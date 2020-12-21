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    #анонс #дайджест #ожидания #ожидания 2021

    Фантастика и фэнтези 2021: 10 самых ожидаемых книг

    21 декабря 2020
    Борис Невский
    21.12.2020
    26112
    6 минут на чтение
    #анонс #дайджест #ожидания #ожидания 2021
    Фантастика и фэнтези 2021: самые ожидаемые книги 13

    В 2021 году издатели продолжат нас радовать — по большей части переводными книгами. Продолжения (или даже завершения) полюбившихся циклов, первые тома совершенно новых историй — тут и фэнтези разной степени тёмности, и космическая опера, и научная фантастика, и мистика, и хоррор… Всего так много, что мы разделили книжные ожидания на три части. В этой части — 10 книг, которых мы больше всего ждём.

    Ф. Джели Кларк «Мастер джиннов»

    Фантастика и фэнтези 2021: самые ожидаемые книги 1

    Оригинальный гибрид альтернативной истории, стимпанка, фэнтези и детектива. Судя по отзывам, у Кларка получился очень интересный и атмосферный мир, основанный на арабской мифологии, — не самая типичная база для фэнтези. Хороша и детективная интрига, которую разыгрывают колоритные и запоминающиеся персонажи.

    В начале XIX века ученый аль-Джахиз открыл проход между нашим миром и магической реальностью, и с тех пор волшебство стало неотъемлемой частью обыденной жизни. И вот в Каире 1912 года сотрудник Министерства Алхимии и Магии Фатима расследует убийства, жертвами которых стали члены секретного братства аль-Джахиза. Некогда он таинственно исчез — а сейчас серийный убийца оставляет послания, где утверждает, что он и есть аль-Джахиз, вернувшийся, чтобы исправить пороки современной цивилизации. Действия убийцы, обладающего большой магической силой, вызывают на улицах Каира волнения, которые угрожают распространиться на весь мир.

    Андреас Эшбах «НСА»

    Фантастика и фэнтези 2021: самые ожидаемые книги 5

    Масштабная альтернативная история с интересными аллюзиями на актуальные события нашего мира. В XIX веке Чарльз Бэббидж все-таки создал свой протокомпьютер, разностную машину, тем самым запустив новую технологическую революцию. И вот перед нами 1942 год, Вторая мировая война и нацистская Германия с соцсетями, форумами и мобильными телефонами.

    Программистка Хелена Боденкамп работает в Управлении национальной безопасности, которое отслеживает онлайн-деятельность немецких граждан. Преданность героини режиму дает трещину, когда она узнает, что ее начальник Ойген Леттке использует систему в собственных целях. Только ни Хелена, ни Ойген не подозревают, на что способны новые технологии в исторических условиях середины ХХ века.

    Девин Мэдсон «Мы приходим со штормом»

    Фантастика и фэнтези 2021: самые ожидаемые книги 9Оригинальная, масштабная и многоплановая фэнтезийная эпопея. Прочитавшие хвалят прекрасно выписанных героев, интересные конфликты с упором на хитроумные политические интриги, любопытный мир с азиатскими мотивами. Особый смак истории в том, что интересы главных героев в корне противоположны — успех одного означает возможную гибель других.

    Кисианская империя клонится к закату, несмотря на усилия Бога-Императора. Вот-вот разразится война, которая может полностью разрушить Кисиан. На этом фоне разворачиваются судьбы трех героев. Честолюбивая принцесса Мико стремится к власти, пусть даже это угрожает ее семье и всей стране. Убийцу Кассандру преследуют призраки, и в поисках избавления она берется за заказ, способный приблизить гибель империи. А командир отряда наемных воинов-кочевников Ра э’Торин оказывается в самой гуще чужой войны.

    Аркадия Мартин «Воспоминание, что зовется империей»

    Фантастика и фэнтези 2021: самые ожидаемые книги 4

    Больше всего эта серия напоминает Хайнский цикл Урсулы Ле Гуин, особенно знаменитый роман «Левая Рука Тьмы». Это детективная история о таинственном убийстве, смешанная с политической космической оперой, которая погружает читателя в уникальную культуру.

    Империя Тейшкаланли господствует в Галактике, и стать там послом — большая ответственность. Махит Джмаре прибывает в столицу империи, чтобы сменить посла своей Станции, однако обнаруживает, что тот умер при подозрительных обстоятельствах. Махит, опасаясь стать следующей жертвой загадочного убийцы, который, похоже, действует по приказу какой-то фракции императорского двора, начинает собственное расследование. Одновременно ей нужно приложить максимум усилий, чтобы спасти свою родину от возможной агрессии Тейшкаланли.

    Сэм Сайкс, цикл «Могила империй»

    Фантастика и фэнтези 2021: самые ожидаемые книги 11

    Эта книга для тех, кто хочет с головой погрузиться в новый мир с уникальной магической системой. В цикле два романа, причем у каждого совершенно законченный сюжет. По отзывам, очевидное достоинство — главная героиня, которую сложно однозначно оценить. Злодеи не менее колоритные… если их можно назвать злодеями: провести четкую грань между «хорошими» и «плохими» персонажами практически невозможно.

