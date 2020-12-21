Фантастика и фэнтези 2021: 10 самых ожидаемых книг

В 2021 году издатели продолжат нас радовать — по большей части переводными книгами. Продолжения (или даже завершения) полюбившихся циклов, первые тома совершенно новых историй — тут и фэнтези разной степени тёмности, и космическая опера, и научная фантастика, и мистика, и хоррор… Всего так много, что мы разделили книжные ожидания на три части. В этой части — 10 книг, которых мы больше всего ждём.

Ф. Джели Кларк «Мастер джиннов»

Оригинальный гибрид альтернативной истории, стимпанка, фэнтези и детектива. Судя по отзывам, у Кларка получился очень интересный и атмосферный мир, основанный на арабской мифологии, — не самая типичная база для фэнтези. Хороша и детективная интрига, которую разыгрывают колоритные и запоминающиеся персонажи.

В начале XIX века ученый аль-Джахиз открыл проход между нашим миром и магической реальностью, и с тех пор волшебство стало неотъемлемой частью обыденной жизни. И вот в Каире 1912 года сотрудник Министерства Алхимии и Магии Фатима расследует убийства, жертвами которых стали члены секретного братства аль-Джахиза. Некогда он таинственно исчез — а сейчас серийный убийца оставляет послания, где утверждает, что он и есть аль-Джахиз, вернувшийся, чтобы исправить пороки современной цивилизации. Действия убийцы, обладающего большой магической силой, вызывают на улицах Каира волнения, которые угрожают распространиться на весь мир.

Андреас Эшбах «НСА»

Масштабная альтернативная история с интересными аллюзиями на актуальные события нашего мира. В XIX веке Чарльз Бэббидж все-таки создал свой протокомпьютер, разностную машину, тем самым запустив новую технологическую революцию. И вот перед нами 1942 год, Вторая мировая война и нацистская Германия с соцсетями, форумами и мобильными телефонами.

Программистка Хелена Боденкамп работает в Управлении национальной безопасности, которое отслеживает онлайн-деятельность немецких граждан. Преданность героини режиму дает трещину, когда она узнает, что ее начальник Ойген Леттке использует систему в собственных целях. Только ни Хелена, ни Ойген не подозревают, на что способны новые технологии в исторических условиях середины ХХ века.

Девин Мэдсон «Мы приходим со штормом»

Оригинальная, масштабная и многоплановая фэнтезийная эпопея. Прочитавшие хвалят прекрасно выписанных героев, интересные конфликты с упором на хитроумные политические интриги, любопытный мир с азиатскими мотивами. Особый смак истории в том, что интересы главных героев в корне противоположны — успех одного означает возможную гибель других.

Кисианская империя клонится к закату, несмотря на усилия Бога-Императора. Вот-вот разразится война, которая может полностью разрушить Кисиан. На этом фоне разворачиваются судьбы трех героев. Честолюбивая принцесса Мико стремится к власти, пусть даже это угрожает ее семье и всей стране. Убийцу Кассандру преследуют призраки, и в поисках избавления она берется за заказ, способный приблизить гибель империи. А командир отряда наемных воинов-кочевников Ра э’Торин оказывается в самой гуще чужой войны.

Аркадия Мартин «Воспоминание, что зовется империей»

Больше всего эта серия напоминает Хайнский цикл Урсулы Ле Гуин, особенно знаменитый роман «Левая Рука Тьмы». Это детективная история о таинственном убийстве, смешанная с политической космической оперой, которая погружает читателя в уникальную культуру.

Империя Тейшкаланли господствует в Галактике, и стать там послом — большая ответственность. Махит Джмаре прибывает в столицу империи, чтобы сменить посла своей Станции, однако обнаруживает, что тот умер при подозрительных обстоятельствах. Махит, опасаясь стать следующей жертвой загадочного убийцы, который, похоже, действует по приказу какой-то фракции императорского двора, начинает собственное расследование. Одновременно ей нужно приложить максимум усилий, чтобы спасти свою родину от возможной агрессии Тейшкаланли.

Сэм Сайкс, цикл «Могила империй»

Эта книга для тех, кто хочет с головой погрузиться в новый мир с уникальной магической системой. В цикле два романа, причем у каждого совершенно законченный сюжет. По отзывам, очевидное достоинство — главная героиня, которую сложно однозначно оценить. Злодеи не менее колоритные… если их можно назвать злодеями: провести четкую грань между «хорошими» и «плохими» персонажами практически невозможно.

