной дороге, полной тайн, неожиданных встреч и волшебства.

Комикс «Мы дали слово» похож на добрый сон и на мультфильмы Хаяо Миядзаки. Мистические приключения в немного сюрреалистичном ночном мире Эндрюс прекрасно передаёт через графику с нотками экспрессионизма. История тоже не подкачала — это увлекательное повествование о настоящей дружбе и принятии, о том, что друзья не обязаны быть похожими, и о бесстрашном исследовании мира.