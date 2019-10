Джо Аберкромби: «Думаю, сочетание насилия и юмора было не так-то легко продать»

В сентябре на английском вышел долгожданный новый роман Джо Аберкромби — «Немного ненависти». Уже очень скоро, до конца октября, книга появится и на русском языке, причём Россия станет первой страной, где выходит перевод книги. Аберкромби уже достиг того уровня признания, когда о нем пишут не только жанровые СМИ и блогеры, но и ведущие общественно-политические издания. В частности, к релизу «Немного ненависти» статью о творчестве автора выпустил The Guardian. Мы подготовили перевод этого текста.

Ведущий автор жанра гримдарк, известный своими циничными и жестокими фэнтези романами, вернулся в мир цикла «Первый закон» — вместе с гораздо большим количеством женских персонажей…

У британского писателя Джо Аберкромби продано уже около пяти миллионов экземпляров жестоких мрачно-юмористических фэнтезийных романов, а его книги хвалит король жанра Джордж Мартин («кровожадный и беспощадный»). Однако первая попытка Аберкромби написать то, что, по его мнению, станет «великим британским фэнтези романом», не была успешной.

Выросший на Дэвиде Эддингсе и серии книг Dragonlance, Аберкромби стремился создать полномасштабный эпический фэнтезийный роман — и начал пытаться писать в двадцать лет. Ему удались несколько глав, но это было «слишком помпезно», признает он сейчас, на встрече с издателями в Лондоне, приехав сюда из далекого родного Бата.

Десять лет спустя он попытался опять. Писатель сохранил тех же персонажей, ту же сюжетную линию, но «откровенно говоря, у меня появился гораздо более усталый взгляд на мир, я смотрел на всё с юмором», рассказывает он.

«Теперь я воспринимал себя и жанр фэнтези гораздо менее серьезно».

И этот подход сработал. Аберкромби месяцами редактировал каждый абзац, «воспринимая работу над романом достаточно серьезно», поскольку показывал произведение своим родителям, которые становятся его первыми читателями и самыми главными критиками.

Я помню, как моя мать сказала (хотя она это отрицает): «Это совсем не так плохо, как я думала». Тогда я понял, что нахожусь на верном пути. Джо Аберкромби

Вскоре в 2006 году вышла книга «Кровь и железо» — начало приключений палача-инквизитора Глокта, воина-варвара Логена Девятипалого и удалого, но тщеславного фехтовальщика Джезаля дана Луфара. Неприукрашенный, жестокий, циничный и насыщенный черным юмором роман писатель характеризует так:

[Он] был моей версией «Властелина колец», наполненный моими странным представлениями о людях и природе насилия. Это реакция на яркое и оптимистичное героическое фэнтези, которое я читал в подростковом возрасте. В попытках написать нечто противоположное, я сделал фэнтези пессимистичным и мрачным. Джо Аберкромби

Необычная для эпического фэнтези история происходит в то время, когда деньги становятся новой силой, а средний класс растет — меркантильность движет миром. «Фэнтези, которое я читал в детстве, часто происходило в средневековой песочнице, где ничего не развивалось и не менялось, где конфликт возникал из битвы между объективными добром и злом, а не из социальных процессов и изменений, как это происходит в реальном мире», — говорит Аберкромби.

«Меня всегда интересовали миры, которые не застыли в развитии и находятся во власти перемен».

Долгое время он не мог найти агента и сам отправлял рукопись — безрезультатно. «Трудно принять критику первой книги. Вы ждёте хоть какой-то реакции, даже отрицательной, вроде: «Я ненавижу эту книгу, потому что она такая мощная!», — но вы получаете короткую шаблонную отговорку: «Спасибо, но нет». Вы понятия не имеете, что с вашей книгой не так: она неактуальная, странная, очень плохая или же… подобная реакция — результат полного отсутствия какого-либо руководства со стороны более опытных писателей, без которого довольно трудно справиться», — рассказывает Аберкромби. — «Думаю, сочетание насилия и юмора не продавало книгу. Люди, возможно, читали роман и думали: «Это «Игра престолов» или Терри Пратчетт?». Может быть, в этом была проблема».

Вскоре друг из издательства передал рукопись Аберкромби в Gollancz, и автору наконец удалось подписать контракт на трилогию. Он продолжил работать редактором на телевидении, но начал сокращать часы работы, как только стали приходить роялти. «Первые несколько чеков были несущественными, а затем они начали становиться всё более и более значительными, и я испытал шок, перейдя от мысли «как мало зарабатывают писатели» к: «о, а я мог бы зарабатывать этим на жизнь», — рассказывает Аберкромби.

The Sunday Times похвалила его за «закрученный сюжет и висельный юмор», The Guardian назвал его «восхитительно необычным и злым», а The Times обнаружила, что «в мире романа выстроены хрупкие границы понимания людьми цены насилия — и это очень актуально». Затем появились еще две книги из трилогии «Первый закон», после — три отдельных романа, действие которых разворачивается в том же мире, а затем автор написал цикл для подростков. Сейчас Аберкромби можно назвать самым ярким голосом поджанра фэнтези «гримдарк». Это звание он принял: в Твиттере писатель называет себя Лорд Гримдарк, а свою новую книгу «Немного ненависти» (A Little Hatred) посвящает жене Лу — «с жуткими, темными объятиями».

Аберкромби возвращается в мир «Первого закона» с книгой «Немного ненависти», первым романом новой трилогии. Сосредоточившись на следующем поколении персонажей (а также привлекая некоторых прежних любимцев читателей), он начинает роман цитатой Сэмюэля Джонсона: «Наш век помешался на нововведениях; любое предприятие в мире должно вестись каким-либо новым путем». Трубы промышленных зданий возвышаются над миром Земного круга, а его обитатели изо всех сил пытаются подняться на вершину. Книга смешна и цинична, жестока и убедительна — именно такова, как читатели ожидали от автора. Характерная черта нового романа — здесь намного больше женских персонажей, чем обычно у Аберкромби. Особенно выделяются Савин дан Глокта, блистательная инвесторша и светская львица, и Рикке, которая может видеть будущее с помощью Долгого Взгляда.

«Первый закон» действительно был очень мужским. Многие классические образы фэнтези — это мужчины. Юноши с особыми судьбами, наставники-волшебники, рыцари в сияющих доспехах и так далее… даже когда я писал третью часть, то думал, что в этом аспекте сплоховал. Я мог бы сделать намного лучше: если бы тщательнее прописал центральных женских персонажей и просто добавил больше случайных персонажей-женщин в этот мир. Но тогда я не подумал об этом. Если мне нужен был политик или кузнец, или трактирщик, то всё это были мужчины. Джо Аберкромби

Со временем, по его словам, он понял, что «существует множество способов вовлечь женщин в любую историю, если ты думаешь об этом в течение хотя бы 10 секунд». Он надеется, что наличие большего количества женщин в числе героев и в мире цикла сделает его «более интересным».

Сейчас Аберкромби занят написанием двух оставшихся книг новой трилогии. Он заинтересован в теме столкновения магии и современного мира. «Наряду с клише о мирах, которые никогда не развиваются, в фэнтези существует штамп с магией, утекающей из мира несколько трагическим способом — из-за прогресса, и это вызывает слезы по всему, что было потеряно», — говорит он. — «Мне очень нравится идея о том, что магия вновь проявляется жестоким и неприятным образом — и это совсем другое направление, которым можно пойти».