Две империи постоянно враждуют, прибегая к помощи могущественных магов. А между империями пролегает ничейная территория, известная как Пустошь, где обретаются изгои со всего мира. Среди них — маги-отступники, солдаты-дезертиры, утратившие честь аристократы, наконец, просто бандиты всех мастей. Сюда попадает Сол Какофония, некогда почитаемая всеми магичка. Ныне она — отверженная беглянка, которая пытается затеряться среди населяющих Пустошь отбросов общества. Но даже в этой глуши Сол становится жертвой предательства и оказывается на пороге гибели…

Нора Робертс «Год первый»

Начало цикла постапокалиптического фэнтези, напоминающего «Противостояние» Стивена Кинга. Это история о конце света и возрождении из пепла. О любви и утрате, радости, горе, дружбе и тяжелом труде. О том, что за свои принципы надо сражаться до последнего, даже если шансы на успех очень малы.

В канун Нового года по всему миру распространилась опасная болезнь. Закон и правительство рухнули — и более половины населения мира было уничтожено. Когда мощь науки и техники отступила, на ее место пришла магия. В мире выживших, где каждый встречный может представлять угрозу (а может оказаться спасителем), никто из группы молодых людей не знает точно, куда они направляются и почему. Но их ждет цель, которая будет определять всю их жизнь и жизни всех выживших.

Джастин Колл, цикл «Молчаливые боги»

Цикл, напоминающий, по отзывам, романы Патрика Ротфусса и Джоан Роулинг, но с азиатскими мотивами. В центре событий — студент магической академии, чего-то среднего между Хогвартсом и Шаолинем. Герой при этом похож скорее не на Гарри Поттера, а на Тома Реддла: его жаждут заполучить темные силы, потому что в потенциале он может уничтожить мир. А его главная черта — способность мыслить независимо, несмотря на промывание мозгов, которое происходит на его месте учёбы.

В Академии, скрытой от внешнего мира в Шаенбалу, обучаются аватары — охотники за магическими артефактами. Выросший в Шаенбалу сирота Аннев де Брет мечтает стать аватаром. Однако он не такой, как все, и, если об этом узнают в Академии, мальчика убьют. Аннев стоит перед трудным выбором: ради давней мечты стать предателем и убийцей либо отказаться от должности аватара, сохранив верность друзьям. Или же найти мужество взглянуть правде в глаза и узнать, кто он на самом деле и каково его предназначение…

Гильермо дель Торо, Чак Хоган «Незримые»

Всего лишь пару минут назад молодой агент ФБР Одесса Хардвик жевала сэндвич рядом со своим опытным напарником. А затем случилось необъяснимое — прославленный ветеран агентства внезапно превратился в жестокого убийцу, и девушке ничего не оставалось, как пристрелить его. Случившееся поставило крест на карьере Одессы, и она начала собственное расследование, которое вывело на загадочного Хьюго Блэквуда. Именно он, похоже, может рассказать о странных и кровавых событиях, происходящих уже добрую сотню лет.

Параллельно с расследованием Одессы разворачивается еще одно дело, уже в штате Миссисипи 1962 года. В маленьком городке Дельта произошло необъяснимое линчевание белого человека. И Эд Соломон, один из первых темнокожих агентов ФБР, отправляется в Дельту для расследования и поддержания мира, прежде чем расовая напряженность разрушит город.

Росс Маккензи «Магазин из Ниоткуда»

Таинственный Магазин из Ниоткуда может появиться в любое время и в любом месте, даже самом неожиданном. В его недрах таятся невероятные чудеса, однако у каждого волшебства есть своя цена… Однажды юный сирота Дэниел Холмс случайно открывает дверь в Магазин и попадает в загадочный мир, полный завораживающей магии и опасных чудес. Какие же невероятные приключения ждут мальчика? Роман британского писателя выиграл Blue Peter Book Award и Scottish Children’s Book Award, стал бестселлером, а его автора называют преемником Джоан Роулинг.

Франсуа Баранже «Dominium Mundi»

Француз Франсуа Баранже известен как художник — он иллюстрирует книги, рисует комиксы, работает над играми. Так, в России выходят шикарные издания Лавкрафта с его иллюстрациями. Однако художник и сам пишет книги. И самая известная из них — дилогия Dominium Mundi (на латыни это значит «владение миром»), вдохновленная рыцарской поэмой Торквато Тассо «Освобождённый Иерусалим» о событиях Первого крестового похода.

В ближайшем будущем, после разрушительной ядерной войны, христианская церковь снова становится доминирующей силой. Папа Урбан IX заставляет людей жить согласно средневековым правилам. По его приказу к планете в районе альфы Центавра отправляется корабль с целью основать там колонию. Однако аборигены убивают землян. И несколько лет спустя Урбан IX завершает оснащение гигантского судна «Святой Михаил» с миллионом солдат-крестоносцев. Кровавый крестовый поход показан глазами двух его участников — мета-воина Танкреда из Таранто и гения биоинформатики Альберика Виллежуста.

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Это ещё не всё! В продолжении мы расскажем, какие ещё выйдут книги, не попавшие в топ-10, в том числе российских писателей.