    Две империи постоянно враждуют, прибегая к помощи могущественных магов. А между империями пролегает ничейная территория, известная как Пустошь, где обретаются изгои со всего мира. Среди них — маги-отступники, солдаты-дезертиры, утратившие честь аристократы, наконец, просто бандиты всех мастей. Сюда попадает Сол Какофония, некогда почитаемая всеми магичка. Ныне она — отверженная беглянка, которая пытается затеряться среди населяющих Пустошь отбросов общества. Но даже в этой глуши Сол становится жертвой предательства и оказывается на пороге гибели…

    Нора Робертс «Год первый»

    Фантастика и фэнтези 2021: самые ожидаемые книги 6

    Начало цикла постапокалиптического фэнтези, напоминающего «Противостояние» Стивена Кинга. Это история о конце света и возрождении из пепла. О любви и утрате, радости, горе, дружбе и тяжелом труде. О том, что за свои принципы надо сражаться до последнего, даже если шансы на успех очень малы.

    В канун Нового года по всему миру распространилась опасная болезнь. Закон и правительство рухнули — и более половины населения мира было уничтожено. Когда мощь науки и техники отступила, на ее место пришла магия. В мире выживших, где каждый встречный может представлять угрозу (а может оказаться спасителем), никто из группы молодых людей не знает точно, куда они направляются и почему. Но их ждет цель, которая будет определять всю их жизнь и жизни всех выживших.

    Джастин Колл, цикл «Молчаливые боги»

    Фантастика и фэнтези 2021: самые ожидаемые книги

    Цикл, напоминающий, по отзывам, романы Патрика Ротфусса и Джоан Роулинг, но с азиатскими мотивами. В центре событий — студент магической академии, чего-то среднего между Хогвартсом и Шаолинем. Герой при этом похож скорее не на Гарри Поттера, а на Тома Реддла: его жаждут заполучить темные силы, потому что в потенциале он может уничтожить мир. А его главная черта — способность мыслить независимо, несмотря на промывание мозгов, которое происходит на его месте учёбы.

    В Академии, скрытой от внешнего мира в Шаенбалу, обучаются аватары — охотники за магическими артефактами. Выросший в Шаенбалу сирота Аннев де Брет мечтает стать аватаром. Однако он не такой, как все, и, если об этом узнают в Академии, мальчика убьют. Аннев стоит перед трудным выбором: ради давней мечты стать предателем и убийцей либо отказаться от должности аватара, сохранив верность друзьям. Или же найти мужество взглянуть правде в глаза и узнать, кто он на самом деле и каково его предназначение…

    Гильермо дель Торо, Чак Хоган «Незримые»

    Фантастика и фэнтези 2021: самые ожидаемые книги 12Всего лишь пару минут назад молодой агент ФБР Одесса Хардвик жевала сэндвич рядом со своим опытным напарником. А затем случилось необъяснимое — прославленный ветеран агентства внезапно превратился в жестокого убийцу, и девушке ничего не оставалось, как пристрелить его. Случившееся поставило крест на карьере Одессы, и она начала собственное расследование, которое вывело на загадочного Хьюго Блэквуда. Именно он, похоже, может рассказать о странных и кровавых событиях, происходящих уже добрую сотню лет.

    Параллельно с расследованием Одессы разворачивается еще одно дело, уже в штате Миссисипи 1962 года. В маленьком городке Дельта произошло необъяснимое линчевание белого человека. И Эд Соломон, один из первых темнокожих агентов ФБР, отправляется в Дельту для расследования и поддержания мира, прежде чем расовая напряженность разрушит город.

    Росс Маккензи «Магазин из Ниоткуда»

    Фантастика и фэнтези 2021: самые ожидаемые книги 8

    Таинственный Магазин из Ниоткуда может появиться в любое время и в любом месте, даже самом неожиданном. В его недрах таятся невероятные чудеса, однако у каждого волшебства есть своя цена… Однажды юный сирота Дэниел Холмс случайно открывает дверь в Магазин и попадает в загадочный мир, полный завораживающей магии и опасных чудес. Какие же невероятные приключения ждут мальчика? Роман британского писателя выиграл Blue Peter Book Award и Scottish Children’s Book Award, стал бестселлером, а его автора называют преемником Джоан Роулинг.

    Франсуа Баранже «Dominium Mundi»

    Фантастика и фэнтези 2021: самые ожидаемые книги 2Француз Франсуа Баранже известен как художник — он иллюстрирует книги, рисует комиксы, работает над играми. Так, в России выходят шикарные издания Лавкрафта с его иллюстрациями. Однако художник и сам пишет книги. И самая известная из них — дилогия Dominium Mundi (на латыни это значит «владение миром»), вдохновленная рыцарской поэмой Торквато Тассо «Освобождённый Иерусалим» о событиях Первого крестового похода.

    В ближайшем будущем, после разрушительной ядерной войны, христианская церковь снова становится доминирующей силой. Папа Урбан IX заставляет людей жить согласно средневековым правилам. По его приказу к планете в районе альфы Центавра отправляется корабль с целью основать там колонию. Однако аборигены убивают землян. И несколько лет спустя Урбан IX завершает оснащение гигантского судна «Святой Михаил» с миллионом солдат-крестоносцев. Кровавый крестовый поход показан глазами двух его участников — мета-воина Танкреда из Таранто и гения биоинформатики Альберика Виллежуста.

    * * *

    Это ещё не всё! В продолжении мы расскажем, какие ещё выйдут книги, не попавшие в топ-10, в том числе российских писателей.

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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

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